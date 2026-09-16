Perú

El Poder Judicial condena a ciudadano extranjero a más de 23 años de prisión por extorsión a pollería

La sentencia lo halló responsable de extorsión agravada y de portar cartuchos sin autorización, tras una intervención en local comercial de Los Olivos, donde se detectó un explosivo artesanal y una nota intimidatoria

Atentado en pollería
Elías Brito Marcano recibió en primera instancia una condena de 23 años y seis meses de prisión efectiva por extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones. (Lo vi en Puente Piedra)
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El ciudadano venezolano Elías Brito Marcano, de 26 años, recibió una condena de 23 años y seis meses de prisión efectiva en primera instancia por los delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones. El caso tuvo como agraviado al propietario de una pollería del distrito de Los Olivos, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró un artefacto explosivo artesanal y un manuscrito con amenazas.

La decisión fue obtenida por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos. La pena corresponde a la acusación por extorsión agravada en perjuicio del comerciante y por tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado.

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Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en agosto de 2025. Agentes policiales recibieron información de inteligencia sobre un ciudadano extranjero que presuntamente extorsionaba a un negocio ubicado en ese distrito de Lima Norte.

Con esos datos, los efectivos acudieron al cruce de las avenidas Marañón y Universitaria. En ese punto identificaron a Brito Marcano cuando ingresaba al restaurante, que funcionaba como pollería, y procedieron con su intervención.

Diversos restaurantes y pollerías de Lima Metropolitana se encuentran en la mira de las mafias de extorsionadores.
La Fiscalía de Los Olivos obtuvo la condena por la extorsión agravada contra el propietario de una pollería y por la tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado. (Andina)

Municiones durante el registro

Durante la diligencia, los agentes hallaron cinco municiones entre las pertenencias que llevaba el intervenido en un canguro. El hallazgo formó parte de los elementos que sustentaron la imputación por tenencia ilegal de municiones.

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La intervención tomó otra dimensión después de que una trabajadora del establecimiento se dirigiera a los policías. La empleada informó que el hombre había entrado antes a la parte posterior del local.

Los agentes revisaron ese ambiente y encontraron un artefacto explosivo artesanal, además de un manuscrito con un mensaje extorsivo dirigido al propietario de la pollería. Tras el hallazgo, el ciudadano venezolano fue llevado a la dependencia policial y quedó sometido a investigación.

De acuerdo con la información del caso, la comunicación de la trabajadora permitió que los efectivos intervinieran al extranjero dentro del establecimiento, antes de que abandonara el lugar tras dejar el explosivo y el mensaje amenazante.

Un hombre con casco y chaqueta verde frente a un mostrador de pollería, con una empleada borrosa y un cliente al fondo. Incluye un marcador de fecha '2026-'
Un hombre con casco deja una amenaza extorsiva sobre el mostrador de una pollería en La Perla, Callao, frente a una empleada. (Composición: Infobae Perú)

Actas, pericias y declaraciones

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Kunty Devi Vivani Pereda Moreno presentó los elementos reunidos durante la investigación para sostener la acusación contra el sentenciado.

Entre los medios probatorios incorporados figuraron las actas de intervención policial y de registro personal. También se incluyeron las declaraciones de los agentes que participaron en la captura, así como el testimonio del propietario de la pollería afectada.

La Fiscalía presentó, además, un informe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y una pericia balística forense. Esos documentos fueron considerados junto con el resto de las pruebas durante el proceso judicial.

La condena dictada en primera instancia establece que Elías Brito Marcano deberá cumplir 23 años y seis meses de cárcel por los dos delitos atribuidos en el caso: extorsión agravada contra el comerciante y tenencia ilegal de municiones contra el Estado.

Detención de alias “Kendryx” en Los Olivos como parte de operativos focalizados. Andina
Detención de alias “Kendryx” en Los Olivos como parte de operativos focalizados. Andina

Ataque armado

Según la Fiscalía, el establecimiento había sido víctima de un ataque armado en enero de 2025. Ese antecedente fue parte de las circunstancias investigadas en torno al caso de extorsión que se registró meses después.

La investigación se concentró en los hechos de agosto de 2025, cuando los agentes intervinieron al ciudadano venezolano dentro de la pollería de Los Olivos. En el local se hallaron el explosivo artesanal, el manuscrito con amenazas y las municiones que llevaba entre sus pertenencias.

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