Perú

El video que muestra a Giancarlo ‘Flaco’ Granda intentando frenar a su hermano en plena agresión a anciano de 75 años en Surco

Las cámaras de seguridad registraron el ataque atribuido a Pablo Rodríguez Granda contra Alfredo Echevarría, un trabajador que intentó calmar una pelea por un auto y terminó con lesiones y una denuncia formal

Cámaras de seguridad registraron el momento en que Pablo Rodríguez Granda, hermano del conocido 'Flaco' Granda, agrede salvajemente a un vigilante de la tercera edad en Surco. El violento acto se habría desatado por un vehículo estacionado cerca de su cochera. Video: Latina / Arriba mi gente
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Una cámara de vigilancia registró la brutal agresión de un hombre identificado como Pablo Rodríguez Granda, medio hermano del periodista deportivo Giancarlo Granda, conocido como ‘el Flaco’, contra un vigilante de 75 años en el distrito de Surco. El ataque, ocurrido la tarde del lunes 14 de septiembre, dejó al adulto mayor con heridas en el rostro y las manos, y motivó una denuncia penal que fue difundida por el programa ‘Arriba mi gente’.

El hecho se originó por una discusión relacionada con un vehículo estacionado cerca de una cochera, en las inmediaciones de un edificio residencial. Lo que comenzó como un reclamo verbal escaló hasta convertirse en una golpiza que generó indignación entre los vecinos de la zona y que obligó a la intervención de terceros para detener al agresor.

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Una discusión por un vehículo estacionado que terminó en violencia

Según el testimonio de la propietaria del automóvil involucrado, quien prefirió mantener su identidad en reserva, ella había dejado su unidad estacionada por unos minutos en los exteriores del edificio, con la autorización del propio vigilante, quien le indicó que podía dejarla allí temporalmente. Al regresar, la mujer encontró a Rodríguez Granda, hermano del periodista deportivo, discutiendo con el trabajador de seguridad.

Composición con dos hombres posando con un diploma a la izquierda y una escena capturada en una calle a la derecha
Una cámara de vigilancia registró la agresión de Pablo Rodríguez Granda contra el vigilante Alfredo Echevarría, de 75 años, en Surco.

“He bajado, he visto al señor ya discutiendo con este chico que parecía, ya cara de loco tenía, y a mí me dijo, de frente me dijo, no quiero ver nunca más la porquería de tu carro”, relató la propietaria a Latina.

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De acuerdo con los relatos difundidos, el hombre no se limitó a los reclamos verbales y arrojó pintura blanca sobre el parabrisas y el capó del vehículo. La situación se agravó cuando el vigilante, identificado como Alfredo Echevarría, se acercó con la intención de dialogar y calmar los ánimos, pese a que no formaba parte directa del conflicto entre el agresor y la propietaria del auto.

Los golpes continuaron incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran cómo Rodríguez Granda, vestido con un polo rojo, empujó al vigilante hasta hacerlo caer al pavimento y continuó golpeándolo mientras permanecía en el suelo. Un testigo del hecho describió la secuencia con detalle.

El periodista Giancarlo Granda ha descrito a su hermano como su 'cable a tierra', pero ahora este enfrenta una seria acusación por violencia. A pesar de los intentos por contactarlos, ambos han guardado silencio tras el incidente que ha causado indignación. Video: Latina / Arriba mi gente

“Lo empuja y lo empieza a golpear, a tirar puñetes, y me quedé así atónito. Y el señor cae al piso y el piso lo sigue golpeando, y después de unos 15 o 20 segundos que lo estaba agrediendo, ya llegaron personas que caminaban por ahí o estaban en los autos que bajaron para poder separarlos”, relató el vecino.

La agresión se prolongó durante casi medio minuto antes de que otras personas intervinieran para frenar al atacante. Otro testigo detalló el estado físico en el que quedó la víctima tras el ataque. “Ha venido la policía porque, obviamente, el señor estaba todo sangrado, la nariz, el dedo estaba como que rajado”, señaló, en declaraciones también recogidas por el mismo medio.

Giancarlo Granda intentó detener a su hermano en plena agresión

En uno de los videos grabados por los vecinos durante el incidente se observa al periodista Giancarlo Granda intentar contener a su hermano en medio del ataque, mientras este mantenía una expresión de furia. Pese a la intervención, la golpiza continuó hasta que los transeúntes lograron separar a ambos hombres.

Un hombre mayor con gorra azul, un automóvil con pintura blanca en el parabrisas y un paramédico atendiendo a una persona en la calle
Una ambulancia atendió a Alfredo Echevarría por heridas en el rostro y las manos, y luego la víctima formalizó la denuncia ante la PNP.

Minutos después del ataque, una ambulancia llegó al lugar para brindar los primeros auxilios a Echevarría, quien llevaba menos de tres meses trabajando como vigilante en el edificio. El adulto mayor fue trasladado posteriormente a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones sufridas, y luego acudió a formalizar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras la difusión del caso, el equipo de ‘Arriba mi gente’ intentó comunicarse tanto con Pablo Rodríguez Granda como con el propio Giancarlo Granda para conocer su versión de los hechos, sin obtener respuesta. Vecinos y familiares de la víctima esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes.

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