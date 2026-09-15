La fuerte suma que Deportivo Garcilaso debe pagarle a Carlos Bustos: lo que dice la condena FIFA contra el club cusqueño

El fallo del máximo organismo del fútbol mundial llega meses después de que el técnico dejara el banquillo cusqueño con una clasificación continental en el bolsillo y deudas sin saldar por parte del club. (Deportivo Garcilaso)

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El Tribunal de la FIFA emitió una resolución que obliga a Deportivo Garcilaso a abonarle al técnico argentino Carlos Julio Bustos la suma de USD 46.200, más un interés anual del 5% sobre ese monto, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones derivadas del vínculo contractual que ambas partes mantuvieron durante la temporada 2025.

El laudo contempla tres conceptos diferenciados: remuneraciones impagas correspondientes al período en que Bustos estuvo al frente del equipo cusqueño, el monto estipulado en la cláusula de rescisión acordada al momento de la separación, y los incentivos económicos pactados por la clasificación del club a la CONMEBOL Sudamericana 2026. La condena se suma a un historial de sanciones internacionales que acumula el fútbol peruano por deudas con cuerpos técnicos y futbolistas.

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La disputa que llegó a Zúrich

La salida de Carlos Bustos de Deportivo Garcilaso se concretó de común acuerdo en noviembre de 2025, pero las obligaciones económicas pendientes llevaron al entrenador argentino a presentar un reclamo ante la FIFA. (X/ @mbeesellares)

Bustos asumió la conducción del conjunto imperial en julio de 2025 y se desvinculó por mutuo acuerdo en noviembre de ese mismo año, tras dejar al club con un boleto asegurado para la competencia continental. Sin embargo, pese a que la separación se formalizó sin conflicto aparente en lo deportivo, las obligaciones económicas pendientes no se saldaron en los plazos correspondientes, lo que llevó al estratega a presentar su reclamo ante la FIFA.

El organismo con sede en Zúrich analizó la documentación contractual y determinó que Garcilaso incurrió en incumplimientos en los tres rubros reclamados. La resolución establece que el club deberá transferir el monto total adeudado más los intereses acumulados desde la fecha en que cada concepto se tornó exigible. No se informaron plazos específicos para el pago, aunque los laudos de la FIFA suelen contemplar mecanismos de sanción deportiva en caso de mora.

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Esta clase de fallos se ha vuelto recurrente en el fútbol sudamericano. La FIFA ha condenado en los últimos años a múltiples clubes de la región por deudas con entrenadores extranjeros, una tendencia que refleja tanto la fragilidad financiera de las instituciones como la mayor predisposición de los técnicos a recurrir a instancias internacionales cuando los acuerdos no se respetan.

Lo que Bustos construyó en el Cusco

La campaña de Carlos Bustos en Deportivo Garcilaso terminó con 25 puntos en 17 partidos y el boleto a la Copa Sudamericana 2026. Ese rendimiento también activó los incentivos económicos incluidos en su contrato. (Deportivo Garcilaso)

El paso del técnico argentino por la Ciudad Imperial dejó números que justifican los incentivos que ahora deberá abonar el club. Al frente del equipo durante 17 partidos, Bustos acumuló seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, con 20 goles a favor y 21 en contra, para un total de 25 puntos que resultaron suficientes para que Garcilaso asegurara su participación en la Copa Sudamericana.

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Entre los momentos más salientes de esa campaña figuran un tramo del Torneo Clausura 2025 en el que el equipo cusqueño se instaló como único líder de la tabla, y una victoria por 4-3 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva —conocido popularmente como Matute— que en su momento consolidó al conjunto serrano en la parte alta de la clasificación. Ese resultado, obtenido como visitante ante uno de los clubes más poderosos del país, fue considerado uno de los hitos de la gestión.

La clasificación a la CONMEBOL Sudamericana 2026, que ahora le cuesta a Garcilaso un pago adicional por la vía del laudo internacional, fue precisamente el objetivo que el club se había trazado al contratar a Bustos. El técnico lo cumplió. La deuda, en cambio, no.

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Así le fue en la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Garcilaso quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en su primera presentación. El conjunto cusqueño perdió 2-0 ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche y se despidió del torneo. (Deportivo Garcilaso)

Deportivo Garcilaso cayó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en la primera instancia del torneo continental. El conjunto cusqueño no pudo superar la fase preliminar y quedó fuera de la competencia tras perder por 2-0 ante Alianza Atlético de Sullana en un duelo a partido único disputado en el Estadio Mansiche de Trujillo, el 3 de marzo de 2026.

Durante ese partido, el “Pedacito de Cielo” nunca encontró el camino hacia el arco rival y pagó caro cada descuido defensivo. Franchesco Flores abrió el marcador en el primer tiempo y sentenció las aspiraciones cusqueñas antes del descanso. Ya sobre el final del encuentro, Franco Coronel liquidó cualquier posibilidad de reacción con el segundo tanto, que terminó por hundir al equipo serrano y consumar su eliminación.

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El resultado fue contundente y no admitió discusión: Alianza Atlético fue superior durante los 90 minutos y aprovechó con eficacia las ocasiones que tuvo frente al arco. Garcilaso, en cambio, no logró generar peligro real ni inquietar al conjunto sullanero en ningún tramo del partido.