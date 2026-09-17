Perú

Marina de Guerra separa a directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval tras denuncia de abuso sexual

La institución tomó la medida mientras la Fiscalía investiga la denuncia de un estudiante de 16 años. Diez escolares fueron intervenidos y el Ministerio de la Mujer brinda asistencia a la presunta víctima

Fachada del Liceo Naval Almirante Guise con un círculo inserto que muestra a un policía custodiando a una persona encapuchada
Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.
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Un alumno de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de 10 compañeros de su equipo de futsal cuando regresaban de una actividad deportiva.

La denuncia activó una investigación de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú (PNP), además de protocolos de protección para los escolares involucrados. El hecho habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026 dentro del bus que trasladaba a los estudiantes.

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Según la información conocida, el estudiante cursa cuarto de secundaria y viajaba con el equipo escolar de futsal desde Surco. Su padre acudió luego a la comisaría de San Borja para formalizar la denuncia.

Al día siguiente, los agentes intervinieron a 10 alumnos de quinto de secundaria. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima dispuso las primeras diligencias para determinar las circunstancias del caso y la posible responsabilidad de cada adolescente.

Los menores fueron trasladados para los exámenes del médico legista y permanecen bajo custodia policial, de acuerdo con los reportes difundidos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), por medio del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda asesoría legal y apoyo psicológico al adolescente y a su familia. Un equipo multidisciplinario participará en las diligencias fiscales programadas para contribuir al esclarecimiento de la denuncia.

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Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) acudieron a la dependencia policial para activar los protocolos de protección. Su director, Cornelio Gonzales, señaló que la entidad mantiene una posición de protección hacia todos los menores mientras avanza la investigación.

También indicó que dos adultos estaban dentro del vehículo, encargados de cuidar a los escolares, y que ese aspecto deberá ser revisado por las autoridades.

La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial en respuesta a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise. En el documento, la institución rechaza todo maltrato y anuncia la separación de la directora y el entrenador de fútbol mientras duren las investigaciones. - Exitosa Noticias

Directora, profesor y entrenador del Liceo Naval separados

La Marina de Guerra del Perú informó mediante un comunicado que su Dirección de Bienestar ordenó la separación de la directora, el docente y el entrenador de fútbol mientras continúan las investigaciones.

“La Marina de Guerra del Perú rechaza tajantemente todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”, se lee en la misiva.

“La Dirección de Bienestar de la Marina, a través de su Departamento de Educación, viene brindando todas las facilidades y su plena colaboración a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, independientemente de los que resulten responsables”, continúa el texto.

El documento indicó que, por tratarse de menores de edad, se mantendrá en reserva toda información que permita identificarlos. Las medidas posteriores dependerán de los resultados de la investigación y de la normativa vigente.

“La Dirección de Bienestar de la Marina adoptará, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la normativa vigente, las medidas que correspondan dentro del ámbito de su competencia, descartando cualquier injerencia durante el proceso de investigación”, finaliza el comunicado.

Horas antes, el colegio se pronunció de la siguiente manera: “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa”. Añadió que aplicaría medidas disciplinarias si se comprueban responsabilidades, conforme a la normativa y al reglamento institucional.

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