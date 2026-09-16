“Guillermo Viscarra se peleó con Pablo Guede”, el revelador motivo de la salida del arquero boliviano de Alianza Lima

¿Cuál fue el contundente motivo de la salida de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

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Alianza Lima atraviesa dificultades en el Torneo Clausura 2026 y las críticas apuntaron a Alejandro Duarte tras el error que permitió el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico, por 2-1 en Matute.

El desempeño del arquero reactivó las referencias a Guillermo Viscarra, quien dejó el plantel a mitad de año. A partir de ese escenario, se conoció la razón que explicó la salida del guardameta.

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¿Guillermo Viscarra se peleó con Pablo Guede en Alianza Lima?

El periodista deportivo Pedro García afirmó en el programa ‘Vamos Al Var’ que Guillermo Viscarra no quería salir de Alianza Lima, pese a que dejó el club a mitad de año. Según contó el comunicador, la partida del arquero boliviano no respondió a una determinación del área deportiva. La decisión habría surgido tras una discusión con Pablo Guede.

El periodista sostuvo que el técnico argentino resolvió prescindir del guardameta luego de ese episodio y dejó de considerarlo para su plantel.

“¿Tú sabías que Guillermo Viscarra se quería quedar? Viscarra se quería quedar y no se quedó, no por culpa de Navarro y Navarro. Porque se peleó con Pablo Guede y, como se peleó con Guede, el profe Guede ya no quiso que se quedara. Y como no se quedó, ahora hay lío, porque de repente habría habido una mejor disputa por el puesto en esa zona tan delicada de la cancha y sería otra realidad. Alianza, sinceramente, un central necesitaba. Lo trajo porque se fue Guillermo Viscarra. Pero luego, con la mano en el pecho, ¿necesitaba tanto refuerzo?“, apuntó el comunicador.

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El 'Billy' deja La Victoria tras totalizar 50 partidos, siendo el más destacado aquel disputado en el feudo de Boca Juniors. | VIDEO: Alianza Lima

Además, el ‘Tanke’ Arias cuestionó a los ‘blanquiazules’ por no traer a un guardameta del nivel de ‘Billy’, y marcó que con Ángel de la Cruz no alcanza ahora.

“Se fue un arquero de selección; necesitabas un arquero competitivo, digo, con la experiencia además, que pueda competirle al uno, que en ese momento era Duarte. Y De la Cruz puede ser un buen arquero, pero no tiene todavía la experiencia para poder competirle a Duarte”, aseguró el narrador.

Guillermo Viscarra se mantiene inamovible en el titularato de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La emotiva despedida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima

Con la intención de recuperar continuidad, Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima y publicó un mensaje de despedida en Instagram. El arquero boliviano afirmó que su ciclo en el fútbol peruano le dejó experiencias que marcaron su carrera a nivel de clubes.

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“Los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en un solo post”, escribió el guardameta al explicar que seleccionaba imágenes para recordar su etapa en Matute.

El ‘1′ sostuvo que su paso por el cuadro íntimo trascendió los partidos y las atajadas. También resaltó los aprendizajes, las amistades y el respaldo que recibió de la hinchada.

En la parte final de su publicación, agradeció “cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido”. Además, aseguró que Alianza ocupará un lugar especial en su corazón.

La conmovedora despedida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima recibirá a ADT este viernes 18 de septiembre, en un partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 que llega después de la derrota blanquiazul ante Universitario de Deportes en Matute. El encuentro se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, desde las 20:00 horas.

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El equipo dirigido por Pablo Guede necesita recuperarse para sostener sus aspiraciones en la lucha por el título de la Liga 1. El duelo será transmitido por L1 MAX, señal que distribuye los partidos del campeonato peruano.

La opción para verlo por internet será L1 Play. El acceso a esa plataforma requerirá una suscripción y permitirá seguir el compromiso desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. El partido también se emitirá a través de Movistar Deportes, en los canales 3 y 703 HD.

Infobae Perú realizará una cobertura escrita desde antes del inicio del encuentro y actualizará las incidencias minuto a minuto. El medio también difundirá el resumen del partido y los goles.

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Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro tarmeño en Matute por la fecha 10. (Movistar Deportes)