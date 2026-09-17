Perú

Filo Foodies Food Festival: creadores de contenido, restaurantes y conciertos de Bareto y Zen serán parte de un reto gastronómico

El evento reunirá gastronomía, música, concursos y activaciones en Chorrillos, con una competencia entre influencers y restaurantes que presentarán platos especiales

Seis creadores de contenido formarán dupla con restaurantes para presentar platos especiales en el Filo Foodies Food Festival
Seis creadores de contenido formarán dupla con restaurantes para presentar platos especiales en el Filo Foodies Food Festival
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Seis creadores de contenido formarán dupla con restaurantes de Lima para presentar platos especiales y competir en el Filo Foodies Food Festival, que se realizará el sábado 19 de septiembre en el Club Cultural Lima, en Chorrillos. La jornada comenzará al mediodía e incluirá una oferta gastronómica, presentaciones musicales y actividades para el público.

El encuentro reunirá a Patricio Parodi, Salandela, Majo con sabor, Vasco Rodríguez, el Grillo y El Chico de los Menús. Cada uno participará junto con un restaurante seleccionado para desarrollar una propuesta culinaria dentro de una dinámica de competencia.

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Patricio Parodi participará junto a Boycott, mientras que Salandela formará equipo con Maketto. Majo con sabor estará acompañada por El Chinito, uno de los nombres vinculados con la comida criolla y los sánguches en Lima.

Por su parte, Vasco Rodríguez compartirá dupla con Fin del Mundo. El Grillo se unirá a Dhassu y El Chico de los Menús trabajará con Zivo. Las alianzas reunirán a creadores que suelen abordar contenidos culinarios, entretenimiento y estilo de vida con establecimientos que cuentan con públicos propios.

Cada dupla tendrá el reto de llevar una propuesta gastronómica al festival, en un formato que busca incorporar la participación de influencers a la experiencia de los asistentes. La competencia se suma a una programación de degustaciones, activaciones y sorteos previstos durante el día.

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El festival se desarrollará en el Club Cultural Lima, espacio ubicado en el distrito de Chorrillos, y buscará reunir a seguidores de la gastronomía, la música y los contenidos digitales. Además del reto entre las duplas, la programación contempla conciertos de artistas de gran talla nacional.

La edición es presentada por Coca-Cola Zero Azúcar, marca que vincula el evento con su campaña “El Mundo Puede Esperar”, enfocada en la importancia de las comidas compartidas y las reuniones alrededor de una mesa.

Bareto y Zen animarán la jornada

La música será otro de los componentes del festival. La organización informó que Bareto y Zen ofrecerán conciertos durante el evento, junto con otros artistas que integrarán el cartel de la fecha.

Bareto es una agrupación peruana reconocida por combinar géneros como la cumbia, el reggae, el ska y ritmos de tradición tropical. Zen, en tanto, mantiene una trayectoria ligada al rock peruano y volverá a compartir escenario con una programación orientada a públicos diversos.

Bareto y Zen serán parte de la programación musical del evento que se realizará este sábado 19 de septiembre en Chorrillos
Bareto y Zen serán parte de la programación musical del evento que se realizará este sábado 19 de septiembre en Chorrillos

El festival comenzará al mediodía, por lo que la jornada se extenderá entre la oferta culinaria y los espectáculos musicales. También se anunciaron concursos, regalos y activaciones de marcas, aunque no se difundieron los horarios de cada presentación ni el orden de las actividades.

El Filo Foodies Food Festival se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre desde el mediodía en el Club Cultural Lima de Chorrillos. La actividad reunirá una competencia entre seis duplas, restaurantes, artistas y dinámicas abiertas al público.

La programación pondrá frente a frente a creadores con perfiles distintos y restaurantes de Lima, mientras los asistentes podrán seguir la preparación de los platos especiales y participar de las actividades anunciadas.

Evento es pet friendly

La organización informó que el evento será pet friendly, por lo que los asistentes podrán acudir con sus mascotas y disfrutar con ellos el recorrido culinario. También estará permitido llevar cámaras para registrar la jornada. Según la producción, los distintos ambientes del Club Cultural Lima fueron preparados como espacios fotográficos para que el público comparta contenido en redes sociales y puedan etiquetarlos.

Además, el Filo Foodies Food Festival contará con estacionamiento, con una tarifa plana de S/30, sujeta a la disponibilidad de espacios.

El Club Cultural Lima recibirá una jornada con gastronomía, concursos, activaciones y propuestas de restaurantes locales
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