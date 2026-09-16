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Alfonso Barco anotó su primer gol en Europa: festejó en goleada del HNK Rijeka que permitió acceso a octavos de final de la SuperSport HNK 2026/27

De la atención de ‘Fonchi’ dentro del área nació el segundo gol del actual subcampeón de la Copa Croacia contra el NK Vrbovec, oponente que integra la quinta categoría y que jamás plantó batalla

Alfonso Barco se hizo presente en la goleada 6-0 contra el modesto NK Vrbovec. - Crédito: Difusión
Alfonso Barco se hizo presente en la goleada 6-0 contra el modesto NK Vrbovec. - Crédito: Difusión
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Alfonso Barco continúa avanzando en absoluto silencio en Croacia. Durante su segunda temporada con el HNK Rijeka ha logrado marcar su primer gol, el mismo que supuso el festejo inicial en Europa después de un año. La tan anhelada conquista aconteció en los dieciseisavos de final de la SuperSport HNK 2026/27 contra el modesto NK Vrbovec.

Aunque el oponente provenía de la 5ta categoría, el vigente subcampeón de la Copa Croacia salió con su mejor oncena como una clara muestra de respeto. Con esa configuración salió a un ritmo atronador con el firme propósito de imponer condiciones en una plaza ajena.

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Alfonso Barco proporcionó el segundo gol del aplastante triunfo contra Vrbovec. - Crédito: Difusión
Alfonso Barco proporcionó el segundo gol del aplastante triunfo contra Vrbovec. - Crédito: Difusión

A los 13′ minutos de la contienda llegó el gol de ‘Fonchi’, quien jamás perdió la concentración dentro del área. Tras el bloqueo, a medias, del guardameta rival a un saque de falta, el peruano cazó el rechace, conectando el esférico al palo corto y desató la alegría de sus compañeros.

En adelante, el partido fue un completo trámite para el HNK Rijeka, sobre todo porque nada más iniciando las acciones los locales se quedaron en desventaja numérica por la expulsión de uno de los suyos. El show goleador fue completado por Jakov Puljic (x2), Mohammad Mohebbi, Niko Jankovic y Ante Matej Juric.

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'Fonchi' contribuyó en la goleada del HNK Rijeka contra NK Vrbovec por el pase a octavos de final de la Copa de Croacia. | VIDEO: MAXSPORT

Con esa elocuente exhibición de goles, el club donde milita Alfonso Barco se ha clasificado a los octavos de final, donde deberá desafiar a NK Karlovac 1919 de la 2.HNL (Segunda División) a finales de octubre. Consignar que la llave se disputará en Eslovenia por cuestiones organizativas.

El HNK Rijeka, liderado por Matjaž Kek, ha sabido sorprender en las últimas tres ediciones de la Copa de Croacia. En el periodo 2023/24 quedó subcampeón, pero un año más tarde se cobró la revancha, aunque en el ejercicio 2025/26 volvió a quedarse con la medalla de bronce.

Alfonso Barco – Rijeka - Liga croata – Perú – deportes – 2 agosto
Alfonso Barco, titular clave en Rijeka. - Crédito: Difusión

Experiencia enriquecedora

Después de sostener un alto ritmo de competición entre Defensor Sporting y Emelec, clubes muy reconocidos en Latinoamérica, Alfonso Barco se animó a dar el salto europeo, desembarcando en el exótico HNK Rijeka de la Prva HNL.

El movimiento claro que llamó la atención, pero fue un paso muy valiente para el seleccionado peruano, sobre todo porque recaló en el que era el vigente campeón del fútbol croata, luego de destronar al Dinamo Zagreb.

Conozco el Rijeka por el título de campeón de la temporada pasada y me motiva formar parte de ese equipo”, declaró el también mediocampista a su llegada a la entidad.

Una vez integrado, ‘Fonchi’ trabajó bajo la dirección técnica de Víctor Sánchez del Amo, reconocido entrenador español, quien a primeras de cambio lo incluyó en sus planes, fijándolo como un central inamovible.

Alfonso Barco – Rijeka – Liga de Croacia – Perú – deportes – 22 abril
Alfonso Barco reforzó la defensa del Rijeka. - Crédito: Difusión

Así las cosas, Barco sumó una importante regularidad reflejada en 15 partidos ligueros y tres coperos, sumando, además, seis cartulinas amarillas. En la actualidad, el peruano continúa firme en el bloque defensivo del Rijeka.

Entremedias, Alfonso Barco contó con una posibilidad de desplazarse hacia un certamen de mayor envergadura. Reportes internacionales dieron cuenta que el futbolista había entrado en la agenda del Cádiz para afrontar el ascenso en España, pero el tema no pasó más de una especulación.

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