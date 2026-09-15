Ethel Pozo asegura que Edson Dávila esté siendo “soberbio” al no reconocer a Gisela Valcárcel como su madrina

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Ethel Pozo cuestionó la actitud de Edson Dávila luego de que el conductor afirmara que Gisela Valcárcel “nunca fue” su madrina. La presentadora sostuvo que el exbailarín de ‘El Gran Show’ ha mostrado un cambio en su comportamiento durante los últimos meses y consideró que estaría siendo “soberbio”.

Durante su programa de streaming ‘Sin Más + Decir’, Ethel Pozo recordó cómo Edson Dávila se hizo conocido en televisión luego de imitar a Gisela Valcárcel mientras formaba parte del elenco de baile de ‘El Gran Show’. Según contó, su madre lo llevó al set en vivo después de que le comentaran sobre su talento para reproducir sus gestos.

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Pozo aseguró que el conductor, conocido como Giselo, era diferente cuando comenzó su carrera en televisión. “Lo que está haciendo. Y va a ver todos los videos de este año y va a decir: ‘Mmm’. Porque para mí ese no es, no es, no es el Edson que yo conocí, totalmente distinto”, manifestó.

La presentadora explicó que Dávila trabajaba como bailarín antes de asumir roles de conductor. “Él era bailarín. Bailaba en El Gran Show. Y él imitaba a mi mamá atrás en los ensayos, todo el mundo se mataba de la risa. Y obviamente un día vienen y le dicen: ‘Oye, Gisela, hay un chico acá del elenco que te imita igualito’”, relató.

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Según Ethel Pozo, Gisela Valcárcel decidió conocer al integrante del elenco y le dio una oportunidad frente a cámaras. “Y mi mamá dice: ‘¿Qué? ¿Cuál?’ ‘Él’. Y mi mamá lo saca ese mismo día al aire, en vivo, le dice: ‘¿Tú me imitas?’ Exacto. Y cuenta Edson, además, que se puso supernervioso”, recordó.

En medio de la conversación, uno de los panelistas resaltó que Dávila todavía no era conductor ni presentador cuando se sumó al programa. Ethel Pozo coincidió y precisó que formaba parte del elenco de baile. Otro integrante del espacio señaló que el conductor se hizo conocido por imitar a Valcárcel, a quien calificó como su madrina.

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La conductora de streaming aseguró que el presentador de ‘América Hoy’ ha cambiado y consideró que estaría siendo “soberbio”. Tiktok

Ethel Pozo considera que Edson Dávila cambió

Mario Hart, uno de los participantes de Sin Más + Decir, le preguntó a Ethel Pozo si considera que Edson Dávila puede estar siendo soberbio por sus declaraciones recientes sobre Gisela Valcárcel. La conductora respondió que percibe un cambio sostenido en la actitud del presentador.

“Yo lo veo soberbio todo el año, todo el año con las indirectas que ha mandado. No sé si ustedes, pero ha mandado indirectas hasta cuando grababa su programa de las verdaderas amistades, el tan mencionado: ‘prefiero ser Judas pero con plata’”, expresó Pozo.

La conductora señaló que, desde su perspectiva, el Edson Dávila que conoció al inicio de su carrera se mostraba cercano y sencillo. “Por eso te digo, para mí, yo conocí a otra persona, un chico bonachón, muy buena gente, muy humilde en el sentido de que, no se creía más que nadie y siempre... sencillo, sencillo”, sostuvo.

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Pozo afirmó que la imagen que hoy proyecta el conductor es distinta a la de sus primeros años en televisión. “Y ahora es otro personaje. Y entonces un día, quizás, creyendo yo de buena fe que Edson es el real, el de antes, se va a dar cuenta y va a decir: ¿Qué pasó, no?”, añadió.

Las declaraciones de Ethel surgieron después de una entrevista que Edson Dávila ofreció al programa ‘Q’Bochinche’, mientras se preparaba para participar en la Teletón 2026. En ese diálogo, el conductor fue consultado por Gisela Valcárcel y por los comentarios que lo vinculan con la exclusión de Pozo de la conducción del evento solidario.

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Dávila evitó pronunciarse sobre esas versiones y sostuvo que no busca enfrentamientos con sus excompañeras. “Se dicen muchas cosas. También se dijo que yo he ido a las gerencias a decir que estoy molesto, pero yo no soy de mandar indirectas ni decir nada, porque creo que cada uno conserva su trabajo. No tengo por qué ganarme pleitos ni con Ethel, ni con Gisela, ni con mengano”, afirmó.

Ethel Pozo cuestionó las declaraciones de Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel durante su programa de streaming. YouTube: Sin + Que Decir.

La frase de Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel

El momento que generó reacciones se produjo cuando le preguntaron si Gisela Valcárcel era su madrina. Edson Dávila reconoció que la conductora le dio una oportunidad laboral, pero negó que existiera ese vínculo.

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“La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, afirmó el conductor.

Además, expresó que desea mantener el respeto hacia Valcárcel: “Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella”.

Sus palabras generaron comentarios en redes sociales. Algunos usuarios recordaron que Dávila se hizo popular por sus imitaciones de Valcárcel y cuestionaron que negara llamarla madrina. Otros seguidores también mencionaron el trato cercano que, según se difundió en programas de espectáculos, existió entre el conductor, Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

Durante la entrevista, Edson Dávila también se refirió al apelativo de “Judas” que recibió luego de permanecer en América Televisión. “Ya me habían dicho Judas y yo mismo dije: prefiero ser Judas con plata que misio, que sin trabajo”, reconoció.

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El conductor explicó que su decisión estuvo relacionada con su familia. “Si yo no tomaba la decisión que tomé, lamentablemente ahorita estaría sin trabajo. Yo veo por mi familia, creo que es lo más importante”, manifestó.

Edson Dávila recibió críticas en redes sociales tras afirmar que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina.