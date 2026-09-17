Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba fueron vistos en ATV durante el casting de Combate. Las imágenes de los excombatientes generaron expectativa entre los seguidores del reality.

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Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba fueron vistos en las instalaciones de ATV durante el casting de Combate, convocatoria que reunió a cientos de jóvenes interesados en integrar la nueva generación del reality.

Videos y fotografías de los excombatientes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron expectativas sobre sus posibles vínculos con el regreso del formato.

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Las imágenes mostraron a los recordados participantes en el canal donde se desarrolló la selección de nuevos aspirantes. Hasta el momento, no se ha confirmado si Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río o Zumba formarán parte del elenco de jurados, la conducción o alguna dinámica de la nueva temporada.

La productora Marisol Crousillat también compartió en sus redes sociales fotografías de algunos excombatientes junto a integrantes del equipo de producción. Las publicaciones se difundieron en medio de la expectativa por el retorno de Combate a la pantalla de ATV.

El casting se realizó el sábado 12 de septiembre en la sede del canal y generó una respuesta masiva. Cientos de personas llegaron desde la madrugada para intentar obtener una oportunidad dentro del reality, que prepara una nueva etapa con participantes que buscarán defender los colores rojo y verde.

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Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate

Los excombatientes que aparecieron en ATV

La presencia de Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba llamó la atención de los seguidores que recuerdan las distintas temporadas de Combate. Los cinco personajes estuvieron vinculados con el programa y se convirtieron en rostros conocidos de los realities de competencia.

En las fotografías compartidas por Marisol Crousillat se observó a parte del equipo de producción junto a exintegrantes del formato. La productora había señalado anteriormente que se encuentra convocando a personas que mantuvieron un vínculo directo con el programa, aunque aclaró que todavía no existe una lista definitiva de conductores, competidores o panelistas.

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“La verdad es que estoy convocando a las personas que han tenido un vínculo directo con ‘Combate’, pero no cierro las puertas a nadie, así que podrías recibir esa llamada”, manifestó Crousillat al ser consultada sobre una eventual convocatoria a figuras vinculadas con el reality.

La productora no confirmó nombres concretos ni precisó qué rol podrían asumir los exparticipantes que fueron vistos en ATV. Sin embargo, la aparición de los excombatientes alimentó las especulaciones sobre una posible presencia de figuras históricas junto a los nuevos rostros que surjan del proceso de selección.

Uno de los personajes que generó comentarios fue Zumba, quien se presentó en los exteriores del canal durante la jornada de casting. Según informó Ric La Torre, el excombatiente acudió vestido con lo que sería el vestuario oficial de los futuros participantes del programa.

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Marisol Crousillat compartió fotografías de excombatientes con parte del equipo de producción del reality.

El casting de ‘Combate’ reunió a miles de aspirantes

La convocatoria para el regreso de Combate superó las previsiones de la producción. Videos publicados en TikTok mostraron filas de jóvenes desde la 1.00 de la madrugada, e incluso algunos llegaron a acampar en los exteriores de ATV para asegurar un lugar entre los primeros postulantes.

La afluencia también generó momentos de tensión en el ingreso al canal. En un video difundido por Ric La Torre se observó a una joven empujar el portón de ingreso a ATV en medio de la aglomeración de personas que buscaban entrar al recinto.

Una multitud de jóvenes impacientes derriba la puerta de ingreso al evento 'Combate'. La frustración y las ganas de entrar generaron una situación de caos que requirió la intervención de la seguridad. Video: TikTok @alexandersairii

El comunicador cuestionó la situación y pidió calma a los postulantes. “Esto es de verdad, no es ni siquiera gracioso, porque yo puedo entender que había mucha gente que se ha quejado de las colas, que se colaban y demás, pero aquí la amiga que lo está tomando a chiste podría hasta recibir quizá algún proceso de parte de ATV por intento de daño a la propiedad privada. Felizmente no se cayó esa puerta”, advirtió.

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Durante la jornada también se registraron momentos que se viralizaron por la reacción de los evaluadores. Un joven identificado como Víctor, de 19 años y procedente de Villa El Salvador, confundió el nombre del programa al presentarse frente al equipo de casting.

“Hola, mi nombre es Víctor, tengo 19 años, vengo de Villa El Salvador y mi único objetivo es ser el mejor ‘guerrero’, perdón, el mejor ‘combatiente’”, expresó el aspirante, en referencia a Esto es Guerra, programa de América Televisión.

La producción de Combate agradeció la respuesta del público mediante sus redes sociales y reconoció que muchas personas no lograron ingresar al proceso de selección. El canal dejó abierta la posibilidad de anunciar nuevas fechas de casting.

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“Gracias, combatientes. No tenemos las palabras para agradecer. Sabemos que muchísima gente se quedó fuera y no llegó a pasar. Tranquilos, la búsqueda no se acaba aquí”, señaló el mensaje difundido por la producción.

La producción de Combate publica un comunicado en Perú para agradecer la asistencia al casting de su nueva temporada y anunciar nuevas convocatorias.