“Alianza Lima perdió el Torneo Clausura desde que no traen refuerzos”: la opinión de Giancarlo Granda tras la derrota ‘blanquiazul’ ante Universitario

El periodista deportivo cuestionó al club 'blanquiazul' por decisiones tomadas y que, para él, incidieron en la caída en el clásico en Matute. (Video: Después de Todo / Movistar Deportes)

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Alianza Lima perdió ante Universitario de Deportes en Matute, en la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y no pudo hacer respetar la casa. El resultado alejó considerablemente a los ‘blanquiazules’ de la punta y abrió cuestionamientos sobre las decisiones tomadas, sobre todo, en el mercado de fichajes de mitad de año.

Para Giancarlo Granda, la caída en el clásico no explica por sí sola el retroceso de los ‘íntimos’ y sostuvo que el equipo perdió terreno en la lucha por el Clausura por una serie de motivos que enumeró en el programa Después de Todo.

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“Alianza pierde el Clausura desde que no incorpora a nadie en el Clausura, que solamente trajo a Neira y a Díaz. Desde que se fue Viscarra no trajeron a ninguno y Duarte ya no tiene competencia. El chico de la Cruz no compite con él”, dijo en primera instancia, para luego cuestionar la no llegada de un guardameta cuando sonó Pedro Gallese.

El caso de Kevin Quevedo fue otro de los temas abordados por el periodista, quien cuestionó que el extremo continúe fuera de las convocatorias. “¿Qué tiene que hacer? ¿Dar la vuelta olímpica arrodillado en Matute para que pueda jugar un partido?”, preguntó. También planteó si Quevedo es realmente menos que los jugadores que hoy esperan una oportunidad como suplentes.

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Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima desde mayo, pero se espera que pronto vuelva a las convocatorias. - créditos: Difusión

A modo de hacer un contraste con Alianza Lima, Giancarlo Granda consideró que Universitario sí se reforzó. “Se trajo a Gianluca Lapadula, delantero de selección nacional para que le haga los goles. Y trajo a Piero Quispe, un jugador que si bien venía de jugar en Australia, tiene un pasado con la ‘U’, sabe lo que es salir campeón y ahí están los resultados. Trajo a Requena, que quizás no le funcione y de hecho no lo sacó en el lista; pero uno se reforzó y el otro no. Creo que Alianza se durmió en el Clausura y le puede costar no solamente el Clausura, sino también el campeonato”, indicó.

Giancarlo Granda sobre las diferencias entre Alianza Lima y Universitario en el clásico

El análisis del periodista se concentró en la comparación entre las herramientas disponibles para ambos entrenadores. Giancarlo Granda sostuvo que Universitario contó con mayores recursos para resolver un partido que, según su evaluación, tuvo momentos cambiantes.

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“La ‘U’ tiene dos delanteros brutales. Lo de Valera es impresionante. Y la ‘U’ yo creo que ganaba un partido que pasó a empatar por un error en el cambio o por no tener al hombre indicado para el reemplazo de Murrugarra, porque lo saca a él y el gol de Alianza le llega por esa zona del medio”, acotó.

“Creo que no entró bien Calcaterra”, planteó Granda. Pese a ello, sostuvo que el equipo ‘crema’ terminó imponiéndose porque sus variantes tuvieron incidencia directa en la definición. El gol de Lisandro Alzugaray fue el ejemplo que eligió para respaldar esa idea.

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Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Según expuso, Universitario “en el banco sí tiene jerarquía. En Alianza tiras una moneda y puede ingresar cualquiera, porque de hecho el gol fue de una combinación de dos jugadores que estaban en la cancha, que eran Vélez y Girotti”.

Por si fuera poco, Giancarlo Granda contrastó su postura con la mirada del técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, quien en conferencia de prensa restó importancia al ‘blooper’ de Alejandro Duarte.

“Yo escucho al técnico (Pablo Guede) decir que está tranquilo con el nivel del arquero y yo escuchaba a Cúper y pensé que Cúper había perdido y él fue muy autocrítico con el nivel de la ‘U’ en el segundo tiempo, y lo deja muy bien porque fue superado”, declaró, comparando lo que dijo Guede con la autocrítica del DT de Universitario, Héctor Cúper.

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