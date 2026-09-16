Juan Reynoso asume el reto de sacar a flote a Necaxa en Liga MX: “Si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento”

Juan Reynoso dirigió su primera práctica en Necaxa. Crédito: Instagram Necaxa.

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Juan Reynoso asumió el desafío de recuperar a Necaxa en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con la obligación de revertir una campaña que mantiene al equipo en el puesto 13 y a cinco puntos de la zona de ‘play-offs’. El peruano llega para sustituir al uruguayo Martín Varini y tendrá su primer examen este sábado 19 de septiembre ante Atlético de San Luis, como visitante.

El técnico de 56 años fue presentado por el club de Aguascalientes el lunes 14 de septiembre y firmó un vínculo que se extendería hasta diciembre de 2027. Su contratación marca su regreso a un campeonato que conoce por sus etapas al frente de Puebla y Cruz Azul, club con el que consiguió el título del Clausura 2021.

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Reynoso no ocultó la complejidad de la tarea que recibe. Necaxa acumula seis partidos sin ganar y suma ocho unidades luego de las primeras ocho jornadas del certamen mexicano. La derrota por 1-0 frente a Puebla precipitó la salida de Varini, cuyo ciclo terminó con ocho triunfos, cinco empates y 13 derrotas en 25 encuentros de Liga MX.

“Regresar al club con las condiciones, las comodidades y todo el potencial institucional nos genera una responsabilidad mayor. Ojalá en el corto plazo podamos reflejarlo en un rendimiento y en resultados”, expresó el entrenador en declaraciones difundidas por el Club Necaxa en redes sociales.

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Luego de un paso en falso por Melgar de Arequipa, Juan Reynoso volvió a la Liga MX para tomar las riendas de Club Necaxa. Crédito: Instagram Club Necaxa.

El exseleccionador peruano asumió que el contexto exige respuestas inmediatas. “No es un momento fácil; si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento. Trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para una mejora inmediata y que vengan los resultados”, añadió.

Reynoso buscará ajustar el funcionamiento según cada partido

El técnico peruano adelantó que su propuesta no se limitará a un único sistema de juego. Su objetivo será que el plantel identifique las necesidades de cada rival y pueda modificar su postura en función de los momentos del encuentro.

“Hay que ser muy puntillosos en qué equipo nos conviene ser. Va a haber momentos en que nos toque presionar arriba, otros en intermedio o atrás; atacar con tres arriba o con cuatro”, explicó Reynoso.

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El nuevo entrenador de los ‘rayos’ remarcó que esa flexibilidad requerirá un trabajo de convencimiento con los futbolistas. “Tenemos que convencerlos de que cada semana es una prueba distinta y que ellos interpreten los momentos del partido para dar su mejor expresión”, sostuvo.

Juan Reynoso, bajo los mandos del Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX. - Crédito: @ClubNecaxa

La tarea también pasa por potenciar los recursos individuales del plantel. El DT consideró que Necaxa cuenta con jugadores ubicados entre los mejores de la competencia en sus respectivas posiciones, aunque planteó que ese rendimiento debe trasladarse al funcionamiento colectivo.

“Tenemos cuatro o cinco jugadores que están en el top uno, dos o cinco de la liga. ¿Cómo hacemos que esos jugadores, que individualmente están entre los mejores, se reflejen en rendimiento, resultado y motivación para que los compañeros que compiten día a día con ellos también crezcan en su performance?”, señaló.

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Para Reynoso, la competencia interna y el ambiente del vestuario serán factores centrales en la búsqueda de una recuperación. “Si conformas buenos grupos humanos y potencias la competencia interna tendrás un plus en resultados. Será importante en estos días que cambien el chip en cuanto a resultados y rendimientos”, indicó.

Aguascalientes, un lugar ligado a su etapa como futbolista

La vuelta a Necaxa tiene una dimensión personal para el entrenador. Reynoso formó parte del equipo durante el tramo final de su carrera como defensor, luego de consagrarse campeón con Cruz Azul. En su paso por el conjunto electricista disputó 74 partidos y anotó dos goles.

Juan Reynoso durante su etapa como futbolista del Necaxa. - Crédito: MEXSPORT

Tras su retiro, también integró los cuerpos técnicos de Raúl Arias y Enrique López en la institución. Esa experiencia antecedió a su recorrido como entrenador principal en Bolognesi, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Puebla, Cruz Azul y la selección peruana.

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El DT recordó que su estadía en Aguascalientes trascendió lo deportivo. “Me embarga la emoción porque Aguascalientes fue donde nació mi último hijo. La verdad, vivimos cuatro años maravillosos, se extraña. Todavía tenemos amistades dentro de la ciudad”, manifestó.

Su estreno está previsto para el duelo ante Atlético de San Luis. Después, Necaxa recibirá al América en un partido que pondrá a prueba la respuesta del equipo bajo el mando de Reynoso.