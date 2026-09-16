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Alejandra Baigorria pierde demanda contra Magaly Medina y proceso queda archivado

El Poder Judicial desestimó la demanda de la empresaria contra conductora. El proceso habría sido archivado tras los cuestionamientos por comentarios sobre los negocios de la empresaria.

Alejandra Baigorria pierde demanda contra Magaly Medina y proceso queda archivado.
Alejandra Baigorria pierde demanda contra Magaly Medina y proceso queda archivado.
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El Poder Judicial desestimó la demanda que Alejandra Baigorria interpuso contra Magaly Medina, según informó ‘Magaly TV, La Firme’. El programa señaló que la decisión incluyó el archivamiento inmediato del proceso al considerar que la acción carecía de sustento legal.

La demanda se produjo después de los cuestionamientos que Magaly Medina realizó a Alejandra Baigorria por las imágenes difundidas en el segmento Operación Argentina, en las que Said Palao aparecía junto a otras mujeres. La empresaria reaccionó entonces a los comentarios sobre su matrimonio y, en particular, a las críticas vinculadas con sus negocios.

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Alejandra había anunciado en julio de 2026 que evaluaba tomar acciones legales contra la conductora. Durante una entrevista en el programa de streaming ‘Sin Más + Decir’, sostuvo que llevaba años soportando comentarios sobre su vida personal, aunque marcó un límite cuando, según afirmó, se cuestionó su trabajo como empresaria.

“Yo ya me cansé, ya llegó un momento en que la gota derramó el vaso, se metió con mi negocio, que ahí fue lo peor que pudo hacer. Ahí sí firmó su sentencia conmigo”, fue la reacción de Baigorria en aquel momento.

Poder Judicial desestima demanda de Alejandra Baigorria contra Magaly Medina. IG: Magaly Tv La Firme.

Alejandra Baigorria anunció acciones legales por comentarios sobre su negocio

La empresaria explicó que no le incomodaban las opiniones sobre sus relaciones sentimentales o las decisiones que toma en su vida privada. Sin embargo, afirmó que no aceptaría cuestionamientos sobre la forma en que maneja sus emprendimientos.

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“Yo no soy una mujer rencorosa. Llevo más de 15 años de mi vida aguantando y de salir en ese programa. Desde el día uno que fui mediática, a mí me sacó el ancho en todas mis relaciones, atacándome. Pero ya me cansé, tómenlo como quieran. Yo ya me cansé, ya llegó un momento en que la gota derramó el vaso, se metió con mi negocio, fue lo peor que pudo hacer. Ahí sí firmó su sentencia conmigo. Yo puedo ser muy tranquila, pero llega un momento de mi vida en que ya no”, declaró Baigorria.

La exparticipante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ precisó que su molestia se originó por comentarios relacionados con ‘Agarra tu gringa’, uno de sus negocios. Según indicó, Medina habría minimizado su labor y cuestionado aspectos vinculados con una iniciativa social de la empresa.

“Fue con ‘Agarra tu gringa’, justamente. Ella minimizó mi trabajo prácticamente, dijo que yo engañaba con ese negocio, que mi obra social iba a ser con el 1% de las ganancias. Lo afirmó”, expresó la empresaria.

Baigorria insistió en que puede recibir críticas por sus relaciones, pero remarcó que considera intocable su trayectoria laboral. “Tú me puedes decir lo que quieras. Pueden decirme migajera, la que perdona, la que llora, todo lo que tú quieras, a mí no me importa, pero lo único que no pueden decir de mí es que yo no soy correcta con mis negocios”, sostuvo.

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

Magaly Medina respondió a las advertencias de la empresaria

Tras las declaraciones de la empresaria, la conductora de ATV respondió en su programa y cuestionó el tono de la empresaria. La conductora rechazó las expresiones que interpretó como una amenaza y pidió que se presentaran pruebas si existía alguna acusación concreta en su contra.

“No me amenaces, no me asustes, no vengas con aires de delincuente porque delincuente no eres, pero ese comportamiento es delincuencial. En una época donde vivimos extorsionados, amenazados, violentados, todo el mundo amenazando a todos. Me estás tratando como si fuera extorsionadora”, señaló Medina.

La conductora también cuestionó que Baigorria no asumiera las decisiones tomadas en su vida personal. Los comentarios se produjeron luego de la difusión de imágenes de Said Palao en Argentina y de la decisión de la empresaria de continuar con su matrimonio.

Según adelantó Magaly TV, La Firme, el Poder Judicial rechazó la demanda presentada por Baigorria contra Medina y dispuso el archivamiento del proceso. Hasta el momento, en la información difundida por el programa no se detallaron los fundamentos de la resolución judicial.

La decisión marca un nuevo episodio en el enfrentamiento público entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina, quienes intercambiaron cuestionamientos después de que la empresaria anunciara que no permitiría comentarios sobre sus negocios. La conductora, por su parte, sostuvo que no aceptaría ser intimidada por las declaraciones de la exparticipante de realities.

Magaly Medina con cabello rojizo habla en un set de televisión colorido; un recuadro superior derecho muestra a Alejandra Baigorria gesticulando
Magaly Medina acusó a ‘Día D’ y a ATV de desautorizar la investigación de ‘Magaly TV La Firme’ con una entrevista a Alejandra Baigorria sobre el ampay de Said Palao en Argentina.

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