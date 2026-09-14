Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo clave por el liderato del Torneo Clausura 2026

Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Guardar

Universitario de Deportes afrontará una nueva prueba en su camino por consolidarse en la cima del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘crema’ llega fortalecido tras imponerse en el clásico ante Alianza Lima en Matute y ahora deberá trasladarse a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso, uno de sus principales perseguidores en la clasificación.

El encuentro, correspondiente a la fecha 10, tendrá un atractivo adicional: solo un punto separa a ambos equipos en la tabla de posiciones. Un triunfo podría cambiar el panorama en la parte alta del campeonato, por lo que el duelo en la ciudad imperial será determinante para las aspiraciones de dos equipos que buscan dar un paso importante en la lucha por el título.

PUBLICIDAD

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV

El encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará este sábado 19 de septiembre, de acuerdo a la programación oficial de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. El escenario será el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, donde el ‘garci’ buscará aprovechar la condición de local y la altura para volver a meterse en la cima.

El partido está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana). También se podrá seguir desde otros países de la región: Colombia y Ecuador tendrán el mismo horario, mientras que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay lo verán desde las 8:00 p. m. El duelo será transmitido por L1MAX, señal que cuenta con disponibilidad a través de diferentes operadores de televisión por cable y su plataforma digital por suscripción.

PUBLICIDAD

Deportivo Garcilaso recibe a Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa de este importante compromiso. En nuestra página web podrás encontrar la previa, todos los detalles del partido, las incidencias en vivo, el minuto a minuto, los goles, el resumen y el resultado final del duelo en suelo cusqueño.

¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Garcilaso?

Universitario llega con el envión anímico de haber ganado el clásico en Matute la fecha anterior. Alex Valera abrió el marcador y Federico Girotti igualó para Alianza Lima, pero Lisandro Alzugaray apareció en los minutos finales para aprovechar un error defensivo y marcar el 2-1 definitivo.

El resultado permitió que la ‘U’ se convierta en el líder del Torneo Clausura 2026 y llegue a la décima fecha con la posibilidad de ampliar su ventaja en la clasificación.

PUBLICIDAD

Deportivo Garcilaso, en cambio, buscará recuperarse inmediatamente de la derrota por 1-0 ante Sport Boys. El cuadro dirigido por Lisandro Greppo había conseguido resultados importantes en las jornadas anteriores y llegó a la novena fecha como líder, pero el tropiezo en el Callao lo hizo perder el primer lugar.

El duelo también será una prueba importante para Universitario por el escenario. El cuadro ‘merengue’ tendrá que jugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un recinto ubicado en Cusco y con capacidad superior a los 45 mil espectadores.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Un partido que puede cambiar la punta

La expectativa en torno al duelo crece por la situación que atraviesan ambos equipos en la clasificación. Solo una unidad los separa en la tabla, con Universitario de Deportes instalado en el primer lugar y Deportivo Garcilaso como su principal amenaza.

PUBLICIDAD

Por ello, el compromiso en Cusco podría generar un nuevo movimiento en la parte alta del campeonato. Si el conjunto cusqueño se impone, alcanzará los 22 puntos y desplazará a los ‘cremas’ de la cima. En cambio, una victoria de la ‘U’ le permitirá llegar a 23 unidades y ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre uno de sus principales perseguidores.