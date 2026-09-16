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Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

El entrenador argentino destacó el presente de ‘Aladino’ en Sport Boys. Además, se refirió a la posibilidad de que Carlos Zambrano regrese a la ‘bicolor’

El entrenador valoró su presente en Sport Boys y puso de ejemplo a Sergio Busquets. Créditos: PBO Campeonísimo.
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Carlos Desio es uno de los responsables del buen presente de Sport Boys, que pelea por el Torneo Clausura 2026 luego de nueve fechas. El técnico argentino cuenta en su plantel con futbolistas como Christian Cueva.

Por su trabajo cotidiano con el volante, Desio consideró que ‘Aladino’ está en condiciones de regresar a la selección peruana. “Yo te puedo asegurar que, así como está, está mejor que la mayoría de acá”, afirmó en una entrevista con el programa Campeonísimo.

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El entrenador de Sport Boys explicó que, para él, la velocidad de un jugador no depende solo de su capacidad física y puso como ejemplo al español Sergio Busquets.

“Para mí, la cabeza es más rápida. Muchas veces, la velocidad no está en correr rápido; si no, Busquets no podría jugar. Busquets es rápido de cabeza”, sostuvo.

Luego, reafirmó su postura sobre la importancia de la lectura de juego: “Te estoy diciendo los jugadores que son rápidos de cabeza. Por ahí no son rápidos de piernas, de tener velocidad”.

Cueva atraviesa un buen momento en Sport Boys. El último fin de semana convirtió de penal el gol del triunfo ante Deportivo Garcilaso, resultado que ubicó al cuadro ‘rosado’ entre los primeros puestos del Clausura.

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Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede jugar en la selección peruana y pone como ejemplo a Sergio Busquets.
Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede jugar en la selección peruana y pone como ejemplo a Sergio Busquets.

Carlos Desio y el regreso de Carlos Zambrano a la selección peruana

Por otro lado, Carlos Desio se refirió a Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys y exintegrante de la selección peruana. El entrenador argentino contó que habló con el ‘Káiser’ sobre la posibilidad de volver a la Videna.

“Yo le dije: ‘Carlos, yo lo que quiero es que vos vuelvas a la selección. Yo trato de prepararte y potenciarte para que vos tengas esa posibilidad de nuevo’. Y yo creo que, como está jugando, se le pueden abrir las puertas”, expresó.

Desio sostuvo que Zambrano podría aportar su experiencia en un eventual regreso a la ‘bicolor’. El técnico planteó una convocatoria que combine futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido, como sucede en el plantel ‘rosado’.

“Para todo jugador, vestir la camiseta de tu selección debe ser lo más lindo que te puede pasar y lo más importante. Yo haría una combinación, como la que tengo yo, de jóvenes y jugadores grandes. Que los chicos que van a ser el recambio, Manu en este caso, también vengan con la experiencia de los que ya vistieron la camiseta y que les digan de qué se trata vestirla. La camiseta de la selección no la usa cualquiera, porque es una camiseta muy pesada y ellos te pueden ayudar con el sentido de pertenencia y de cómo manejarte. Yo haría una combinación, no los descartaría”, sentenció.

El técnico de Sport Boys reveló detalles de su conversación con el 'Káiser'. Créditos: PBO Campeonísimo.

¿Cuándo sale la lista de convocados?

La lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana por la fecha FIFA de septiembre se conocerá este jueves 17 a través de los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La nómina permitirá saber si Carlos Zambrano y Christian Cueva regresan a la Videna después de un largo periodo fuera de la ‘blanquirroja’. Ambos son titulares en Sport Boys, equipo que pelea por el Torneo Clausura.

Perú enfrentará a Estados Unidos en Orlando el sábado 26 de septiembre y, tres días después, jugará ante México en Nueva York. Estos encuentros le permitirán al comando técnico evaluar alternativas con miras a los próximos retos internacionales.

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