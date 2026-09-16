Se filtró el refuerzo extranjero pedido por Pablo Guede que no pudo llegar a Alianza Lima: “Tenían que incrementar la deuda”

El periodista César Vivar contó detalles del futbolista foráneo que no alcanzó a fichar por el cuadro 'blanquiazul' a mitad de año pese a ser un pedido de Pablo Guede. (Video: Doble Punta)

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La racha negativa de Alianza Lima en los últimos partidos del Torneo Clausura generó críticas entre los hinchas, quienes cuestionaron que el equipo no se haya reforzado debidamente para afrontar la segunda mitad del año. El plantel solo recuperó a Cristian Neira y sumó al chileno Nicolás Díaz.

En medio de ese escenario, el periodista César Vivar reveló en el programa de YouTube, Doble Punta, que el club ‘blanquiazul’ estuvo muy cerca de concretar la llegada de un volante extranjero, pero que la operación no se concretó pese a que era un pedido del técnico Pablo Guede.

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Según el comunicador, la posibilidad se vinculó con el cupo de extranjero que quedó disponible por la situación de Guillermo Viscarra, quien había perdido terreno tras las buenas actuaciones de Alejandro Duarte gajo los tres palos en el Torneo Apertura.

“Cuando Viscarra vuelve a Alianza Lima luego de no haber clasificado al Mundial con su selección, Alianza también pierde un dinero importante por la no clasificación de Bolivia. Son daños colaterales porque Viscarra era un activo que tenía Alianza Lima con contrato hasta fin de esta temporada”, contó.

Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima a mitad de año en medio de su no continuidad tras la titularidad de Alejandro Duarte. - créditos: Conmebol

La salida de ‘Billy’ habría permitido liberar una plaza para un nuevo extranjero. Con esa posibilidad sobre la mesa, la dirigencia de Alianza Lima inició gestiones por un mediocampista argentino. De acuerdo con César Vivar, el nombre era Nicolás Oroz, volante argentino al que Pablo Guede dirigió durante su paso por Argentinos Juniors.

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El comunicador remarcó que la recomendación previa del entrenador con Esteban Pavez, que se convirtió en titular indiscutible, hizo que su recomendación sea más valorada para incorporar a un futbolista que es un “volante de avanzada, un ‘10′ típico”.

El motivo por el que Nicolás Oroz no fichó por Alianza Lima

César Vivar informó que Argentinos Juniors recibió una carta en la que Alianza Lima comunicó su intención de iniciar conversaciones con Nicolás Oroz. Ese contacto evidenciaba que las partes habían alcanzado una instancia avanzada. “Voy a empezar a negociar con tu jugador”, fue el mensaje que, de acuerdo con el periodista, llegó al club argentino.

Nicolás Oroz acumula 2 goles y 4 asistencias en 30 partidos con Argentinos Juniors esta temporada. - créditos: Argentinos Juniors

El problema surgió por la disponibilidad económica de la nueva administración de Alianza Lima (salida de Fernando Cabada e ingreso de Alfredo Arosemena). César Vivar indicó que el argumento para frenar el fichaje fue la falta de dinero para concretar el arribo del futbolista ‘gaucho’. “El argumento es que no había dinero a la llegada de esta nueva administración de Alianza Lima”, indicó.

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“¿Cuál era la solución? Solicitarle más dinero a Coril para poder traer a este jugador. Es decir, seguir incrementando la deuda. Eso hace que se frene y el futbolista no pueda llegar", agregó el periodista sobre la imposibilidad de la contratación del ‘Mago’.

El caso dejó al descubierto la relación entre las necesidades deportivas y las condiciones financieras del club. La liberación de un cupo extranjero no alcanzaba para garantizar un fichaje si no existían fondos para sostener la operación.

El exadministrador de la entidad 'íntima' negó rotundamente que durante su estancia como mandamás del club se haya generado el déficit de 25 millones de soles que pone sobre la lupa a las autoridades en la escuadra de La Victoria. Crédito: Latina Deportes.

Por lo pronto, Nicolás Oroz quedó fuera de los planes inmediatos de Alianza Lima, pese a que la gestión había avanzado. El mediocampista no pudo llegar por la decisión de no incrementar las obligaciones económicas del club. Eso sí, Vivar dejó abierta la posibilidad de que el argentino vuelva a ser considerado en La Victoria de cara al 2027. La continuidad de Pablo Guede en la institución podría influir.

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El chileno Nicolás Díaz fue el que terminó llegando al elenco ‘íntimo’, también influenciado por la presencia de Guede, quie lo dirigió en Puebla de México. Su polivalencia (lateral izquierdo, defensa central y volante central) fue clave para su arribo.