Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas.

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Víctor Caballero, conocido como Curwen, respaldó la posibilidad de que Jefferson Farfán tome acciones legales contra Magaly Medina luego de que el exfutbolista rechazara cualquier vínculo con las amenazas extorsivas que recibe la conductora. El creador de contenido consideró que las declaraciones públicas contra Farfán podrían derivar en una demanda.

El comentario de Curwen se produjo la tarde del lunes 14 de septiembre, en su programa ‘Brutalidad Política’, antes de que Jefferson Farfán difundiera un comunicado en el que exigió a Magaly Medina y a su abogado, Ángel Fernández Ugaz Zegarra, una rectificación pública por las afirmaciones que lo relacionaron con el caso.

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Farfán negó haber ordenado, coordinado o participado en las amenazas contra la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’. Además, sostuvo que es grave que se sugiera una vinculación con estos hechos antes de que la Fiscalía realice diligencias o determine responsabilidades.

Curwen se refirió con ironía a la situación y le pidió a Farfán que aplique “todo el peso de la ley” contra quienes, según afirmó, lo vincularon públicamente con la organización criminal Los Pulpos.

“Ay, por su culpa de Farfán, por haberme seguido con sus urracos, eh, a la parroquia, ahora me están extorsionando ‘Los pulpos’. Amazon. Jeffrey, no tengo el gusto de conocerte, hermano. Mi gato, mi galáctico, no tengo el gusto de conocerte, pero escúchame, ah, escúchame. Todo el peso de la ley”, manifestó Curwen.

Curwen apoya la posible denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por difamarlo. TikTok

Curwen pidió a Jefferson Farfán que demande a Magaly Medina

Durante su comentario, Víctor Caballero sostuvo que Jefferson Farfán tendría fundamentos para iniciar acciones legales por las declaraciones que lo situaron como presunto responsable de las amenazas. El conductor insistió en que el exfutbolista debería responder por la vía judicial.

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“¿Qué estás esperando para demandarla? Se te ha regalado. Te está diciendo que tú formas parte de Los Pulpos, hue**n. Pu*a, qué bendición te ha caído. Por favor, Jeffrey, por favor, todo el peso de la ley”, expresó.

Las declaraciones de Curwen llegaron en medio de la controversia entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. La conductora denunció haber recibido mensajes de extorsión y secuestro, mientras que su abogado confirmó que el exjugador fue denunciado ante las autoridades en el marco de las investigaciones.

Farfán respondió durante la noche del lunes 14 de septiembre con un comunicado. En el documento, rechazó las versiones que lo relacionan con las amenazas y cuestionó que su nombre fuera expuesto públicamente sin que exista una investigación fiscal que establezca su responsabilidad.

“Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘autor mediato’ de las extorsiones”, señaló Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán exigió una rectificación pública

El exfutbolista también cuestionó expresiones de Magaly Medina sobre el origen de las amenazas. Según sostuvo, no corresponde sugerir que los mensajes extorsivos provienen de él ni asociar su pasado como deportista profesional con organizaciones delictivas.

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“Resulta inadmisible que la señora Medina diga que tales amenazas ‘parten’ de mí, que a continuación, refiera que ‘muchos futbolistas están vinculados a pandillas delincuenciales’ (...) Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente”, añadió.

Jefferson Farfán exigió a Magaly Medina y a Ángel Fernández Ugaz Zegarra que rectifiquen las afirmaciones que, de acuerdo con su posición, dañan su imagen. El exdelantero señaló que la corrección debe realizarse de forma inmediata, pública y proporcional a la difusión que tuvieron las imputaciones.

“Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, sostuvo.

El pronunciamiento no anuncia una demanda concreta, pero Farfán dejó abierta la posibilidad de recurrir a las instancias legales correspondientes si no obtiene una rectificación. La posición coincide con el pedido que Curwen formuló horas antes en su programa de streaming.

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Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.

La respuesta de Farfán ante las amenazas contra Magaly Medina

Pese a rechazar cualquier vinculación con el caso, Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina. También aseguró que colaborará con las autoridades en las diligencias que se realicen para esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables.

“Colaboraré con cualquier investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú destinada a esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables”, afirmó.

Medina ha mostrado parte de los mensajes que recibió y habló en su programa sobre la preocupación que le generan las amenazas. La conductora denunció públicamente la situación, que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

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La controversia sumó así un nuevo episodio: mientras Magaly Medina busca que se identifique a los autores de las amenazas, Jefferson Farfán exige que se rectifiquen las declaraciones que lo vinculan con el caso. Curwen, por su parte, consideró que el exfutbolista debe evaluar una demanda por difamación.

El exfutbolista Jefferson Farfán publica un comunicado oficial para desmentir las acusaciones de amenazas realizadas por la presentadora Magaly Medina. (Imagen Ilustrativa Infobae)