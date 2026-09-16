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Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

La empresaria afirmó que continuará el proceso legal contra la codnuctora después de que su denuncia fuera declarada improcedente. “Iré hasta las últimas consecuencias”, escribió.

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina
Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina
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Alejandra Baigorria aseguró que apeló la resolución que declaró improcedente su denuncia contra Magaly Medina. La empresaria se pronunció mediante historias de Instagram y afirmó que continuará con el proceso legal, sin posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.

El mensaje de Baigorria llegó después de que ‘Magaly TV, La Firme’ informara que el Poder Judicial desestimó la demanda presentada contra la conductora y dispuso el archivamiento del proceso. Según el programa, la decisión se tomó al considerar que la acción no tenía sustento legal.

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La empresaria cuestionó las celebraciones por la resolución adversa y sostuvo que el caso aún no ha terminado. También señaló que, de acuerdo con su postura, la decisión es apelable y que el recurso ya fue presentado.

Alejandra Baigorria afirmó que ya apeló la resolución

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria sostuvo que Magaly Medina se habría apresurado al celebrar el resultado inicial del proceso. La empresaria advirtió que otros casos que comenzaron con decisiones favorables para la conductora habrían tenido un desenlace distinto.

“La resolución que ha declarado improcedente mi denuncia es apelable y ya ha sido apelada. Cantar victoria ahora puede resultar muy temprano, anticipado y erróneo, pues varios de los procesos en los que el resultado ha sido adverso a la Sra. Medina empezaron igual y terminaron mal para ella... y aunque crea que las condenas en su caso no están hechas para cumplirse, quizás eso pronto, pronto, cambie y termine comprobando que es mejor el trabajo comunitario que la soledad que conlleva otras penas”.

Baigorria aseguró que conoce las dificultades de sostener un litigio y afirmó que mantendrá su decisión de continuar con el proceso. En su mensaje, también descartó de forma explícita cualquier acercamiento para conciliar con Magaly Medina.

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“En cualquier caso, yo tengo plena conciencia de lo difícil que es litigar con quien cree tener ‘todo bajo control’, pero tengo la fuerza, paciencia y aguante suficiente para ir para adelante contra viento y marea. Conmigo no hay acuerdo conciliatorio posible; iré hasta las últimas consecuencias”.

La empresaria añadió que no tiene inconvenientes con que Magaly Medina celebre la resolución difundida por su programa. Sin embargo, insistió en que el resultado no representa el final de la disputa.

“Dicho esto, no tengo problema en que hoy baile, disfrute y goce con un triunfo que al final será pírrico; ya dice el refrán, el que ríe último... Esto apenas empieza. Y también está la justicia divina, eso no lo olvide nunca”, expresó.
Alejandra Baigorria se pronunció en redes sociales tras la resolución sobre su demanda contra Magaly Medina.
Alejandra Baigorria se pronunció en redes sociales tras la resolución sobre su demanda contra Magaly Medina.

El origen del enfrentamiento entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina

La controversia comenzó luego de los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes difundidas en el segmento Operación Argentina, en las que Said Palao apareció junto a otras mujeres. Alejandra Baigorria reaccionó a las críticas sobre su matrimonio y, especialmente, a las menciones sobre sus negocios.

En julio de 2026, la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ anunció que evaluaba tomar medidas legales contra la conductora. En una entrevista para el programa de streaming ‘Sin Más + Decir’, aseguró que había soportado cuestionamientos sobre su vida personal, pero que no permitiría acusaciones sobre su labor como empresaria.

“Yo ya me cansé, ya llegó un momento en que la gota derramó el vaso, se metió con mi negocio, que ahí fue lo peor que pudo hacer. Ahí sí firmó su sentencia conmigo”, manifestó Baigorria.

La empresaria explicó entonces que su malestar se relacionaba con comentarios sobre ‘Agarra tu gringa’, uno de sus negocios. Según sostuvo, Magaly Medina habría minimizado su trabajo y cuestionado aspectos vinculados con una iniciativa social de la empresa.

“Tú me puedes decir lo que quieras. Pueden decirme migajera, la que perdona, la que llora, todo lo que tú quieras, a mí no me importa, pero lo único que no pueden decir de mí es que yo no soy correcta con mis negocios”, señaló.

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La respuesta de Magaly Medina tras la demanda

Después de que Alejandra Baigorria anunciara acciones legales, Magaly Medina respondió en su programa y cuestionó el tono de las declaraciones de la empresaria. La conductora rechazó las expresiones que interpretó como una amenaza y pidió que se presentaran pruebas si existía alguna acusación concreta.

“No me amenaces, no me asustes, no vengas con aires de delincuente porque delincuente no eres, pero ese comportamiento es delincuencial. En una época donde vivimos extorsionados, amenazados, violentados, todo el mundo amenazando a todos. Me estás tratando como si fuera extorsionadora”, señaló Medina.

De acuerdo con lo informado por ‘Magaly TV, La Firme’, el Poder Judicial declaró improcedente la demanda de Alejandra Baigorria y ordenó el archivamiento del proceso. El programa no detalló los fundamentos de la resolución.

Tras la difusión de esa información, Baigorria afirmó que ya presentó una apelación y que seguirá adelante con el conflicto judicial. La empresaria dejó clara su posición: “Esto apenas empieza”.

Magaly Medina marca distancia con Alejandra Baigorria y asegura que no perdonaría una infidelidad.
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