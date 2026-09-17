Día Mundial del Turismo: 15 áreas naturales protegidas del Perú tendrán ingreso gratuito este 27 de septiembre

Dos personas navegan en canoa durante el atardecer en las aguas de la Reserva Comunal Airo Pai. (Andina)

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El turismo no solo implica conocer nuevos destinos. También puede convertirse en una herramienta para acercar a las personas al patrimonio natural y cultural de un país, generar ingresos para las comunidades y promover la conservación de espacios que albergan ecosistemas y especies únicas. Bajo esa perspectiva se conmemora cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, una fecha establecida para poner en valor la actividad turística y su contribución al desarrollo sostenible.

La celebración se realiza desde 1980, cada 27 de septiembre, fecha en la que entraron en vigor los Estatutos de la entonces Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo. A lo largo de los años, la jornada ha abordado asuntos vinculados con la sostenibilidad, la conservación, la cultura, la innovación, la paz y el desarrollo de las comunidades.

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En el Perú, esta fecha también encuentra una relación directa con la diversidad de paisajes que ofrece el territorio. Desde los humedales altoandinos y bosques secos del norte hasta los manglares de Tumbes, las lomas costeras, las playas y ecosistemas marinos, las áreas naturales protegidas forman parte de una oferta turística que combina naturaleza, biodiversidad, historia y cultura.

El Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente encargado de conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, señala que estos espacios son establecidos para conservar la biodiversidad y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad.

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Precisamente por el Día Mundial del Turismo, 15 áreas naturales protegidas tendrán una tarifa promocional de cero soles el domingo 27 de septiembre de 2026. La gratuidad no tendrá las mismas condiciones en todos los destinos: en algunos casos estará dirigida a visitantes nacionales y extranjeros; en otros, únicamente a nacionales o a pobladores locales, de acuerdo con las disposiciones de cada área.

¿Qué áreas naturales protegidas tendrán ingreso gratuito?

La promoción comprende destinos ubicados en distintas regiones del país. Hay opciones para quienes buscan observar fauna marina, recorrer bosques y humedales, conocer ecosistemas de montaña o visitar escenarios vinculados con acontecimientos importantes de la historia peruana.

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Estas son las 15 áreas naturales protegidas incluidas en la promoción:

1. Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho: historia y naturaleza en Quinua

Un obelisco de 44 metros se erige en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, Perú, sobre una llanura andina con montañas al fondo y cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, también conocido como Pampa de la Quinua, se encuentra en el distrito de Quinua, provincia de Huamanga, en Ayacucho. El área tiene una extensión de 300 hectáreas y protege tanto valores naturales como históricos.

Su principal atractivo está relacionado con la Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, uno de los acontecimientos decisivos del proceso de independencia de América del Sur. El santuario conserva además flora y fauna propias de la región ayacuchana y elementos vinculados con el patrimonio histórico y cultural del lugar.

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2. Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras: vida marina frente a la costa peruana

Fotografía de archivo de un grupo de lobos marinos en un sector de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. EFE/ Paolo Aguilar

Esta reserva es una de las áreas más extensas de la promoción. Comprende 22 islas, islotes o grupos de islas y 11 puntas distribuidos de manera discontinua a lo largo de la costa peruana, desde Piura hasta el extremo sur, y abarca territorios de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua.

Su finalidad es conservar la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros asociados a la corriente de Humboldt. Es un espacio importante para especies como lobos marinos, aves guaneras, pingüinos de Humboldt y diversas especies de cetáceos.

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En la promoción del 27 de septiembre se incluyen específicamente las islas Guañape, las islas Cavinzas e islotes Palomino, Punta San Juan y Punta Coles.

El ingreso gratuito en estos sectores estará disponible para visitantes nacionales.

3. Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes: un ecosistema entre el mar y los ríos

Detallar la diversidad de especies de plantas y animales en Tumbes, incluyendo las especies endémicas y migratorias. (Marca Perú)

En la provincia y distrito de Zarumilla, en Tumbes, se encuentra el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, que protege 2.972 hectáreas de uno de los ecosistemas más representativos de la costa norte.

Los manglares se desarrollan en una zona donde confluyen las aguas marinas y continentales y cumplen funciones importantes para numerosas especies. El santuario alberga aves residentes y migratorias, peces, crustáceos, moluscos y otras especies. También protege al cocodrilo de Tumbes, cuya población se encuentra amenazada.

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Los visitantes pueden realizar recorridos por los canales del manglar, observar aves y conocer las actividades vinculadas con el aprovechamiento tradicional de recursos hidrobiológicos.

El ingreso gratuito por el Día Mundial del Turismo estará disponible para visitantes nacionales.

4. Santuario Nacional de Ampay: bosques de intimpa en Apurímac

El Santuario Nacional de Ampay fue creado el 23 de julio de 1987 para proteger el bosque de intimpas y diversas especies amenazadas en la región de Apurímac. (Tripadvisor)

Está ubicado en el distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. Tiene una extensión de 3.635,50 hectáreas y se encuentra en las faldas del nevado Ampay.

Uno de sus principales valores naturales es el bosque de intimpa, especie que constituye el principal objeto de conservación del santuario. El área también comprende lagunas, manantiales y una diversidad de flora y fauna altoandina.

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Entre los animales que pueden encontrarse están la taruca, el puma, el venado de cola blanca, la vizcacha y el zorro andino. También destaca el colaespina de Abancay, ave considerada endémica del santuario.

Para el 27 de septiembre, el ingreso gratuito corresponderá a visitantes nacionales.

5. Parque Nacional Güeppi-Sekime: biodiversidad amazónica en Loreto

Varias viviendas de madera con techo de paja se ubican a la orilla de un río en el Parque Nacional Güeppi-Sekime, en Perú. (Andina)

Se encuentra en los distritos de Teniente Manuel Clavero y Torres Causana, provincia de Maynas, en Loreto, en una zona fronteriza con Ecuador.

Tiene una extensión de 203.628,51 hectáreas y protege ecosistemas de las ecorregiones Napo y Japurá-Negro. En sus bosques se han registrado cientos de especies de flora y fauna, entre ellas algunas amenazadas como el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante, el otorongo, la nutria, el manatí y el delfín rosado.

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También se han identificado 417 especies de aves y 627 especies de flora, entre las que figuran árboles y palmeras representativos de la Amazonía.

Esta área forma parte por primera vez de la promoción de ingreso gratuito por el Día Mundial del Turismo. El beneficio está dirigido a visitantes nacionales.

6. Reserva Comunal Airo Pai: naturaleza y cultura de los pueblos amazónicos

Dos personas navegan en canoa durante el atardecer en las aguas de la Reserva Comunal Airo Pai. (Andina)

También en Loreto se encuentra la Reserva Comunal Airo Pai, ubicada en la parte alta de las cuencas de los distritos de Napo, Teniente Manuel Clavero y Torres Causana, en la provincia de Maynas.

Tiene una extensión de 247.887,59 hectáreas y protege ecosistemas de bosque húmedo tropical, además de espacios de importancia cultural para comunidades de pueblos como los Secoya y comunidades quechuas del Napo.

El área alberga especies como el otorongo, manatí, delfín rosado, lobo de río, charapa, taricaya, águila arpía y paiche.

El acceso a la zona implica desplazamientos fluviales, por lo que el Sernanp recomienda verificar previamente las condiciones y rutas habilitadas.

La Reserva Comunal Airo Pai se incorpora por primera vez a esta promoción y tendrá ingreso gratuito para visitantes nacionales el 27 de septiembre.

7. Santuario Histórico de Chacamarca: naturaleza y memoria de la Batalla de Junín

Santuario Histórico de Chacamarca

El Santuario Histórico de Chacamarca se encuentra entre las provincias de Junín y Tarma, en el departamento de Junín. Tiene una extensión de 2.500 hectáreas.

El espacio conserva el escenario donde ocurrió la Batalla de Junín, además de restos arqueológicos y parte del Qhapaq Ñan. Entre sus atractivos se encuentran el Monumento a los Vencedores de Junín, el campo de batalla y sitios arqueológicos.

El santuario también permite observar fauna altoandina, entre ella vicuñas y diversas aves.

Para esta edición del Día Mundial del Turismo, Chacamarca se incorpora por primera vez a la promoción y tendrá ingreso gratuito para visitantes nacionales.

8. Reserva Nacional de Junín: el lago Chinchaycocha y el zambullidor de Junín

El lago Chinchaycocha en la Reserva Nacional de Junín es esencial para la regulación hídrica y conservación ecológica, destacándose como un hábitat vital para diversas aves acuáticas. (Andina)

La Reserva Nacional de Junín se extiende por territorios de los departamentos de Junín y Pasco, específicamente en los distritos de Carhuamayo, Ondores y Junín, además de Ninacaca y Vicco.

Tiene una superficie de 53.000 hectáreas, gran parte de la cual corresponde al lago Junín, también llamado Chinchaycocha. Este es el segundo lago más extenso del Perú y un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar desde 1997.

Uno de sus mayores atractivos es la presencia del zambullidor de Junín, especie endémica del lago y considerada en peligro crítico. La reserva también alberga una importante diversidad de aves acuáticas.

Los visitantes pueden realizar caminatas, observación de aves, ciclismo y, previa coordinación, paseos en bote.

El ingreso gratuito del 27 de septiembre estará dirigido a pobladores locales.

9. Santuario Histórico Bosque de Pómac: bosque seco y legado Sicán

Bosque de algarrobos en el Santuario Histórico Bosque de Pómac. (Andina)

En la provincia de Ferreñafe, Lambayeque, se encuentra el Santuario Histórico Bosque de Pómac, que conserva cerca de 5.887 hectáreas de bosque seco.

El área combina biodiversidad y patrimonio arqueológico. En sus territorios se encuentran vestigios asociados a la cultura Sicán, además de atractivos como el Árbol Milenario, el Mirador Las Salinas y las huacas El Oro y Las Ventanas.

El santuario registra más de un centenar de especies de aves y ofrece actividades como caminatas, observación de flora y fauna, ciclismo y recorridos por sus sitios arqueológicos.

El ingreso será gratuito para visitantes locales el 27 de septiembre.

10. Reserva Nacional de Lachay: las lomas que reverdecen en Lima

Un camino atraviesa las colinas verdes de la Reserva Nacional Lomas de Lachay, donde se ubican pequeñas instalaciones e infraestructura para visitantes. (Andina)

La Reserva Nacional de Lachay se encuentra en la provincia de Huaura, departamento de Lima, a unos 105 kilómetros al norte de la capital. Tiene una superficie de 5.070 hectáreas.

Las lomas costeras constituyen uno de sus principales atractivos. Durante los meses de mayor humedad, el paisaje desértico cambia y aparecen vegetación, flores y una mayor presencia de fauna. Sernanp registra 146 especies de flores, 60 especies de aves, 13 de mamíferos y 225 especies de insectos.

Entre las actividades que pueden realizarse están las caminatas, observación de aves y recorridos por los senderos habilitados. También existen vestigios arqueológicos, como petroglifos y restos de antiguos sistemas de andenes.

La promoción del 27 de septiembre contempla el ingreso gratuito para visitantes locales.

11. Reserva Nacional San Fernando: desierto, mar y fauna silvestre

Reserva Nacional San Fernando

Se ubica entre las provincias de Ica y Nasca, en el departamento de Ica, y tiene una extensión de 154.716,37 hectáreas.

Su paisaje combina desierto, lomas costeras, acantilados, playas y ambientes marino-costeros. Entre las especies que pueden observarse están lobos marinos, pingüinos de Humboldt, guanacos, cóndores, zorros y diversas aves.

Uno de sus principales atractivos es la bahía de San Fernando, donde es posible observar fauna marina y aves desde los sectores habilitados. También existen rutas de caminata, camping, ciclismo y observación de naturaleza.

Para visitar determinadas zonas se requiere coordinar previamente con la jefatura del área.

El 27 de septiembre tendrán ingreso gratuito los visitantes locales, de acuerdo con la promoción anunciada por Sernanp.

12. Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille: territorio de la vicuña

En honor a Bárbara D'Achille se creó la Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D'Achille y se nombró una especie de loro amazónico, perpetuando su legado en la conservación ambiental. (Andina)

En la provincia de Lucanas, Ayacucho, se encuentra la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, con una extensión de 6.500 hectáreas.

La conservación de la vicuña fue una de las principales razones para establecer esta reserva. El lugar también alberga guanacos, tarucas, zorros andinos, vizcachas y diversas aves.

El paisaje está compuesto principalmente por pajonales, bofedales y ambientes altoandinos. Entre los atractivos turísticos se encuentran un museo de sitio, formaciones naturales, bosques de queñua y antiguas estructuras utilizadas para la captura de vicuñas.

El ingreso gratuito del Día Mundial del Turismo estará dirigido a visitantes locales, quienes deberán acreditar su residencia con el DNI.

13. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: biodiversidad en la selva central

Los densos bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén en la región Pasco, Perú, albergan una rica biodiversidad, incluyendo nuevas especies de orquídeas descubiertas.

Se encuentra en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Comprende territorios de los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo y Villa Rica y tiene una extensión de 122.000 hectáreas.

El parque protege ecosistemas que van desde la selva alta hasta zonas de mayor altitud. Su rango altitudinal y variedad climática permiten una elevada diversidad de flora y fauna.

Sernanp registra alrededor de 5.500 especies de flora, 800 especies de orquídeas y 664 especies de aves en el área. También es hábitat de especies como el oso de anteojos y el otorongo.

Entre las rutas turísticas se encuentran los sectores San Alberto, Huampal, San Daniel y Paujil, donde se pueden realizar caminatas, observar aves y flora, conocer cascadas y recorrer bosques.

El 27 de septiembre, el ingreso gratuito será para pobladores locales de la provincia de Oxapampa y sus distritos comprendidos en el ámbito de influencia del parque.

14. Reserva Comunal Yanesha: conservación junto a las comunidades nativas

Día de la Reserva Comunal Yanesha. Créditos: Sernarp.

Está ubicada en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Tiene una superficie de 34.744,70 hectáreas.

Su objetivo es conservar la fauna silvestre y los bosques de la parte alta de la cuenca del río Palcazú en beneficio de las comunidades nativas yanesha de la zona. También cumple una función de protección de nacientes de ríos y quebradas y sirve como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillén.

La reserva combina ecosistemas de selva baja y selva alta y alberga especies de flora y fauna como jaguares, pumas, monos choros, sajinos, venados y diversas especies de árboles amazónicos.

El ingreso gratuito por el Día Mundial del Turismo corresponderá a visitantes locales.

15. Santuario Nacional Lagunas de Mejía: humedales y aves migratorias en Arequipa

Santuario Nacional Lagunas de Mejía en Arequipa. (Foto: Captura)

En la provincia de Islay, departamento de Arequipa, se encuentra el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, un humedal costero de 690,6 hectáreas.

El santuario comprende las lagunas Mejía, Iberia y Boquerón, además de sectores de playa y la desembocadura del río Tambo. Es especialmente importante para la observación de aves: Sernanp registra 211 especies, entre ellas parihuanas, garzas y gaviotas.

El recorrido permite visitar miradores y observar los diferentes ambientes del humedal. También se pueden realizar caminatas, ciclismo y actividades de observación de flora y fauna.

El ingreso gratuito del 27 de septiembre estará disponible para visitantes locales.

¿Quiénes podrán ingresar gratis el 27 de septiembre?

La gratuidad no significa que las 15 áreas tengan acceso libre para cualquier visitante. El beneficio depende de la categoría establecida por Sernanp para cada destino.

Para visitantes nacionales y extranjeros:

Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho.

Para visitantes nacionales:

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, en los sectores señalados.

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes.

Santuario Nacional de Ampay.

Parque Nacional Güeppi-Sekime.

Reserva Comunal Airo Pai.

Santuario Histórico de Chacamarca.

Para visitantes locales:

Reserva Nacional de Junín.

Santuario Histórico Bosque de Pómac.

Reserva Nacional de Lachay.

Reserva Nacional San Fernando.

Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille.

Parque Nacional Yanachaga Chemillén.

Reserva Comunal Yanesha.

Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de visitar las áreas naturales protegidas?

El ingreso gratuito será válido únicamente el domingo 27 de septiembre de 2026. Además, la promoción no elimina las condiciones particulares de acceso de cada área.

Sernanp recomienda consultar antes de viajar los horarios de atención, rutas habilitadas, sectores turísticos, condiciones de acceso y requisitos específicos. En algunos destinos es necesario coordinar previamente la visita o ingresar con operadores autorizados.

Durante el recorrido, los visitantes deben respetar las indicaciones de los guardaparques, permanecer en las rutas autorizadas, no extraer flora o fauna y llevarse sus residuos. Estas medidas buscan que el incremento de visitantes sea compatible con la conservación de los ecosistemas.

La iniciativa del Minam y Sernanp busca aprovechar el Día Mundial del Turismo para acercar a más personas al patrimonio natural del país. En las áreas naturales protegidas, el turismo puede generar además oportunidades para poblaciones y emprendimientos locales vinculados con servicios, alimentación, transporte, guiado y actividades relacionadas con la conservación.

Para revisar los horarios, sectores turísticos, rutas y condiciones específicas de cada destino, Sernanp habilita su plataforma de visita a áreas naturales protegidas: Visita Áreas Naturales Protegidas – Sernanp