Testigo protegido describió a los autores de masacre y secuestro en Trujillo: dos medían 1,80 m y otro, 1,70 m

Un testigo protegido describió a tres de los presuntos autores del secuestro y cuádruple crimen de Trujillo: dos medirían cerca de 1,80 metros y otro, 1,70

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Un testigo protegido describió ante la Policía Nacional (PNP) a tres de los sujetos que participaron en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple crimen de sus acompañantes en Trujillo (La Libertad), y señaló que dos de ellos medían aproximadamente 1,80 metros y el tercero unos 1,70 metros.

Según la declaración, recogida en un documento difundido este martes por el periodista Alonso Zambrano, del portal de investigación El Foco, los tres hombres vestían trajes tácticos oscuros con el logotipo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) y portaban armas de largo alcance.

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El testigo relató que uno de los sujetos pidió al conductor sus documentos con una voz que describió como “grave (gruesa)”. Después de que el conductor entregara la documentación, escuchó “dos sonidos, uno tras de otro”, que identificó como disparos efectuados por el hombre situado junto al copiloto.

Inicialmente, el testigo creyó que se trataba de una intervención policial contra delincuentes y llegó a tomar fotografías con su teléfono celular. Sin embargo, posteriormente observó cómo otros dos sujetos dispararon desde el lado del conductor.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reconstruyeron en Trujillo el secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. (Latina)

El testigo señaló que los tres hombres tenían “casi el mismo porte”. Precisó que dos tenían aproximadamente la misma estatura, cercana a los 1,80 metros, mientras que el tercero era más bajo, de unos 1,70 metros.

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Los tres llevaban el rostro cubierto con pasamontañas, aunque el testigo pudo distinguir algunos rasgos particulares. “De los tres que bajaron, a uno de ellos se le veía un poco más la nariz y tenía las cejas depiladas”, refirió.

También indicó que el hombre de menor estatura “arrastraba un poco el pie derecho cuando caminaba”. Además, afirmó que había un cuarto sujeto en la camioneta Toyota Hilux, vestido con la misma indumentaria y que permaneció sentado en el asiento del conductor.

Durante el traslado, el testigo escuchó los gritos de una mujer que suplicaba: “A mí no me hagas nada, por favor”. Minutos después, escuchó “un estruendo fuerte, como una explosión”, que ubicó en dirección de la avenida Húsares de Junín, a la altura de Bellas Artes. Según su declaración, el hecho ocurrió aproximadamente a las 03:09 horas.

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Los sujetos vestían trajes tácticos oscuros con el logotipo del GRECCO y portaban armas de largo alcance, según la declaración

Poco después llegó un vehículo de Serenazgo, del que descendieron dos agentes que revisaron la camioneta desde el exterior mientras solicitaban apoyo por radio. Posteriormente llegaron vehículos policiales y varias personas se aproximaron al lugar. El testigo señaló que entonces decidió retirarse.

Intermediario

En otra declaración, un testigo con código de reserva N.° 0209-2026 señaló que Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Johnsson Pulpo’ y señalado como líder de la banda criminal ‘Los Pulpos’, dirigió el secuestro desde Bolivia, donde posteriormente fue capturado.

Según este testimonio, después del secuestro un intermediario comenzó a comunicarse con la familia de Lara para negociar el pago del rescate. El declarante afirmó que este hombre se comunicaba con un sujeto conocido como ‘Negro Juan’, quien, a su vez, mantenía contacto con Cruz Torres.

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Otro testigo vinculó a ‘Johnsson Pulpo’ con la dirección del secuestro desde Bolivia y señaló que inicialmente se exigieron entre 4 y 5 millones de dólares por la liberación de Lara

“Inicialmente el monto que estaban pidiendo por la liberación era entre 4 y 5 millones de dólares”, dijo.

La familia, de acuerdo con el relato, intentó reunir el dinero y reducir el monto exigido. Ante las dificultades para conseguirlo, ‘Johnsson Pulpo’ estableció contacto directo con uno de los familiares para coordinar el pago.

El testigo afirmó que los secuestradores amenazaron con mutilar los dedos de Lara si la familia no entregaba el dinero, por lo que esta terminó realizando dos pagos el lunes por la mañana, con unas horas de diferencia.

“El pago creo que se realizó en efectivo, siendo el monto entre dos y dos millones y medio de dólares”, señaló.