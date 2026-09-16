Alejandro Schneider habló de los nuevos retos de Alianza Lima Vóley: “El tricampeonato hay que dejarlo atrás aunque duela”

Alejandro Schneider se mostró mesurado con la presión de buscar un nuevo título para el club - Crédito: Alianza Lima TV.

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Alianza Lima Vóley se prepara para afrontar una nueva etapa con Alejandro Schneider al frente del equipo. El entrenador argentino llegó a La Victoria para reemplazar a su compatriota Facundo Morando y ya trabaja con el plantel que buscará mantener al conjunto ‘íntimo’ entre los protagonistas del vóley nacional e internacional.

En la previa de la Brasil Cup 2026, cuadrangular internacional que forma parte de la preparación de Alianza Lima antes del inicio de la temporada oficial, Schneider habló sobre el desafío que representa asumir un equipo que viene de conquistar tres títulos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley.

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El estratega reconoció la importancia del tricampeonato para la historia de la institución, pero consideró que ahora corresponde iniciar un nuevo proceso y establecer objetivos propios.

“El equipo tricampeón significa la verdad un montón. Para la historia del club es enorme, pero aunque duela, tenemos que dejarlo atrás y empezar esta nueva etapa en la cual vamos por un objetivo diferente y creo que también es histórico”, señaló.

El entrenador argentino explicó que una de sus primeras prioridades será darle orden al grupo. “En lo que se refiere al equipo y a plasmar una idea, primero y principal buscamos orden, y a partir del orden, empezar a desarrollar el talento individual de las grandes jugadoras que tenemos”, sostuvo.

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Alejandro Schneider fue presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima el 5 de junio.

Alejandro Schneider tendrá la responsabilidad de darle forma a un grupo que cuenta con jugadoras de experiencia y nuevas incorporaciones, por lo que considera fundamental que el plantel asimile progresivamente su propuesta.

Un reto con mucha responsabilidad

El estratega argentino asumió el cargo con la expectativa de mantener a Alianza Lima como protagonista en el ámbito internacional, aunque es consciente de que todavía queda camino por recorrer antes de afrontar los principales desafíos de la temporada.

“Con muchísima responsabilidad tomo el equipo, tenemos mucho camino por delante para prepararnos para las competencias internacionales que tenemos y esperamos dejar el club en lo más alto, como lo merece. Estamos trabajando para eso y seguiremos haciéndolo”, manifestó.

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En ese proceso, la Brasil Cup 2026 será una primera prueba para Schneider, quien podrá medir el rendimiento de sus dirigidas ante rivales internacionales y seguir ajustando detalles de cara al inicio de la campaña oficial. En esa línea, destacó sus primeras impresiones del grupo que encontró a su llegada a Alianza Lima.

“Con el grupo que me encontré, desde el punto de vista humano, es bárbaro. Las chicas nuevas se están sumando de la mejor manera al equipo. “En cuanto a lo técnico, poco a poco vamos tomando forma y seguramente con el correr de los días, lo vamos a ir haciendo cada vez mejor”, comentó.

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Alejandro Schneider trabaja con el plantel de Alianza Lima para iniciar la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL

La presión por buscar el tetracampeonato

Alianza Lima iniciará la temporada con la expectativa de volver a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley. El objetivo del tetracampeonato estará presente, pero Schneider aseguró que su manera de afrontar esa presión comienza dentro del propio equipo.

“Nosotros entrenamos y la presión es en el día a día, en el trabajo que hacemos. La presión nos la tenemos que poner nosotros mismos y a partir de ahí ir construyendo el equipo que queremos, el equipo que necesitamos”, explicó.

El técnico también destacó el crecimiento que ha tenido la competencia nacional y consideró que el nivel de exigencia aumenta cada temporada. “La liga cada vez está más competitiva, cada vez es más fuerte y el esfuerzo que hacen las chicas todos los días cada vez es más duro y me parece que va por ahí. La presión empieza desde nosotros”, concluyó.

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Con Schneider al mando, Alianza Lima inicia así un nuevo ciclo después de una etapa marcada por el tricampeonato. El entrenador argentino tendrá ahora el reto de construir su propia identidad y preparar al equipo para los desafíos nacionales e internacionales que tendrá durante la temporada 2026/27.