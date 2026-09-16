Perú

La JNJ cesa a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Exfiscal de la Nación cumplió 70 años en junio pasado y Tomás Gálvez había aceptado que continúe en funciones hasta fin de años por una Ley del anterior Congreso. No obstante, la Junta decidió acelerar la salida de Ávalos del Ministerio Público

Zoraida Ávalos (ANDINA)
Plaza de fiscal suprema titular de Zoraida Ávalos será puesta a concurso público.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cesó a la doctora Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular del Ministerio Público por la causal de limite de edad. Infobae accedió a la resolución con la que se dispone la cancelación de su título que, hasta el lunes 14, la acreditó como magistrada.

Así, Ávalos Rivera ya no podrá seguir ejerciendo funciones fiscales en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, despacho a donde fue asignada tras el regreso de Víctor Rodríguez Monteza a la Junta de Fiscales Supremos por decisión del Tribunal Constitucional.

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La decisión de la JNJ de cesar a Zoraida Ávalos, si bien ya se sabía que ocurriría este año, no deja de ser intempestiva. La exfiscal de la Nación cumplió el pasado 14 de junio 70 años, que es la edad límite para mantenerse en la magistratura, según la Ley de la Carrera Fiscal.

JNJ cesa a Zoraida Ávalos por límite de edad.
JNJ cesa a Zoraida Ávalos por límite de edad.

Sin embargo, Tomás Gálvez aceptó el pedido de la exfiscal suprema para mantenerse en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2025, al amparo de la Ley N° 32199. Esta norma modificó la Ley de Bases de la Carrera Administrativa para establecer que los servidores públicos de carrera que cumplen la edad límite de 70 años pueden seguir laborando para el Estado hasta el último día del año en el que cumplió esa edad.

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Pero la JNJ tiene una interpretación distinta, pese a que el Tribunal Constitucional ha establecido ya que a los fiscales sí les alcanza las disposiciones de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

“Declarar improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en la resolución N.° 1630-2026-MP-FN de 8 de junio 2026, por cuanto a los fiscales no les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276, modificado por la Ley N.° 32199, toda vez que el cese por límite de edad se encuentra estipulado de manera expresa y especifica en el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal”, resolvió la JNJ.

Además de cancelar el título de fiscal suprema de Zoraida Ávalos, la JNJ comunicó a la Dirección de Selección y Nombramiento que hay una plaza vacante de fiscal supremo del Ministerio Público. Esto a fin de que se convoque a un concurso público.

Tomás Gálvez había aceptado que Ávalos continúe hasta fin de año.
Tomás Gálvez había aceptado que Ávalos continúe hasta fin de año.

Trayectoria

Zoraida Ávalos ingresó a laborar al Ministerio Público como fiscal superior nombrada por la Junta de Honor de la Magistratura en 1994. En 2013, el Consejo Nacional de la Magistratura la nombró fiscal suprema titular. El 8 de enero de 2019 asumió de manera interina la Fiscalía de la Nación, tras la renuncia de Pedro Chávarry en medio del escándalo de los CNM Audios, luego conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto. El 17 de marzo de ese año fue ratificada como titular por tres años, cargo que ejerció hasta marzo de 2022.

Su gestión quedó marcada por denuncias constitucionales relacionadas con la decisión de suspender temporalmente la investigación contra Pedro Castillo, decisión que luego fue validada por el Tribunal Constitucional. El Congreso de la República la acusó de infringir la Constitución y en junio de 2023 aprobó su inhabilitación por cinco años para ejercer función pública.

Ávalos presentó una demanda de amparo contra esa medida. En mayo de 2024, la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada la demanda y ordenó su reincorporación inmediata como fiscal suprema titular. La Corte Suprema confirmó dicho fallo y dejó sin efecto definitivamente la sanción del Congreso por ser arbitraria.

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