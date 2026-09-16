Gobierno incorpora recién a Jolín Bazán entre los más buscados: ofrece S/300 mil por el paradero del líder de ‘La Jauría’

Jolín Bazán Valderrama fue incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece S/300.000 por información que permita su captura

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El Gobierno incorporó a Jolín Bazán Valderrama, conocido como ‘Jolín’ y señalado como jefe de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, con un ofrecimiento de 300.000 soles por información que permita su captura.

Desde este miércoles, y después de la investigación publicada por el semanario Hildebrandt en sus Trece el último fin de semana, Bazán figura como requisitoriado por el delito de secuestro en La Libertad.

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Su nombre cobró especial relevancia tras el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo, un caso que dejó expuesta la disputa entre ‘La Nueva Jauría’ y ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el atentado.

El semanario reveló que alias ‘Jolín’ exhibía en sus redes sociales fiestas y excentricidades y que, pese a tener una condena de cadena perpetua, habría recibido protección policial. Luego de la publicación, el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) pidió explicaciones a la institución por su ausencia en el Programa de Recompensas.

La incorporación se produjo después de la investigación de Hildebrandt en sus Trece sobre Bazán, quien figura como requisitoriado por secuestro en La Libertad

Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en 2022, un ataque en el que, según Fiscalía, se exigió S/1,8 millones por la liberación de la víctima.

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El 23 de abril de 2023, ‘Jolín’ fue intervenido en Huanchaco junto con un suboficial de la Policía y ambos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri), según un reportaje de Beto a Saber, que difundió imágenes de la intervención en las que se escucha a agentes indicándole qué versión debía dar sobre un arma encontrada durante el operativo.

De acuerdo con el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, Bazán Valderrama es uno de los objetivos prioritarios de los investigadores y su incorporación al Programa de Recompensas fue solicitada el pasado 1 de junio.

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El líder de ‘La Jauría’ fue intervenido en 2011, cuando tenía 16 años, durante un operativo en el que se le encontró una mini Uzi; años después fue considerado lugarteniente de Jhonsson Cruz Torres

Datos citados por medios señalan que el líder de ‘La Jauría’, actualmente de 31 años, inició su trayectoria criminal dentro de ‘Los Pulpos’ y que, con el paso de los años, llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de Jhonsson Cruz Torres, recientemente capturado en Bolivia.

Bazán Valderrama fue intervenido por la Policía en 2011, cuando tenía 16 años, durante un operativo en el que se le encontró una mini Uzi. Años después, a los 24, era considerado lugarteniente de ‘Jhonsson Pulpo’.

Sin embargo, una disputa interna habría provocado su salida de ‘Los Pulpos’ y su posterior acercamiento a ‘La Jauría’, organización que actualmente mantiene una disputa territorial y criminal con la primera en Trujillo.

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