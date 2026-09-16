Accidente en la Panamerica Norte: tráiler que trasladaba maquinaria pesada impactó contra una cisterna y provocó incendio

Imágenes del momento en que dos vehículos pesados quedan envueltos en llamas tras una violenta colisión en la Panamericana Norte. El suceso ha provocado la movilización de bomberos de Huacho, Chancay y Huaral. (Crédito: Canal N)

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Un tráiler que trasladaba maquinaria pesada en una cama baja impactó contra un vehículo cisterna en la carretera Panamericana Norte, en un choque que derivó en un incendio que consumió a ambas unidades. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 112 de la vía, en la jurisdicción del poblado de San Juan, en Huacho, según reportó Canal N desde el lugar de los hechos.

La colisión se produjo en horario de tarde, cuando el tramo registra alto flujo vehicular. La violencia del impacto provocó que ambos vehículos quedaran envueltos en llamas de manera prácticamente inmediata, lo que obligó a un despliegue de emergencia en la zona.

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Un tráiler que trasladaba maquinaria pesada chocó con un vehículo cisterna en la Panamericana Norte y el impacto desató un incendio. (Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas heridas

El accidente dejó al menos dos heridos de consideración, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Chancay para recibir atención médica. Hasta el momento del reporte, no se difundió información adicional sobre el estado de salud de los afectados ni sobre su identidad.

Al lugar del siniestro acudieron equipos de bomberos de Huacho, Chancay y Huaral, que trabajaron en conjunto para controlar el fuego generado por la colisión. La Policía Nacional también se hizo presente para coordinar las labores de contención y resguardo del área afectada.

Más de dos kilómetros de congestión vehícular

Como consecuencia del incendio, bomberos y efectivos policiales dispusieron el cierre de los tramos afectados de la red vial. La medida generó una columna de vehículos varados que se extendió por más de dos kilómetros desde el punto del accidente, en el kilómetro 112 de la jurisdicción de Huacho.

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El tránsito permanece restringido en el sector mientras continúan las labores de control de la emergencia. Las autoridades pidieron a los transportistas que circulan por la Panamericana Norte tomar precauciones adicionales ante la congestión y las tareas que se desarrollan en la zona.