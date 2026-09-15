De ser campeón de la Copa Sudamericana a dirigir a Los Chankas: el nuevo DT de los andahuaylinos para el Torneo Clausura 2026

El técnico limeño llega por tercera vez al banquillo apurimeño tras la destitución de Walter Paolella, con el equipo en el puesto 16 del Clausura pero a solo cuatro puntos de un lugar en la Libertadores 2027. (Los Chankas)

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Los Chankas de Andahuaylas confirmaron este martes el retorno de Juan Carlos Bazalar como director técnico del primer equipo, en lo que será su tercer ciclo al frente de la institución apurimeña.

El estratega limeño llega en reemplazo de Walter Paolella, destituido tras una seguidilla de cinco derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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Mientras se cerraban los detalles de su incorporación, fue el preparador de arqueros Edinzon Cunyas quien condujo la práctica del plantel este martes 15 de septiembre. Se estima que Bazalar tome el mando del entrenamiento a partir de la próxima sesión.

Un regreso que el club esperaba

Los Chankas decidió cambiar de técnico tras cinco derrotas consecutivas en el Clausura 2026. Juan Carlos Bazalar fue elegido para reemplazar a Walter Paolella y afrontar el difícil momento del equipo (Los Chankas)

La salida de Paolella era un secreto a voces en las últimas horas. Los números del Clausura lo dejaban poco margen: apenas dos victorias, un empate y seis derrotas en nueve fechas, con siete puntos que ubican al conjunto andahuaylino en el puesto 16 de la tabla del campeonato. Un rendimiento que contrasta de manera llamativa con el Torneo Apertura, en el que el mismo plantel terminó segundo y fue una de las grandes revelaciones de la temporada bajo la conducción de Paolella.

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La directiva de los llamados Guerreros no tardó en tomar una decisión y apostó por alguien que ya conoce la casa. “Hoy regresa a nuestra casa un entrenador que ya conoce lo que significa defender estos colores y luchar por nuestra gente”, publicó el club en sus redes sociales al hacer oficial el anuncio. Y agregó: “Vuelve para asumir un nuevo reto, dar lo mejor y trabajar junto a nuestros guerreros para salir adelante”.

El periodista Ernesto Macedo, de L1 MAX, fue uno de los primeros en confirmar la noticia: “Juan Carlos Bazalar será director técnico de Los Chankas. Se estima que mañana asuma el entrenamiento. Hoy, el preparador de arqueros Edinzon Cunyas dirigió la práctica, tras la salida de Walter Paolella”, detalló el comunicador.

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La institución también convocó a su hinchada en este momento difícil: “Porque en las buenas y en las difíciles, somos una sola hinchada, somos una sola Nación Chanka”, expresó el club en su mensaje de bienvenida al técnico.

Un palmarés que respalda la elección

El nuevo técnico de Los Chankas llega con una historia vinculada a los grandes logros del fútbol peruano. Bazalar fue campeón de la Sudamericana 2003 con Cienciano y luego construyó una carrera con títulos. (Los Chankas)

Juan Carlos Bazalar Cruzado nació el 23 de febrero de 1968 en los Barrios Altos de Lima. Como futbolista vistió las camisetas de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar y Cienciano, entre otros clubes. Con la U conquistó cuatro títulos de la Primera División peruana (1987, 1990, 1992 y 1993), y con Alianza Lima sumó dos más (1997 y 2001).

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Sin embargo, el capítulo más resonante de su carrera como jugador lo escribió en el Cusco. Con Cienciano disputó cinco ediciones de la Copa Libertadores y dos de la Copa Sudamericana. En la edición 2003 de ese torneo continental levantó el trofeo, convirtiéndose en parte de uno de los equipos más recordados del fútbol peruano. Al año siguiente, el mismo club se quedó con la Recopa Sudamericana.

Como entrenador, su historial es igualmente prolífico. Debutó en el banquillo con Pacífico FC, al que ascendió a primera división en 2012. Desde entonces acumuló cuatro títulos como DT: la Copa Perú con Pirata FC (2018), con Carlos Stein (2019) y con la Asociación Deportiva Tarma (2021), además del ascenso a la Liga 1 con ese mismo club tarmeño. Su último trabajo antes de este regreso fue en Alianza Universidad de Huánuco, en la Liga 2, aunque fue desvinculado por malos resultados.

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Con Los Chankas, su vínculo tiene historia propia. En 2021 dirigió diez partidos en su primera etapa, con resultados discretos. Pero su segunda experiencia, iniciada a fines de 2022 y extendida hasta marzo de 2024, dejó una huella imborrable: 39 encuentros al mando, 21 victorias y, sobre todo, el ascenso a la Liga 1 en 2023 tras superar a Alianza Universidad en una definición por penales. Aquel logro significó la llegada del fútbol de primera división a Apurímac por primera vez en la historia.

El desafío inmediato y cuándo vuelven a jugar

Juan Carlos Bazalar asumirá Los Chankas con la urgencia de revertir cinco derrotas consecutivas, pero con un dato que mantiene abierta la pelea: el equipo marcha sexto en la Tabla Acumulada (Los Chankas)

El panorama que encuentra Bazalar en este tercer ciclo es exigente, pero no sin esperanza. Pese a la mala campaña en el Clausura, Los Chankas marchan sextos en la Tabla Acumulada, a solo cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Esa cifra convierte cada partido que resta en una final: el margen para recuperar terreno existe, pero se achica con cada jornada.

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El técnico tendrá que recomponer la confianza de un plantel que encadenó cinco caídas seguidas y recuperar la solidez defensiva y la identidad de juego que caracterizaron a Los Chankas en sus mejores momentos. Su conocimiento del grupo, del entorno y de la ciudad será, según el propio club, uno de los activos más valiosos de este proceso.

Los Chankas disputarán su próximo partido por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 el miércoles 30 de septiembre a las 15:00 horas (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, cuando visite a Cienciano. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la señal de L1 MAX.

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