El análisis de Alondra Alarcón tras el Sudamericano de Vóley 2026 con Perú: “Este equipo da para mucho más, merecíamos mucho más”

La atacante peruana asumió la decepción por la campaña, pero rescató aprendizajes valiosos y proyectó una reconstrucción del grupo para buscar una respuesta distinta en la próxima temporada (La Catedra Deportes)

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Alondra Alarcón cerró su primer Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en la categoría mayor con una mezcla de gratitud y frustración contenida. La joven atacante admitió que los resultados de la selección peruana de vóley no acompañaron el nivel de trabajo que el grupo había acumulado durante la preparación, aunque subrayó que la experiencia dejó aprendizajes que el equipo transformará en combustible para la siguiente temporada. Para ella, este torneo fue una ventana hacia un voleibol más exigente, más rápido y más revelador.

Un equipo que da para más

Alondra Alarcón consideró que Perú tenía argumentos para conseguir mejores resultados en el Sudamericano de vóley 2026. La atacante confía en que el trabajo permita cambiar la historia el próximo año. (Instagram / alondraalarconromero)

El balance que trazó Alarcón no fue complaciente. Con la claridad de quien ya procesó la decepción, la jugadora reconoció que las expectativas eran otras y que el rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo que el plantel es capaz de ofrecer. “Creo que este equipo da para mucho más, merecíamos mucho más, como lo dijimos en alguna reunión que tuvimos al final con el profe’”, afirmó la voleibolista para La Catedra Deportes.

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Esa convicción, lejos de sonar a consuelo, funcionó como diagnóstico. El grupo sabía que tenía herramientas para competir de otra manera, y esa certeza es la que alimenta la proyección hacia adelante. El campeonato no fue el cierre de un ciclo, sino el punto de partida de una construcción más sólida. “Espero que el otro año se nos puedan dar mejores resultados y vamos a trabajar para eso”, completó.

La autocrítica no se quedó en lo grupal. Alarcón fue honesta sobre los momentos en que el equipo no pudo sostener su propio juego, especialmente cuando la presión externa se volvió más difícil de manejar que la presión deportiva en sí misma.

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Venezuela y el peso de la ansiedad

La derrota ante Venezuela dejó lecciones para la selección peruana. Alarcón admitió que la ansiedad condicionó al equipo y señaló que el Sudamericano permitió identificar aspectos que deberán corregir. (Instagram / alondraalarconromero)

El partido ante Venezuela fue el episodio más duro del torneo y también el más revelador. Alarcón no buscó excusas externas para explicar la derrota: apuntó hacia adentro, hacia el estado emocional del grupo durante ese encuentro. “Nos jugó en contra la presión y el querer hacer ciertas cosas”, señaló la jugadora.

La ansiedad, según su lectura, fue el factor que desequilibró la balanza. Mientras el equipo venezolano pareció moverse con mayor soltura dentro del campo, la selección peruana cargó con el peso de lo que quería demostrar. “Hubo mucha ansiedad de parte de nuestro equipo y, como lo dijeron mis compañeros en alguna entrevista, Venezuela disfrutó más y nosotras estábamos muy presionadas”, describió Alarcón.

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Esa diferencia entre disfrutar y presionarse marcó el resultado tanto como cualquier estadística técnica. El partido, sin embargo, no quedó archivado como una simple derrota: Alarcón lo reencuadró como una lección con fecha de vencimiento corta. “Ese partido nos dejó mucha lección y a seguir preparándonos. Hubo cosas positivas como negativas que nos enseña este Sudamericano”, sostuvo.

El análisis colectivo posterior al torneo incluyó esa revisión interna, y la conclusión fue clara: el equipo tiene que aprender a competir con la misma libertad con la que entrena.

Crecer al lado de las mejores

La joven atacante peruana destacó el aprendizaje que obtuvo durante el Sudamericano de vóley 2026. Alarcón agradeció la oportunidad de competir junto a jugadoras experimentadas y enfrentar a selecciones de alto nivel. (Instagram / alondraalarconromero)

En el plano individual, Alarcón guardó una perspectiva distinta. Lejos de la frustración colectiva, su experiencia personal dentro de la cancha fue positiva y formativa. Como una de las jugadoras más jóvenes del plantel, entendió desde el inicio cuál era su rol y lo aprovechó al máximo.

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“Superagradecida con la oportunidad siempre. Cada partido que pude entrar lo disfruté mucho”, reconoció la voleibolista. Esa disposición para absorber cada minuto de juego como si fuera un entrenamiento acelerado marcó su paso por el torneo.

Lo que más valoró fue la posibilidad de compartir cancha y vestuario con jugadoras de alto nivel internacional. Para una deportista en pleno proceso de consolidación, ese contacto cotidiano con la exigencia de élite equivale a años de aprendizaje comprimidos en pocas semanas. “Ha sido una experiencia muy grande para mi carrera jugar con buenas jugadoras, con buenas selecciones”, afirmó.

La convivencia con compañeras de mayor trayectoria le permitió observar de cerca cómo se gestiona la presión, cómo se mantiene la concentración en partidos decisivos y cómo se sostiene el nivel cuando el torneo aprieta. Esos detalles, invisibles para el espectador, son los que terminan formando a una jugadora de alto rendimiento.

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Géminis y la selección como horizonte

Tras finalizar el Sudamericano, Alondra Alarcón se enfocará en Géminis y en la próxima temporada de la liga nacional. La atacante adelantó que el equipo trabajará con la meta de luchar por el título. (Instagram / alondraalarconromero)

Con el Sudamericano cerrado, Alarcón ya tiene la mirada puesta en lo que viene. El primer paso es el regreso a su club, Géminis, donde la liga que se avecina promete ser competitiva y el objetivo no es otro que pelear por el título. “La liga va a estar muy buena y vamos a entrenar mucho para el título”, anticipó.

El descanso será breve. La dinámica del voleibol de alto rendimiento no deja márgenes amplios entre competencias, y Alarcón lo sabe. Después de la temporada con Géminis, el plan es retomar el trabajo con la selección nacional para continuar el proceso que este Sudamericano dejó incompleto. El equipo tiene una deuda pendiente con sus propias posibilidades, y ella no tiene intención de olvidarla.

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