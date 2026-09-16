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Cenaida Uribe explica por qué Ángela Leyva no llegó a Alianza Lima para la temporada 2026/27: “Puro humo”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ descartó que la voleibolista haya estado cerca de fichar por el club y reveló qué le dijo la atacante sobre un posible regreso al Perú

Cenaida Uribe explica por qué Ángela Leyva no llegó a Alianza Lima para la temporada 2026/27: “Puro humo”
Cenaida Uribe explica por qué Ángela Leyva no llegó a Alianza Lima para la temporada 2026/27: “Puro humo”.
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Cenaida Uribe salió al frente para aclarar los rumores sobre una supuesta llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima. La jefa del equipo ‘blanquiazul’ negó que la atacante peruana haya estado cerca de incorporarse al club para la temporada 2026/27 y cuestionó las versiones que daban por hecho su fichaje.

Las especulaciones surgieron luego de que Leyva dejara el Besiktas de Turquía y se conocieran diferentes posibilidades sobre su futuro. Finalmente, la voleibolista nacional decidió continuar su carrera en Europa y fue anunciada como nuevo refuerzo del AEK Atenas de Grecia.

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En ese contexto, Cenaida Uribe aseguró que nunca confirmó la llegada de la atacante a Alianza Lima y calificó como falsas las versiones que señalaban que el club tenía encaminada su contratación para la temporada venidera.

Fue falso, totalmente. Yo no sé quién inventa tanta vaina ahí, puro humo. En ningún momento yo lo dije. Es más, cuando salí hace un tiempo con Ángela, dije que Ángela se va, que tiene contrato afuera y que me encantaría que ella esté con nosotros, pero por ahora no”, señaló la dirigente ‘blanquiazul’.

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ aseguró que nunca confirmó negociaciones con la atacante para su regreso al vóley peruano. (Video: Bloque Íntimo)

Cenaida Uribe habló sobre el futuro de Ángela Leyva

La dirigente explicó que la posibilidad de contar con Leyva en algún momento existe como un deseo, pero aclaró que no corresponde a una negociación concretada para la actual temporada. Según detalló, la atacante ya se encuentra en Grecia y afrontará una nueva experiencia en el vóley europeo.

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“Ella está en Grecia, acaba de irse hace mil días por allá. Así que estamos bien, le deseamos lo mejor. Y sí me ha dicho que algún día le encantaría regresar a Perú y estar con nosotros. Eso es claro”, manifestó.

De esta manera, Uribe dejó abierta la posibilidad de que Leyva pueda vestir la camiseta de Alianza Lima en el futuro, aunque remarcó que su presente está fuera del vóley peruano. La atacante continuará así su trayectoria internacional, después de haber sido vinculada en las últimas semanas con diferentes posibilidades tras su salida del Besiktas. Su llegada al AEK Atenas significa un nuevo capítulo en su carrera fuera del Perú.

Alianza Lima y la inclusión de la selección sub 19

Durante sus declaraciones, Cenaida Uribe también se refirió a la propuesta para que la selección peruana sub 19 participe en la próxima Liga Peruana de Vóley como el duodécimo equipo del torneo.

La dirigente explicó que la iniciativa busca generar mayores oportunidades de competencia para las jóvenes voleibolistas, especialmente ante la obligación que tenían los clubes de incluir a una jugadora sub 19 dentro de las 14 convocadas para cada partido.

“Es una oportunidad para que las chicas puedan jugar. Primero nos obligaban a tener una sub 19 dentro de las catorce convocadas. Y siendo realista, creo que en algunos clubes grandes, seguramente no iban a tener posibilidad. Entonces, nos parece bien que puedan jugar con la sub 19. Esa es una propuesta nuestra”, explicó.

Ángela Leyva continuará su carrera en Europa.
Ángela Leyva continuará su carrera en Europa. Crédito: Besiktas

Cenaida Uribe consideró que esta alternativa permitiría que las integrantes de la selección juvenil de Perú tengan una participación más constante en una competencia de alto nivel, en lugar de limitarse a integrar las convocatorias de los equipos sin necesariamente sumar minutos.

La propuesta busca que las jóvenes puedan adquirir experiencia competitiva durante una temporada completa y continuar con su proceso de formación pensando también en los próximos desafíos de las selecciones nacionales.

Mientras tanto, Alianza Lima continúa con su preparación para la nueva campaña, con el objetivo de defender su protagonismo en el ámbito nacional y afrontar sus compromisos internacionales. En ese escenario, el club sigue definiendo los últimos detalles de su plantel, aunque Cenaida Uribe dejó claro que Ángela Leyva no será una de las incorporaciones para esta temporada.

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