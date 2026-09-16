Interpelación al ministro del Interior: las 27 preguntas que deberá responder César Astudillo ante la Cámara de Diputados

El ministro del Interior, César Astudillo, afronta una moción de interpelación parlamentaria por la gestión de la seguridad ciudadana y designaciones en su sector. (Composición: Infobae Perú)

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El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, deberá responder este jueves 17 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión parlamentaria de interpelación que pondrá bajo examen las decisiones de su despacho frente a la inseguridad ciudadana. La citación está prevista para las 10 de la mañana y tendrá una duración de dos horas, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces.

La Junta, presidida por Oscar Reto Otero, acordó que el tiempo se repartirá de manera proporcional entre los seis grupos parlamentarios y que no habrá minutos adicionales. La decisión define el marco de una jornada en la que el ministro deberá exponer respuestas sobre políticas, recursos, coordinación estatal y resultados operativos. El documento aprobado contiene 27 interrogantes que serán desarrollados durante el debate parlamentario.

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Seguridad ciudadana concentra el pliego interpelatorio

El primer bloque se centra en las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión para contener la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. Los diputados pedirán precisiones sobre sistemas de evaluación de estrategias, el presupuesto destinado a programas de seguridad y el trabajo conjunto con otras entidades. También se consultará por la participación de juntas vecinales, campañas y la protección de defensores de derechos humanos.

Entre los puntos incluidos figuran los acuerdos internacionales que aplica el sector para enfrentar al crimen organizado transnacional y los avances de las investigaciones por secuestros y desapariciones.

El cuestionario solicita, además, cifras sobre patrulleros y motorizados de la Policía Nacional del Perú (PNP), las unidades inoperativas y las medidas previstas para retirarlas. Otro apartado menciona los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha asesinado.

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Una de las preguntas solicita que Astudillo explique cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular, mencionada en una investigación policial por cobro de cupos en Gamarra. El pliego no formula una acusación contra el ministro en ese punto, sino que requiere una respuesta sobre ese vínculo. Las interrogantes serán leídas antes de la intervención.

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, señala un gráfico de estadísticas policiales durante su presentación en el Congreso. (Congreso de la República)

Cuatro preguntas se refieren a la continuidad de Óscar Arriola

El segundo tema agrupa cuatro preguntas sobre Manuel Óscar Arriola, entonces comandante general de la PNP. Los legisladores demandan que el ministro sustente por qué lo mantuvo en el cargo, si lo considera idóneo y qué alternativa jurídica existía para disponer su cese.

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El documento alude a cuestionamientos por el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón y las investigaciones penales consignadas contra el mando policial en el pliego interpelatorio.

El tercer eje aborda el nombramiento de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Las preguntas piden identificar quién recomendó su designación y consultan por las investigaciones fiscales que figuran en el documento.

A la vez, la Cámara solicitará explicaciones sobre las garantías de independencia de la PNP en pesquisas complejas, en especial las vinculadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

El último bloque se enfoca en las credenciales del ministro y en su paso del Parlamento al Ejecutivo, que el documento describe como “ilógico e incongruente”.

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Las 27 preguntas

PRIMER TEMA:

SEGURIDAD CIUDADANA Y MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA LA CRIMINALIDAD.

¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados? ¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas? ¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad? ¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana? ¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen? ¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué Plan de Trabajo y qué acciones ha implementado para dar protección a los vecinos ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana? ¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos dada las cifras de víctimas de líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales? ¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes y viene aplicando su sector, para enfrentar el crimen organizado transnacional? (El número 9 no figura en el texto original del documento). ¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado? ¿Con cuántos patrulleros y motorizados cuenta la Policía Nacional del Perú para el patrullaje?, ¿cuántos de estos vehículos se encuentran inoperativos?, y, ¿qué plan tiene para dar de baja los vehículos inoperativos? ¿Ha contemplado alguna medida efectiva para dar de baja a vehículos inoperativos al 100 % con antigüedad mayor a 15 años, que se encuentran en las comisarías y unidades especiales? Durante su gestión ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de secuestros y desapariciones?, y, ¿qué porcentaje de casos de secuestros y desapariciones se resuelven? ¿Ya se ha identificado, ubicado y capturado a los responsables de los asesinatos de más de sesenta defensores ambientales asesinados desde el 2012 y especialmente del último asesinato del líder indígena Américo Pascual Tumisha líder Ashéninka, Exjefe de la comunidad nativa Onconashari que fue atacado durante un patrullaje al sorprender a mafiosos extrayendo aceite de copaiba en su territorio? Cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos candidata a la Alcaldía de la Victoria por Renovación Popular quien ha sido mencionada en una investigación policial en un caso por cobro de cupos (caso Los Pulpos de la Victoria) en el emporio de Gamarra.

SEGUNDO TEMA:

CESE EN EL CARGO AL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MANUEL OSCAR ARRIOLA, INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN Y QUE TIENE ESE ALTO CARGO DURANTE TRES GOBIERNOS CONSECUTIVOS.

¿Por qué motivo mantiene en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, quien ha perdido totalmente el liderazgo sobre los miembros de la PNP, la confianza del propio gobierno de turno y de la población? ¿Cree usted que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA es una persona idónea para comandar la Policía Nacional del Perú?, habiendo demostrado su ineptitud para lograr ubicar y capturar al prófugo Vladimir Cerrón, ineptitud en el manejo de presupuesto para la compra de equipamiento y modernización de la PNP y además de tener investigaciones de índole penal. ¿Cuál es la salida jurídica que tiene su despacho para cesar en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA? ¿Porque no se le ha separado temporalmente del cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, por su ineptitud en el manejo del presupuesto público en gastos para la logística y operatividad policial causando agravio a la institución policial, no habiendo ejecutado gran parte del presupuesto para la modernización de la Policía, habiendo devuelto dicho dinero al Ministerio de Economía para ser usado en el Fenómeno del Niño?

TERCER TEMA:

NOMBRAMIENTO DE UNA INVESTIGADA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ.

¿Reconoce usted haber nombrado a la ciudadana Magali Ella Meza Mundaca como Directora General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, quien cuenta con investigaciones fiscales pendientes entre ellas la investigación seguida en su contra y otros por corrupción de funcionarios cuando era Jefa de Recursos Humanos del MINEDU donde fue sindicada como responsable de contrataciones irregulares, investigación donde la Fiscalía Anticorrupción del Centro conjuntamente con la DIRCOCOR-PNP allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco entre ellos su domicilio de esta funcionaria? ¿Quién la recomendó para el cargo de directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior a la investigada Magali Ella Meza Mundaca? ¿Cómo garantiza usted, como ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al gobierno? ¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas?

CUARTO TEMA:

SOBRE LAS CREDENCIALES PARA SER MINISTRO DEL INTERIOR

Dada las cifras de asesinatos y heridos productos de la extorsión y el sicariato, que ahora también cobran relevancia en el ámbito de la construcción y el transporte, poniendo en peligro a toda la ciudadanía, ¿usted considera que viene cumpliendo un rol significativo para luchar contra el hampa y el crimen organizado? ¿Considera que, al asumir la cartera de ministro del Interior, siendo usted parlamentario, resulta “ilógico e incongruente” su designación como ministro, ya que rompe la separación de poderes y convierte su rol de fiscalizador en juez y parte? ¿Es verdad que usted, Señor ministro General EP (r) César Astudillo Salcedo, ha decidido rodearse de ex colegas del instituto castrense en el Ministerio del Interior, colocando en posiciones clave (Secretaría General, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Gobierno de Interior) a oficiales del ejército en retiro de extrema confianza, con los que ha trabajado en su prolongada carrera? Usted considera que, como Oficial del Ejército, ¿está preparado para asumir una cartera tan sensible como la del Interior, donde no tiene la especialización que requiere el cargo y desconoce totalmente la función policial?