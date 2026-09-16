Perú

Huacachina sigue sin tubulares: Choferes del servicio turístico en Ica inician paralización indefinida

La imposibilidad de utilizar el vehículo y las exigencias de homologación llevaron a los operadores a reclamar una norma especial para circular en las dunas

Dircetur de Ica afirmó que los tubulares que ofrecen recorridos en Huacachina operan de manera ilegal y sin cumplir las medidas de seguridad. Composición: Infobae
Dircetur de Ica afirmó que los tubulares que ofrecen recorridos en Huacachina operan de manera ilegal y sin cumplir las medidas de seguridad. Composición: Infobae
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Los conductores y propietarios de vehículos tubulares de Huacachina, en Ica, iniciaron una paralización indefinida del servicio turístico luego de la suspensión de sus operaciones y de recientes fiscalizaciones en las dunas.

El reclamo se centra en la exigencia de una normativa especial que permita formalizar las unidades destinadas a los recorridos por arena, mientras continúa la revisión de sus condiciones técnicas y documentarias.

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La medida, iniciada el martes 15 de septiembre, dejó fuera de circulación a más de 400 vehículos que realizan paseos recreativos en el desierto. Visitantes nacionales y extranjeros reportaron cancelaciones de recorridos contratados, en un contexto marcado por la intervención fiscal y policial del viernes 11 de septiembre.

Los representantes de los gremios demandan una mesa de diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Gobierno Regional de Ica y otras autoridades. Su pedido es que se establezca una regulación para el turismo de aventura en Huacachina y un proceso de adecuación para los operadores que hoy no pueden cumplir los requisitos exigidos para reanudar la actividad tras el operativo que detectó presuntas deficiencias en las unidades que prestaban el servicio.

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El conflicto se vincula con el Decreto Supremo 026-2019-MTC, una norma que fija límites de antigüedad para la flota vehicular. Los choferes sostienen que esas disposiciones fueron pensadas para vehículos que transitan por vías asfaltadas y que no consideran las características del terreno desértico ni las modificaciones aplicadas a los carros tubulares que operan en las dunas de este destino turístico de Ica desde hace años, según dirigentes turísticos locales.

La medida se aplica después de recientes accidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad de los paseos turísticos. Composición: Infobae
La medida se aplica después de recientes accidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad de los paseos turísticos. Composición: Infobae

Gremios piden una norma especial para operar en las dunas

Según los conductores, las unidades se adquieren con placa, motor, chasis y tarjeta de propiedad. Después, retiran cabina, puertas y vidrios para instalar una jaula antivuelco. Los dirigentes afirman que emplean modelos anteriores a 2002 porque los vehículos modernos tienen carrocerías compactas, sin chasis independiente, lo que dificulta su adaptación para circular actualmente sobre arena en los circuitos turísticos de las dunas de Huacachina, en la región Ica.

Las fiscalizaciones realizadas por la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica y la Policía Nacional del Perú (PNP) derivaron en la suspensión del servicio. El fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio Soto señaló que se detectaron deficiencias operativas y documentarias, además de vehículos modificados que requieren certificación técnica de talleres autorizados para obtener la homologación solicitada por el MTC antes de que las unidades puedan volver a realizar recorridos turísticos en Huacachina con pasajeros nacionales o extranjeros.

Los operadores cuestionan que la homologación exigida favorezca a unidades de fábrica y deje fuera a vehículos ensamblados o adaptados para el desierto.

También piden que la regulación reconozca el servicio como una actividad de deporte de aventura y establezca requisitos acordes con la geografía de las dunas y la operación turística local. Los gremios sostienen que esa adecuación permitiría ordenar el proceso de formalización pendiente para los propietarios y conductores del sector.

Los dirigentes también atribuyeron los accidentes registrados en los circuitos a errores humanos y a la contratación de personas sin preparación para conducir sobre arena. Esa posición corresponde a los gremios y no reemplaza las observaciones formuladas por las autoridades durante los operativos.

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