Retiraron estructuras de Chavín de Huántar tras intervención fiscal y no se realizó evento en el sitio Patrimonio Mundial de la Unesco

El evento “Chavín de Noche” no se realizó el martes 15 de setiembre y el montaje quedó paralizado. Composición: Infobae

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El evento “Chavín de Noche”, previsto para el martes 15 de setiembre por el 25.° aniversario de Antamina, no se realizó en el Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Áncash. La actividad quedó suspendida luego de una intervención preventiva de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Marcos ante la infraestructura instalada dentro del sitio arqueológico.

La diligencia fiscal permitió verificar la presencia de estructuras metálicas, pantallas gigantes, toldos, un escenario y un pórtico con los logotipos de Antamina. Parte de estos elementos superaba las condiciones establecidas en la autorización otorgada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash.

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El fiscal provincial Lucho Díaz Támara, con apoyo de la Policía Nacional, efectuó una primera constatación durante la mañana del martes, después de las alertas y cuestionamientos difundidos por ciudadanos en redes sociales. Una segunda inspección permitió contrastar las estructuras instaladas con las restricciones previstas por la autoridad cultural.

Tras esa verificación, la Fiscalía emitió la Disposición Fiscal N.° 01 dentro de la Carpeta Fiscal Preventiva N.° 1306214500-2026-23-0. El documento dispuso el retiro o reubicación de los elementos que no contaran con autorización expresa para permanecer dentro del área arqueológica y estableció condiciones específicas para el desmontaje.

Fiscalía ordenó retirar estructuras no autorizadas

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Marcos realizó una intervención preventiva ante la infraestructura instalada dentro del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar. Facebook

Según la Fiscalía Provincial de San Marcos, la autorización de la DDC de Áncash contemplaba únicamente un escenario destinado a presentaciones artísticas y culturales. La inspección fiscal permitió advertir la existencia de otros componentes logísticos y temporales dentro del monumento.

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Entre los elementos observados figuraron un pórtico de grandes dimensiones, una plataforma, toldos y estructuras vinculadas con el montaje del evento. La disposición fiscal exhortó al coordinador del monumento y a la empresa encargada de la producción a retirar o reubicar aquellos componentes que excedieran lo autorizado.

El desmontaje debía efectuarse bajo condiciones destinadas a proteger el sitio. La Fiscalía prohibió perforaciones, excavaciones, hincados, anclajes, remoción del suelo o cualquier alteración de las estructuras prehispánicas.

La Policía de Chavín de Huántar quedó a cargo de verificar el cumplimiento de la disposición. Además, el Ministerio Público precisó que cualquier daño, alteración o remoción del patrimonio cultural durante las labores de retiro podría generar una denuncia ante el fiscal penal competente.

Empresa suspendió la actividad y paralizó el montaje

El conflicto se concentra en el evento previsto para el 15 de septiembre, vinculado con la celebración de los 25 años del inicio de operaciones de Antamina. Composición: Infobae

Durante una tercera constatación, realizada en horas de la noche, el Ministerio Público verificó que “Chavín de Noche” no se realizaría y que el personal encargado retiraba los equipos y las estructuras instaladas.

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La empresa organizadora también comunicó formalmente a la DDC de Áncash la suspensión de la actividad y la paralización definitiva de las labores de producción y montaje previstas para esa jornada.

Antamina sostenía que el evento contaba con viabilidad de la DDC de Áncash, otorgada el 10 de setiembre. La compañía señaló que las estructuras instaladas no ocupaban áreas intangibles ni afectaban el monumento.

La empresa también indicó que la propuesta no correspondía a un concierto de gran magnitud, sino a una actividad cultural con participación de un compositor peruano, músicos y danzantes locales.

Cuestionamientos surgieron antes de la diligencia fiscal

COARPE cuestiona el uso empresarial de un monumento arqueológico y pide conocer los criterios técnicos y administrativos utilizados para autorizar la actividad.

La actuación del Ministerio Público ocurrió después de cuestionamientos de profesionales y ciudadanos por la instalación de infraestructura dentro del complejo arqueológico. El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú pidió revisar la autorización y cuestionó el uso de monumentos arqueológicos para actividades empresariales que, según su posición, resultaban incompatibles con su naturaleza patrimonial.

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Joel Muñoz, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Chavín de Huántar, declaró al medio digital Infoxpress de San Marcos que la empresa debía presentar un permiso de la Unesco debido a la condición patrimonial del sitio.

Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad de Antamina, declaró al mismo medio que la empresa respetaría la decisión de las autoridades. También señaló que la actividad no buscaba afectar el monumento y mencionó las acciones de la compañía para promover el turismo en la zona durante sus 25 años de operaciones.

El Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1985. El complejo se ubica en la provincia de Huari, región Áncash, y reúne plazas, galerías, estructuras líticas y otros componentes arqueológicos.

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