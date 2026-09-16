Dejan sin efecto la medida que buscaba reactivar el concurso de Universitario ante Indecopi: el mensaje de Franco Velazco

La decisión llega en un momento bisagra para la institución: al triunfo en el clásico limeño se suma ahora un respaldo judicial que consolida la continuidad del actual esquema de gestión y del plan de pagos a acreedores. (Universitario de Deportes)

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El Vigesimocuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado falló a favor de Universitario de Deportes este martes 15 de septiembre de 2026. La resolución declara fundada la oposición presentada por el club merengue e Indecopi, y deja sin efecto la medida cautelar innovativa que la constructora Gremco había obtenido para interrumpir la suspensión del procedimiento concursal.

Con esta decisión, el Plan de Viabilidad del club retoma su curso y Franco Velazco continúa al frente de la administración provisional. La noticia llegó horas después de que el equipo dirigido desde la cancha celebrara el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Matute, resultado que lo instaló en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La resolución judicial que cambió el panorama institucional

El Poder Judicial declaró fundada la oposición de Universitario e Indecopi y dejó sin efecto la medida cautelar obtenida por Gremco, con lo que el proceso concursal del club retoma el marco previo. (X / @ImparatoVelazco)

El fallo del Vigesimocuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado del Poder Judicial declaró fundada la oposición interpuesta por el propio Universitario de Deportes y por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y como consecuencia directa anula la medida cautelar innovativa que la constructora Gremco había conseguido ante ese mismo fuero.

El argumento central de la jueza es que ya no se verifican todos los presupuestos que justificaron la concesión original de esa herramienta procesal. Así lo establece el texto de la resolución: “La suscrita encuentra razones suficientes para amparar las oposiciones a la ejecución de la medida cautelar formulada por el Club Universitario de Deportes y el Indecopi, al no subsistir la totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar innovativa concedida”.

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En términos prácticos, esto significa que la suspensión del proceso concursal ante Indecopi —que Gremco había logrado levantar de forma provisional— queda nuevamente en pie. El club merengue recupera así la continuidad del marco legal que venía aplicando para cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Franco Velazco, administrador provisional de la institución, fue el primero en dar a conocer la novedad a través de su cuenta de X. “Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara fundada la oposición. Como consecuencia de ello, se deja sin efecto la medida cautelar”, escribió el funcionario en esa red social.

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Qué implica la caída de la cautelar para Gremco y para el club

Con la anulación de la cautelar, Gremco pierde la vía que buscaba reactivar el procedimiento concursal de Universitario y promover una nueva Junta de Acreedores. La disputa de fondo, sin embargo, continúa abierta. (Universitario de Deportes)

La medida cautelar que Gremco había obtenido semanas atrás tenía un objetivo concreto: reactivar el procedimiento concursal de Universitario ante Indecopi para forzar la instalación de una nueva Junta de Acreedores. Ese escenario habría abierto la puerta al desplazamiento de Velazco como administrador provisional y a una eventual redefinición de las condiciones bajo las cuales el club viene honrando sus compromisos financieros.

Con la anulación dispuesta este martes, esa estrategia procesal queda desarticulada. La constructora pierde la palanca de presión que le permitía cuestionar la gestión actual e impulsar cambios en la conducción del proceso. Por su parte, Universitario retoma la aplicación de su Plan de Viabilidad sin la amenaza inmediata de una intervención externa sobre sus finanzas y su administración.

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La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del litigio entre ambas partes, sino que restablece el estado de cosas previo a la cautelar mientras la disputa principal continúa su curso en sede judicial. En ese sentido, el fallo otorga estabilidad institucional al club en el corto plazo, aunque la controversia de fondo con la constructora permanece abierta.

La noticia fue bien recibida por la comunidad merengue a través de las redes sociales, donde los hinchas celebraron el pronunciamiento judicial en paralelo al buen momento deportivo que atraviesa el equipo tras el clásico del fin de semana.

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Lo que te toca a Universitario

El líder del Clausura ya tiene fecha y hora para su próximo partido: Universitario visitará a Deportivo Garcilaso este sábado 19 de septiembre a las 6:00 p.m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Universitario de Deportes)

En lo estrictamente futbolístico, Universitario de Deportes no tendrá margen para detenerse en los festejos. El próximo compromiso del líder del Torneo Clausura está fijado para el sábado 19 de septiembre, cuando el conjunto merengue visite a Deportivo Garcilaso en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con inicio pautado para las 18:00 horas.

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 MAX, disponible en las grillas de los principales cableoperadores del país: DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. Quienes prefieran seguirlo por plataformas digitales podrán hacerlo a través de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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El equipo llega al compromiso como escolta de sí mismo en la tabla: el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Matute lo consolidó en la cima del certamen y elevó las expectativas de cara a la recta final del campeonato.