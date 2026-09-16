Esmeralda Sánchez y su último año en Alianza Lima con el reto del Mundial de Clubes: “Siento una responsabilidad grande”

La armadora respondió de esta forma cuando le consultaron sobre lo que dijo la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley - Crédito: Alianza Lima TV.

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Esmeralda Sánchez afrontará una temporada especial con Alianza Lima. La voleibolista se prepara para disputar su último año en la institución, donde lleva 12 temporadas, mientras el equipo ‘íntimo’ tiene por delante importantes desafíos nacionales e internacionales, entre ellos una nueva participación en el Mundial de Clubes.

La experimentada jugadora habló en conferencia de prensa sobre lo que significa cerrar este ciclo con la camiseta blanquiazul y aseguró que asumirá el reto con el mismo profesionalismo que ha mostrado durante su larga trayectoria en el club de La Victoria.

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“Siento una responsabilidad bastante grande para el equipo. Llevo 12 años en la institución y creo durante todo este tiempo he demostrado mucho profesionalismo y ahora no va a ser la excepción”, señaló.

Sánchez aseguró que el plantel viene trabajando intensamente para alcanzar los objetivos trazados y que buscará disfrutar al máximo cada momento de su última campaña con Alianza Lima. “Siento que estamos trabajando muchísimo para el objetivo que tenemos este año, así que voy a estar 100% enfocada en lo que tenemos que hacer, en lo que nos diga el profe. Lo voy a disfrutar al máximo”, agregó.

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Esmeralda Sánchez cerrará un ciclo exitoso en Alianza Lima Vóley. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima vuelve a medirse con los mejores

Uno de los grandes desafíos que tendrá el conjunto ‘íntimo’ será su participación en el Mundial de Clubes 2026. Alianza Lima volverá a competir entre los ocho mejores equipos del planeta, una instancia que Sánchez considera especial tanto para el plantel como para la institución.

“Estamos superemocionadas como equipo. Volver a estar entre los ocho mejores del mundo es algo que pocos equipos lo consiguen. Estamos demostrando que Alianza Lima siempre está en lo más alto y eso es lindo para el grupo, para cada una de nosotras”, manifestó.

La capitana del club ‘íntimo’ también resaltó el privilegio que representa para las integrantes del plantel tener nuevamente la posibilidad de disputar un torneo de esta magnitud. Para ella, será además una oportunidad especial dentro de su último año como jugadora de Alianza Lima.

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“Es un logro que pocas jugadoras lo hacen y nosotras tenemos el privilegio. Vamos a dar el máximo, será una linda oportunidad nuevamente para dejar el nombre de Alianza en alto como siempre lo hemos hecho. Estamos contentas por esta nueva oportunidad”, sostuvo.

Esmeralda Sánchez es tricampeona nacional con Alianza Lima. Crédito: FPV

Expectativa por la Noche Blanquiazul

Antes de afrontar los principales compromisos de la temporada, Alianza Lima tendrá su presentación oficial con la Noche Blanquiazul. Esmeralda Sánchez destacó la expectativa que existe dentro del plantel y confió en que los hinchas acompañarán al equipo durante esta jornada.

“Estamos acostumbradas que Cenaida (Uribe) y Alianza nos lleven a otro nivel. Estamos contentas y ansiosas para que llegue ese día, para poder demostrar lo que estamos entrenando en todo este tiempo”, comentó.

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La capitana también resaltó el respaldo que históricamente ha recibido el equipo por parte de sus seguidores y espera que esa conexión vuelva a sentirse durante la presentación.

“Creería que el hincha blanquiazul nunca nos abandona, así que estoy segura que esos tres días el coliseo va a estar lleno, nos van a estar alentando. Nosotras vamos a dar nuestro 100% para que ellos se vayan con una satisfacción bastante buena”, concluyó.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

Así, Esmeralda Sánchez se prepara para una temporada cargada de significado. Después de 12 años defendiendo los colores de Alianza Lima, afrontará su último ciclo con la institución mientras busca disfrutar cada partido y aportar al equipo en los diferentes retos que tendrá por delante.

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