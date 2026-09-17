Perú

Ministro Vinelli rechaza que la presidenta Fujimori haya conformado un “gabinete paralelo” con sus excoprocesados del Caso Cócteles

Keiko Fujimori designó a miembros de una “comisión consultiva” en el Ejecutivo, integrada por José Chlimper, Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré

De izquierda a derecha: José Chlimper Ackerman, la presidenta Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Arsenio Oré Guardia.
De izquierda a derecha: José Chlimper Ackerman, la presidenta Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Arsenio Oré Guardia.
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió la creación de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, integrada, entre otros, por José Chlimper, Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré. Negó que el grupo constituya un gabinete paralelo y lo describió como una instancia de “asesoría” para la presidenta.

La Comisión Consultiva del Despacho Presidencial fue creada el 28 de agosto mediante el decreto supremo 122-2026-PCM y sus integrantes fueron oficializados el miércoles 16 de septiembre. El grupo está compuesto por Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco.

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Los integrantes ejercerán cargos de confianza y ad honorem, sin vínculo laboral con el Estado ni impedimento para desarrollar otras funciones públicas o privadas. La norma establece que emitirán opiniones consultivas sobre los asuntos que les plantee la Presidencia de la República.

El reglamento les prohíbe ejercer atribuciones políticas, normativas, administrativas o ejecutivas, así como administrar recursos presupuestales. También deberán mantener reserva sobre información privilegiada, revelar conflictos de interés y presentar sus declaraciones de intereses conforme a ley.

Texto impreso en negro sobre fondo blanco que especifica artículos de una resolución suprema y firmas al pie de página
Una resolución suprema dispone la designación de los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial con las firmas de Keiko Fujimori y Luis Galarreta.

Ante las críticas por la presencia de figuras vinculadas al fujimorismo, Vinelli descartó que exista una estructura paralela al Gabinete. “No existe tal cosa”, respondió.

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El ministro sostuvo que los presidentes han contado previamente con asesores en Palacio de Gobierno y que la diferencia actual está en la forma institucional elegida. “Ahora se ha cambiado el ROF del despacho presidencial y lo que se tiene ahora es una comisión consultiva ad honorem”, afirmó.

Yoshiyama, Chlimper y Oré fueron coprocesados de Fujimori en el caso Cócteles por presunto lavado de activos ligado a los aportes de las campañas de 2011 y 2016 de Fuerza Popular. El proceso, que había llegado a juicio oral, fue archivado tras sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional.

Estrategia del Gobierno si no se aprueba el pedido de facultades

Marco Vinelli reveló que en caso de que el Congreso no apruebe el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tendrá que aprobar cada cambio legal en el Consejo de Ministros y remitirlo luego al Legislativo.

Un hombre de traje oscuro, corbata punteada y gafas gesticula con las manos en una mesa de madera. Otros dos hombres en traje sentados
Marco Antonio Vinelli Ruiz asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego con una trayectoria que integra gestión pública, docencia y liderazgo en el sector privado.

Según el ministro, esto podría generar una demora en el cumplimiento de las promesas de campaña y en las reformas que el Gobierno busca aplicar en seguridad, modernización estatal y prevención del Niño.

El ministro sostuvo que los decretos de urgencia y los decretos supremos son las herramientas disponibles para el Gobierno, aunque tienen límites frente a reformas que requieren una ley. “Si el Legislativo no las aprueba, lo que va a pasar es que va a demorar un poco más de tiempo”, indicó.

Vinelli afirmó que el procedimiento alternativo obligaría a que cada propuesta sea debatida por separado en el Parlamento. “Las leyes las vamos a tener que aprobar en el Consejo de Ministros y después solicitarla una por una al Legislativo”, agregó.

También mencionó que la presidenta viajó a Junín desde el primer día de gobierno y que el 3 de agosto estuvo en Piura para limpiar el río de esa región. Según Vinelli, esas acciones reflejan la prioridad que el Ejecutivo asigna a la prevención de emergencias.

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