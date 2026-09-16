Mujer taxista es acusada de dopar y secuestrar a un adulto mayor en Huancayo: exigió S/15 mil por su rescate

Un hombre de 63 años fue rescatado por la Policía Nacional del Perú tras ser secuestrado y retenido contra su voluntad en un hospedaje de Huancayo. Los delincuentes exigían S/15,000 a su hija para liberarlo. Una mujer fue detenida como principal sospechosa del crimen | Latina

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Un hombre de 63 años fue encontrado por agentes de la Policía Nacional (PNP) dentro de una habitación de un hospedaje ubicado en el centro de Huancayo, región Junín, luego de que su hija denunciara que había recibido una llamada en la que una mujer le exigía S/15 mil a cambio de dejarlo en libertad. La víctima fue hallada desorientada y con signos compatibles con haber ingerido alguna sustancia.

De acuerdo con la denuncia, la mujer que realizó la llamada habría amenazado a la hija con que su padre sería trasladado hacia La Merced y que, si no entregaba el dinero solicitado, no volvería a verlo. Ante esta situación, agentes de la DIVINCRI Junín iniciaron las diligencias para ubicar al adulto mayor.

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Policía ubicó al hombre en un hospedaje

Los investigadores realizaron acciones de rastreo, entre ellas la ubicación del teléfono, hasta llegar a un hospedaje situado en el jirón Loreto, en pleno centro de Huancayo. En una de las habitaciones encontraron al hombre de 63 años.

La víctima se encontraba desorientada y, de acuerdo con la información policial, presentaba evidentes signos de haber ingerido alguna sustancia. Debido a su estado, fue trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Agentes policiales detienen a un hombre investigado por secuestro durante un operativo realizado en Huancayo. (Latina)

El coronel Ángel Leo, jefe de la DIVINCRI Huancayo, informó a los medios locales que el hombre habría sido llevado al hospedaje por una mujer, quien presuntamente le suministró medicamentos para provocarle somnolencia.

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“Le ha suministrado medicamentos que hacen dormir, como clonazepam”, señaló el oficial durante la intervención.

Mujer fue detenida y tenía medicamentos entre sus pertenencias

Durante las diligencias, la Policía también ubicó el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para trasladar a la víctima. En la unidad intervinieron a Lidia Doris Mayhua Rojas, de 42 años, quien quedó detenida de manera preliminar por su presunta participación en los hechos.

Según la Policía, la mujer se dedicaba al servicio de taxi. Durante la intervención del vehículo se encontraron celulares, documentos y medicamentos, entre ellos clonazepam, elementos que fueron incorporados a las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El jefe de la DIVINCRI Huancayo indicó además que la intervenida registraría antecedentes por hechos que, según la Policía, serían similares. Esta información deberá ser corroborada y valorada durante la investigación correspondiente.

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Ministerio Público determinará la situación de la detenida

La mujer permanecía detenida mientras se cumplían las diligencias preliminares. El coronel Ángel Leo señaló que el Ministerio Público evaluaba la calificación jurídica de los hechos para determinar las acciones correspondientes y poner a la intervenida a disposición de la autoridad competente.

Las investigaciones continuarán para establecer cómo fue captada y trasladada la víctima, qué ocurrió dentro del hospedaje y quiénes habrían participado en el presunto secuestro. También se deberá determinar, mediante las diligencias correspondientes, si los medicamentos hallados fueron suministrados al hombre y bajo qué circunstancias.

Por el momento, la intervenida permanece bajo investigación por su presunta participación en los hechos, mientras la Policía y la Fiscalía recaban elementos para determinar responsabilidades.

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