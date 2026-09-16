Efemerides del 16 de septiembre en Perú: 26 años del fin del gobierno de Alberto Fujimori y fechas especiales que marcaron este día

El expresidente Alberto Fujimori, nacido el 28 de julio de 1938, es recordado por su lucha contra el terrorismo, el autogolpe de 1992 y las condenas por violaciones de derechos humanos. (Andina)

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El 16 de septiembre concentra en Perú episodios de guerra, fútbol, crisis política y protección ambiental que atravesaron distintas etapas de su historia. La fecha recuerda la Batalla de Chupas, librada en 1542 durante las guerras civiles entre los conquistadores; el nacimiento del delantero Percy Rojas; la apertura del Mundial Sub-17 de 2005 y el anuncio electoral de Alberto Fujimori en medio del escándalo de los Vladivideos.

La jornada también tiene una dimensión internacional. Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en recuerdo de la firma del Protocolo de Montreal, el 16 de septiembre de 1987. El acuerdo estableció medidas para reducir y eliminar sustancias que dañaban esa franja de la estratosfera.

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La capa de ozono cumple una función de protección frente a parte de la radiación ultravioleta que llega desde el Sol. La reducción del uso de compuestos como los clorofluorocarbonos, conocidos como CFC, se convirtió en uno de los principales objetivos del tratado. La conmemoración busca mantener la atención sobre la vigilancia científica y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Tras una intensa campaña electoral, Alberto Fujimori obtuvo más del 62 % de los votos y se convirtió en presidente en el primer balotaje de la historia peruana. (El Peruano)

La Batalla de Chupas consolidó la autoridad de la Corona española

El 16 de septiembre de 1542 se produjo la Batalla de Chupas, en un llano cercano a Huamanga, en el actual departamento de Ayacucho. Las tropas leales a la Corona española, dirigidas por Cristóbal Vaca de Castro, enfrentaron a los almagristas encabezados por Diego de Almagro el Mozo.

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El combate formó parte de las disputas que siguieron a la conquista del territorio incaico y a la muerte de Francisco Pizarro, asesinado un año antes en Lima. Los bandos reunieron fuerzas de caballería, infantería y artillería para definir quién ejercería el control político y militar sobre los territorios que España incorporaba a su dominio americano.

En la Batalla de Chupas de 1542, los realistas liderados por Vaca de Castro derrotaron a las fuerzas de Almagro el Mozo, cambiando el rumbo de las guerras entre conquistadores en Perú. (Theodor de Bry)

La victoria de Vaca de Castro debilitó de forma decisiva a los partidarios de Almagro. Diego de Almagro el Mozo fue capturado tras la derrota y ejecutado poco después. El resultado permitió reforzar la presencia de las autoridades reales y redujo la capacidad de las facciones de conquistadores que cuestionaban las decisiones tomadas desde España.

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La batalla ocurrió en un período de cambios institucionales. Ese mismo año se promulgaron las Leyes Nuevas, disposiciones que buscaban limitar el poder de los encomenderos y modificar el sistema de trabajo indígena. La aplicación de esas normas provocó nuevas resistencias, aunque Chupas dejó a la facción almagrista fuera de la disputa principal.

La muerte de Diego de Almagro marcó el desenlace de la disputa entre los conquistadores españoles por el control del Perú y dejó un episodio decisivo en la historia colonial. (Diego Mesa)

Percy Rojas y el Mundial Sub-17 dejaron su marca en el fútbol peruano

El 16 de septiembre de 1949 nació en Lima Percy Rojas Montero, delantero conocido como “Trucha”. Su carrera quedó asociada a Universitario de Deportes, a Independiente de Argentina y a la selección peruana. Actuó como atacante por el centro y por los extremos, con presencia en equipos que disputaron torneos locales e internacionales.

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Percy Rojas debutó en el profesionalismo con Universitario en 1967. Más tarde pasó por Independiente, club con el que obtuvo la Copa Libertadores. También integró la selección de Perú que ganó la Copa América de 1975 y participó en dos Copas del Mundo, en México 1970 y Argentina 1978.

Percy Rojas, ídolo del balompié peruano, nació en Lima en 1949. Con goles y talento destacó en Universitario, Independiente y la selección nacional, logrando la Copa América de 1975 y gloria internacional. (Andina)

El delantero se retiró en 1984, luego de una trayectoria que incluyó etapas en clubes peruanos y argentinos. Tras dejar la actividad profesional, impulsó espacios de formación para jugadores jóvenes y mantuvo presencia en el ámbito deportivo como comentarista. Su cumpleaños coincide con otra fecha relevante para el fútbol local.

De pie: Chumpitaz (tercero) y Oblitas (quinto). Abajo: 'Cachito' Ramírez y Percy Rojas (cuarto y quinto), con camiseta de Sporting Cristal. (El Comercio).

El 16 de septiembre de 2005 comenzó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Perú. El partido inaugural se disputó en el Estadio Mansiche de Trujillo, una de las cinco ciudades que recibieron el torneo junto con Lima, Iquitos, Chiclayo y Piura. La competencia reunió a 16 selecciones de distintas confederaciones.

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El certamen se extendió hasta el 2 de octubre. La final tuvo como protagonistas a México y Brasil, con triunfo mexicano por 3-0. Fue el primer título de México en la categoría y una de las actuaciones más recordadas de aquel campeonato, que permitió seguir a futbolistas que luego llegaron a las selecciones mayores.

El anuncio de Fujimori anticipó la salida de su tercer mandato

La noche del 16 de septiembre de 2000, Alberto Fujimori anunció que convocaría a elecciones generales y que no sería candidato. La decisión llegó después de la difusión del primer Vladivideo, una grabación en la que Vladimiro Montesinos aparecía entregando dinero al entonces congresista Alberto Kouri para que dejara la oposición y se sumara al oficialismo.

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El video expuso un mecanismo de captación de dirigentes políticos mediante pagos y abrió una crisis en el gobierno. Fujimori también comunicó la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), organismo vinculado al poder de Montesinos. El anuncio buscó responder al impacto institucional del escándalo, aunque no logró detener el deterioro político de su administración.

Keiko Fujimori es la mayor de los cuatro hijos del expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi. (Foto: Difusión)

La secuencia aceleró el desenlace del tercer mandato presidencial. Montesinos dejó el país en octubre de 2000 y Fujimori viajó semanas después a Japón, desde donde presentó su renuncia. El Congreso no la aceptó y declaró su vacancia por incapacidad moral permanente el 21 de noviembre de ese año.

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La fecha conserva, además, un sentido ambiental que trasciende las fronteras peruanas. El Protocolo de Montreal fijó un marco de cooperación para retirar sustancias que afectan la capa de ozono y promovió el reemplazo de compuestos industriales. En 2024, el lema de la conmemoración fue “Protocolo de Montreal: acción climática”, con énfasis en el vínculo entre la protección atmosférica, la regulación y la cooperación entre países.