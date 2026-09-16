Capturan en Yurimaguas a propietario de camioneta vinculada al secuestro de Jenss Lara y señalado como presunto integrante de ‘Los Pulpos’

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue intervenido en el barrio Los Maderos. La Fiscalía lo señala preliminarmente como presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y propietario de la camioneta vinculada al secuestro. Facebook: VIA Televisión﻿

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La Policía Nacional del Perú capturó en Yurimaguas, región Loreto, a Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, señalado por la investigación fiscal como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’. El detenido es identificado como propietario de la camioneta vinculada al secuestro y posterior asesinato del comerciante minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y sus cuatro acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo.

La intervención ocurrió en el barrio Los Maderos, una zona alejada del centro de Yurimaguas. Según la información proporcionada sobre el operativo, los agentes ubicaron al sospechoso dentro de una vivienda de madera que habría alquilado durante su permanencia en la ciudad.

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Durante la intervención, Bereche Maco portaba un arma de fuego y, de acuerdo con el reporte policial difundido, se produjo un enfrentamiento con los agentes antes de su reducción. El detenido fue trasladado hasta la comisaría de Yurimaguas para continuar con las diligencias correspondientes.

La investigación busca determinar la participación que habría tenido el intervenido en el caso de Trujillo. La Fiscalía lo vincula de manera preliminar con la organización criminal y con un presunto rol logístico relacionado con el vehículo utilizado en el secuestro.

Policía ubicó al sospechoso tras labores de inteligencia

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue ubicado en una vivienda del barrio Los Maderos.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la Policía realizó labores de búsqueda en Yurimaguas luego de establecer que Bereche Maco se encontraba en la ciudad. Los agentes focalizaron una vivienda situada en el barrio Los Maderos y desplegaron personal para asegurar el perímetro.

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La intervención contó con efectivos de Yurimaguas y Tarapoto, además de personal especializado. También participaron integrantes del serenazgo debido a las limitaciones de personal de la comisaría local.

El detenido llevaba aproximadamente una semana y media en la provincia de Alto Amazonas. Según el reporte difundido durante la cobertura, habría llegado con el argumento de que permanecería por poco tiempo debido a motivos laborales.

El detenido buscaba continuar su ruta hacia Iquitos

La Fiscalía lo señala preliminarmente como presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y lo relaciona con el vehículo investigado por el secuestro de Jenss Lara y sus cuatro acompañantes.

La investigación policial también considera la ruta que Bereche Maco habría previsto después de su llegada a Yurimaguas. Según la información difundida, el objetivo era continuar por vía fluvial hacia Iquitos y posteriormente dirigirse hacia la zona de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

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El desplazamiento por esta ruta forma parte de las pesquisas sobre el recorrido que habría seguido el sospechoso después de los hechos registrados en Trujillo. La Policía ubicó su paradero antes de que pudiera continuar con ese trayecto.

En la vivienda donde fue encontrado también se encontraban otras personas con las que el detenido habría establecido contacto durante su corta permanencia en Yurimaguas. Las autoridades realizan diligencias para establecer si esas personas tuvieron alguna relación con su presencia en la ciudad.

Fiscalía lo vincula con ‘Los Pulpos’

Bereche Maco es señalado por la investigación fiscal como presunto integrante de ‘Los Pulpos’. Según la información proporcionada, su presunta función dentro de la estructura criminal habría sido de carácter logístico, vinculada con la facilitación de infraestructura para ejecutar el secuestro.

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La camioneta de su propiedad figura dentro de las investigaciones por el caso que involucra a Jenss Marty Lara Tantaquilla y sus cuatro acompañantes. El hecho ocurrió el 30 de agosto y derivó en una investigación por secuestro y asesinato.

El caso también forma parte de un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para personas investigadas por su presunta participación en los hechos. Bereche Maco era uno de los investigados que permanecía sin ser ubicado hasta su captura en Yurimaguas.

Durante el traslado hacia la dependencia policial, el detenido no brindó una declaración sobre los hechos investigados. De acuerdo con la información difundida durante la intervención, su principal pedido fue contar con un abogado defensor.

La cobertura señaló que, hasta ese momento, no se había presentado un abogado particular para asumir su defensa. Bereche Maco permaneció bajo custodia policial después de su traslado a la carceleta de la PNP en Yurimaguas.

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Las diligencias continuarán para establecer la presunta participación de Bereche Maco en el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo, así como la eventual intervención de otras personas relacionadas con su desplazamiento hasta Yurimaguas.