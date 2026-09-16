Perú

Lucho Cáceres critica la “ineptitud” de Keiko Fujimori y cuestiona la falta de planes en su gestión: “Está peor de lo que pensé”

El actor peruano lanzó una dura evaluación sobre los primeros meses de la mandataria y cuestionó que, tras cuatro campañas previas, no muestre una hoja de ruta definida

Un reportero le pide su opinión sobre el gobierno al actor peruano Lucho Cáceres, quien responde sin filtros. El artista califica la gestión como decepcionante y critica duramente lo que considera una falta de preparación para gobernar. Video: YouTube 'Habla Sobrino'
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Lucho Cáceres cuestionó los primeros meses de gestión de la presidenta Keiko Fujimori al calificar su desempeño como peor de lo que esperaba, en declaraciones brindadas durante una entrevista con el pódcast ‘Habla sobrino’. El actor, quien protagoniza la película ‘Álbum de familia’, que llega a los cines este jueves 17 de setiembre, aprovechó una conversación centrada en el filme para pronunciarse sobre el actual gobierno.

“Peor de lo que pensé. No tenía ninguna expectativa, pero no era muy consciente de la ineptitud que iba a demostrar. Sobre todo con tanto tiempo estando ahí, ahí”, declaró Cáceres al ser consultado sobre su opinión respecto a la gestión de la mandataria.

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El actor cuestionó la falta de un plan de gobierno tras cuatro postulaciones

Lucho Cáceres dirigió parte de sus críticas al historial de Keiko Fujimori como candidata presidencial, tras cuatro postulaciones previas a la Presidencia del Perú. El actor sostuvo que la trayectoria de la mandataria en anteriores procesos electorales debió traducirse en una gestión más sólida una vez en el poder.

“Tanto tiempo ahí ahí, una vez que llegaste ahí, pensé que tenías un plan”, manifestó el actor durante la entrevista. “Es evidente que no lo tiene”, agregó de inmediato, en referencia a la ausencia de un rumbo claro en las primeras acciones del Gobierno.

Composición visual con Lucho Cáceres vistiendo camisa blanca a la izquierda y Keiko Fujimori vistiendo saco azul a la derecha
Lucho Cáceres cuestionó los primeros meses del Gobierno de Keiko Fujimori y afirmó que su gestión está peor de lo que pensó.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conversación más amplia sobre ‘Álbum de familia’, la película que Cáceres protagoniza junto a Emanuel Soriano. El entrevistador le pidió al actor una opinión adicional sobre la coyuntura política tras abordar los temas centrales del filme, consulta que Cáceres respondió sin evadir el tema.

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Una postura consolidada en su trayectoria como crítico del fujimorismo

Las declaraciones de Lucho Cáceres se suman a una serie de pronunciamientos previos del actor sobre el fujimorismo como corriente política. En enero de 2023, durante las movilizaciones conocidas como la ‘Toma de Lima’, Cáceres había señalado que un grupo identificado como “pro fujimontesinista” fue responsable de agredirlo verbalmente en el Parque Kennedy, y cuestionó que cierta prensa atribuyera esos insultos a los manifestantes.

El actor también se ha pronunciado en el pasado sobre el legado del gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria. En una polémica con el humorista Carlos Álvarez, Cáceres calificó ese gobierno como “el más nefasto de nuestra historia” y cuestionó el tratamiento benevolente que, a su juicio, cierto humor le había dado a figuras vinculadas al fujimorismo. Tras la muerte del expresidente, el actor lo describió públicamente como “asesino, corrupto, ladrón y cobarde”, en defensa del derecho de otros artistas a manifestarse críticamente sobre su legado.

Tres fotografías en blanco y negro alineadas muestran los rostros de un hombre con bigote, un joven de camisa a cuadros y una mujer
Los actores Lucho Cáceres, Emanuel Soriano y Natalia Torres Vilar encabezan el reparto del largometraje peruano Álbum de familia, dirigido por Joel Calero.

‘Álbum de familia’, el filme que cierra la Trilogía de la Memoria

Las declaraciones de Cáceres se dieron en el contexto de la promoción de ‘Álbum de familia’, dirigida por el cineasta Joel Calero. La película, que se estrena este jueves 17 de setiembre en las salas de cine de todo el país, cierra la denominada Trilogía de la Memoria, un proyecto que Calero desarrolló durante una década y que aborda las heridas dejadas por el conflicto armado interno en el Perú.

El filme sigue a Alex, interpretado por Emanuel Soriano, un joven a punto de convertirse en padre que descubre un conjunto de fotografías familiares capaces de revelar la participación de su padre, interpretado por Lucho Cáceres, en hechos vinculados al conflicto armado interno. Sobre el eje temático de la historia, Cáceres señaló: “La película toca un punto de si estamos obligados a perdonar o a pasar por alto no solo los errores de nuestros padres, sino, en este caso de la película, los crímenes de nuestros padres”.

Un joven descubre en viejas fotografías un secreto que lo obliga a cuestionar la identidad de su padre y la historia de su familia, desatando una búsqueda desesperada por una verdad que ha permanecido oculta por años. La película 'Álbum de familia' llega premiada a los cines y confirma el buen momento de Joel Calero. YouTube West Bay Distribución

La cinta obtuvo su estreno mundial el 10 de agosto de 2024 en el 28° Festival de Cine de Lima y acumuló varios reconocimientos en festivales nacionales, entre ellos el Premio ProArt 2025 de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el galardón a Mejor Largometraje Latinoamericano en RETAMA 2025. Lucho Cáceres también integrará el elenco de la película ‘La gran sangre: Ojo x ojo’, próxima a estrenarse el 12 de noviembre.

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