Canal TV exclusivo que transmitirá Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: serie por un lugar en los ‘qualifiers’. Crédito: Difusión.

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Perú y Paraguay disputarán una serie decisiva por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 este viernes 18 y sábado 19 de septiembre. La eliminatoria, que se jugará sobre arcilla en el Jockey Club del Perú, otorgará al ganador un lugar en los Qualifiers de la edición 2027 del certamen por países.

El formato contempla cinco partidos: cuatro de individuales y uno de dobles. El equipo que obtenga tres victorias se quedará con la llave. La selección peruana será local y contará con tres jugadores ubicados entre los 200 mejores del ranking de la ATP.

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Canal TV que transmitirá serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis

La señal de DSports transmitirá la serie entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. Los partidos podrán verse por televisión por cable y también a través de la plataforma de streaming DGO, que cuenta con los derechos de emisión de la competencia.

Por el momento, TV Perú no informó si emitirá los encuentros por señal abierta. El canal estatal transmitió series de Copa Davis durante 2025, aunque todavía no confirmó su participación en la cobertura de la llave frente al conjunto ‘guaraní’.

DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis. Crédito: DSports.

De todos modos, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde su página web. La información incluirá la previa, el desarrollo de cada partido, el resultado de la serie y las declaraciones de los tenistas y capitanes.

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Horario de inicio de las jornadas

La primera jornada se disputará el viernes 18 de septiembre desde las 16:00 horas de Perú. Ese día se jugarán dos partidos de individuales, que abrirán una serie que no podrá quedar definida antes del sábado, ya que ningún equipo podrá alcanzar los tres puntos necesarios en la fecha inicial.

El inicio también será a las 16:00 horas en Colombia, Ecuador y Panamá. En Miami, Bolivia y Venezuela, los encuentros comenzarán a las 17:00 horas. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la programación arrancará a las 18:00 horas. En España, el comienzo está previsto para las 23:00 horas.

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Ignacio Buse feliz con triunfo y clasificación de Perú a la Copa Davis | TV Perú

La actividad continuará el sábado 19 desde las 14:00 horas de Perú. La jornada incluirá el duelo de dobles y, si la definición lo requiere, los dos partidos de individuales restantes.

En Colombia, Ecuador y Panamá, la programación iniciará a las 14:00 horas. En Miami, Bolivia y Venezuela, será a las 15:00 horas. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil seguirán la serie desde las 16:00 horas, mientras que en España comenzará a las 21:00 horas.

El orden de los partidos aún no está definido. El sorteo que establecerá los cruces de individuales y las parejas para el encuentro de dobles se realizará este jueves 17 de septiembre.

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El capitán del equipo peruano de la Copa Davis resaltó el nivel de los jugadores actuales que representan a Perú en la élite del tenis. Crédito: X Willax Deportes.

El equipo peruano

Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino para enfrentar a Paraguay. La nómina combina a las principales raquetas nacionales de individuales con dos especialistas para el punto de dobles.

Buse llega como la primera raqueta peruana y ocupa el puesto 35 del ranking ATP. Bueno figura en la casilla 172, mientras que Varillas aparece en el lugar 190. Los tres integran el grupo de representantes nacionales situados entre los 200 mejores del mundo.

Merino, ubicado en el puesto 221 de la clasificación de dobles, y Huertas del Pino, en el 234, completan la delegación. Ambos estarán disponibles para el encuentro por parejas y también podrían ser considerados según las decisiones del capitán.

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El capitán del equipo peruano de Copa Davis confirmó a los cinco integrantes de su nómina que se medirán ante los 'guaraníes' en el Jockey Club del Perú. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

El equipo paraguayo

Paraguay tendrá como principal figura a Daniel Vallejo, actual número 58 del ranking ATP. El tenista liderará una delegación que intentará imponerse como visitante en Lima y obtener el pase a los Qualifiers de 2027.

El capitán Paulo Carvallo convocó además a Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos. Gustavo Ramírez formará parte del comando técnico como segundo capitán.

La serie marcará un nuevo cruce entre dos equipos que buscarán avanzar en la Copa Davis. Perú jugará con el respaldo de su público en el Jockey Club, mientras que Paraguay apostará por Vallejo para disputar los puntos de individuales.

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