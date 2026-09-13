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La emotiva dedicatoria de Christian Cueva tras su gol de penal con Sport Boys: “Estoy feliz y hay que seguir trabajando”

El mediocampista anotó en el minuto 81 para darle a Sport Boys una victoria 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en el Callao, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Christian Cueva, elegido el jugador del partido, habló sobre el merecido triunfo, la relación especial con su comando técnico y dedicó el gol a su familia y a Dios | L1MAX
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El gol llegó tarde, pero llegó. Christian Cueva convirtió desde los doce pasos en el minuto 81 y le entregó a Sport Boys un triunfo vital sobre Deportivo Garcilaso, 1-0, en el estadio Miguel Grau del Callao, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El tanto del mediocampista nacional fue el único del partido y bastó para que los rosados cortaran una racha adversa, recuperaran terreno en la tabla y mantuvieran viva su candidatura al título del certamen.

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La reacción tras el pitazo final

Christian Cueva – Sport Boys – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Christian Cueva celebró el triunfo de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso y destacó que el equipo generó ocasiones antes de encontrar el gol. El volante aseguró que los rosados siguen en la lucha. (Liga 1)

Apenas terminó el encuentro, Cueva atendió a L1 MAX con la satisfacción visible en el rostro. “Contento porque creo que merecimos el triunfo. Generamos ocasiones de gol y bueno, solamente faltaba concretar. Así que nada, contento porque seguimos en la lucha”, afirmó el volante, que no ocultó el alivio que significaba este resultado para el grupo después de una semana complicada.

El contraste con el sábado anterior era difícil de ignorar. Sport Boys había caído 2-1 ante Sport Huancayo en el estadio IPD de esa ciudad, en un duelo que terminó en medio de la polémica tras un penal cobrado por el árbitro Daniel Ureta en el minuto 90, que Javier Sanguinetti transformó para sentenciar el partido. Esa derrota dejó al equipo chalaco en la cuarta posición del Clausura, con 14 puntos, por detrás de Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes. La victoria de este domingo, en cambio, les devuelve oxígeno en la pelea por los primeros puestos.

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Durante el partido, Pablo Erustes fue el jugador que más chances desperdició antes de que Cueva tomara la responsabilidad desde el punto del penal. El mediocampista no falló: disparo esquinado, arquero sin chances, y el Miguel Grau estalló.

El vínculo con Desio y el peso del grupo

Christian Cueva – Sport Boys – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
El abrazo entre Christian Cueva y Carlos Desio después del gol reflejó la relación que ambos construyeron en Sport Boys. El mediocampista también resaltó el respaldo que recibe dentro del plantel. (Liga 1)

La cámara de L1 MAX captó la celebración de Cueva junto a Carlos Desio, el director técnico argentino que llegó al club en marzo de 2026 y que en pocos meses se convirtió en una figura central del resurgimiento rosado. Cuando el cronista le preguntó por ese abrazo, el volante fue directo: “Carlos ya lo saben, es una persona muy especial, igual que todo su comando técnico”.

Desio, nacido en Córdoba en 1973, acumula un extenso recorrido por el fútbol peruano —Binacional, Sport Huancayo, Alianza Atlético, ADT y Cienciano— antes de asumir en el Callao. Bajo su conducción, Sport Boys dejó atrás las temporadas en las que el objetivo principal era evitar el descenso y pasó a pelear en los puestos de vanguardia. Por la sexta fecha del Clausura, tras la goleada 5-1 sobre Cienciano en el mismo estadio Miguel Grau, Desio fue elegido el mejor entrenador de la jornada.

Pero Cueva no quiso que el foco quedara solo en el técnico. Con énfasis, destacó el papel del plantel: “Rescato mucho también lo que el grupo me genera a mí, lo que el grupo me da en este momento de mi carrera. Y la verdad que agradezco mucho por la confianza de todos mis compañeros”. Las palabras del volante sonaron a algo más que una frase de vestuario: en la temporada 2026, Cueva acumula dos goles y cuatro asistencias en 19 presentaciones, cifras que lo ubican como uno de los engranajes más importantes del esquema rosado.

La dedicatoria y el mensaje de fe

Christian Cueva – Sport Boys – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Tras convertir el penal decisivo, Christian Cueva recordó a su familia y agradeció a Dios por la oportunidad. El volante evitó detenerse en la celebración y pidió mantener el trabajo. (Liga 1)

Cuando L1 MAX le preguntó a quién dedicaba el tanto, Cueva no dudó. “A mi familia. Está mi viejo, está mi pareja. Pero sobre todo a Dios, porque él es el que hace las cosas, el que obra y el que te da las oportunidades. Así que yo estoy feliz por eso”, respondió el mediocampista, antes de cerrar con una consigna que resume el estado de ánimo del vestuario: “Seguir trabajando, nada más”.

La victoria deja a Sport Boys con 17 puntos en el Torneo Clausura 2026, en plena pelea por los primeros puestos. Deportivo Garcilaso, el rival de este domingo, llegaba al partido como uno de los líderes del certamen con 19 unidades, lo que le otorga al triunfo rosado un peso adicional en la tabla acumulada. El calendario que viene dirá si este resultado fue un punto de inflexión o apenas un respiro en una recta final que promete definirse en los últimos metros.

Por ahora, el mensaje de Cueva es claro: Sport Boys ganó, mereció ganar, y no piensa bajar los brazos.

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