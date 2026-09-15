Thiago Kosloski se hará cargo de Perú en los Juegos ODESUR y adelanta que el certamen será una plataforma de observación de jóvenes valores

Thiago Kosloski se hará cargo de la dirección técnica de Perú U19 en los Juegos Suramericanos 2019. - Crédito: ITEA

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El entrenador Thiago Kosloski tiene por delante su primer desafío como entrenador del plantel juvenil de la selección peruana: los Juegos ODESUR. Aunque los resultados son un imperativo en cualquier gestión, el profesional brasileño pretende que la plataforma de Santa Fe sirva para seguir con detenimiento a los jóvenes elegidos, en su mayoría del medio local.

Así lo ha dado a conocer en una charla con la FPF: “Vamos a utilizar estos Juegos ODESUR, primeramente, para hacer la observación de los atletas. Es muy importante colocarlos en situación de juego y gran nivel. Vamos a enfrentar a Colombia, Chile, equipos que estarán en el Sudamericano”.

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Thiago Kosloski ofrece una mirada alentadora acerca del crecimiento de Maxloren Castro y Piero Cari. - Crédito: FPF

“Estamos llevando a un equipo joven, que es importante enfatizar que son categorías 2008-2009. Los queremos ver en competición. Vamos a utilizar [los Juegos] para observaciones, pero también procurando lo mejor, porque así trabajamos”, agregó el asistente de Mano Menezes.

Kosloski, de amplia experiencia en ciclos formativos con efectivos menores, también ha remarcado que la delegación peruana acudirá con actitud competitiva. “Esperamos hacer un gran torneo con grandes juegos, pero sobre todo dar el soporte para los chicos para que hagan un buen nivel de juego”, precisó.

De lo que suceda en los Juegos Suramericanos 2026, el entrenador de Perú U20 tendrá una idea concreta de la actualidad de los suyos a cuatro meses del Campeonato Sudamericano Sub-20, el reto mayúsculo del hombre de confianza de Mano Menezes. Allí, claro está, no habrá margen de error contra oponentes de mayor fuste, que lucharán con fiereza por un cupo al Mundial.

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Por ahora, los Juegos ODESUR serán el primer termómetro de la estructura menor de la ‘bicolor’. El recorrido dará inicio con Colombia (16.09.2026) para luego estacionarse ante Chile (18.09.2026) y cerrar la serie de grupos frente a Panamá (20.09.2026).

Piero Cari encabeza la lista de convocados de Perú de cara a los Juegos ODESUR. Crédito: La Bicolor.

Disciplina perfilada

Ha quedado más que claro que Kosloski desea darle pista a los talentos, pero una muy buena parte de ellos no acudirá a los Juegos Suramericanos, en especial aquellos provenientes de Europa. Al no ser un certamen de carácter FIFA, los clubes no están en la obligación de ceder a los peruanos.

Así las cosas, han quedado desmarcadas varias promesas ilusionantes como Felipe Chávez (FC Magdeburg), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt), Francesco Andrealli (Como 1901), Mateo Tassara (Virtus Entella), Alberto Velásquez (FC Midtjylland), Franco Matteo Giambavicchio (Juventus) y otros legionarios más con mucha proyección.

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Frente a ese incómodo escenario, Thiago Kosloski ha aprovechado la ocasión para reforzar la continuidad de algunos rostros nacionales. En su llamamiento para los ODESUR ha seleccionado a Piero Cari, Jair Moretti y Nicolás Rengifo.

De los convocados, el futbolista que más atrae el brasileño es el aliancista; tal y como se lo hizo saber a Infobae Perú en un mano a mano: “Percibimos todo el potencial que tiene y la proyección que puede alcanzar tanto en la selección como en su propio club. Todo eso gracias al talento que posee”.

Piero Cari aún se mantiene en Alianza Lima pese a un marcado alejamiento por disposición de Pablo Guede. - Crédito: Difusión

Los Juegos Sudamericanos serán el escenario ideal para que los futbolistas de Liga 1 / Liga 2 / Liga 3 demuestren sus aptitudes y así dejen de ubicarse en el radar para ser considerados en la estructura definitiva.

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Los resultados atraerán a los fanáticos, pero lo que realmente le interesa al DT Kosloski es la propuesta del seleccionado nacional en un circuito de prueba.