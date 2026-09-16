Perú

Con honores de bombero: así despidieron a Spartan, el perro que vivió 12 años en el cuartel de Breña

La mascota de la Compañía Internacional 14 fue homenajeada con una ceremonia donde recordaron las labores que realizó y cómo llegó al cuartel

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Spartan, el perro que durante 12 años vivió junto a los bomberos de la Compañía Internacional 14 de Breña, murió a causa del cáncer. Los integrantes del cuartel tenían que despedir a un compañero, quien los acompañó a diversas emergencias desde que fue adoptado.

Flores, tarjetas y las muestras de afecto de quienes compartieron guardias con él formaron parte de la despedida. Para los miembros de la compañía, Spartan no fue solo la mascota de la estación: lo consideraban un efectivo más, presente en la vida cotidiana del cuartel y en diversas emergencias dentro del distrito.

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Su urna fue colocada en el cuartel, rodeada por mensajes que aludían a su compañía y al vínculo que construyó con quienes lo recibieron cuando había sido abandonado frente a la sede.

Spartan recibió una despedida de bombero tras 12 años en el cuartel de Breña| Foto: Piel de Algodón · Fotografía Newborn (Facebook)
Spartan recibió una despedida de bombero tras 12 años en el cuartel de Breña| Foto: Piel de Algodón · Fotografía Newborn (Facebook)

Spartan fue abandonado y encontró un hogar entre los bomberos

El entonces jefe de la compañía, Pedro Castellano, relató que Spartan llegó al frontis del cuartel en 2014. Un bombero lo encontró y lo llevó al interior de la estación con la intención inicial de darle alimento mientras definían qué harían con él.

“Como bien la historia lo narra, Spartan llegó al frente del cuartel porque lo abandonaron”, recordó Castellano. A partir de ese momento, quedó bajo el cuidado de los integrantes de la compañía y pasó a ser parte de la dinámica diaria del lugar.

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Con el tiempo, se convirtió en una figura habitual entre los vehículos, las guardias y las jornadas de atención de emergencias. Los bomberos lo vieron crecer en el cuartel y lo incorporaron a una rutina marcada por las salidas imprevistas y el trabajo de auxilio en el distrito.

Los bomberos de Breña despidieron a Spartan, el perro que acompañó sus emergencias| Foto: Piel de Algodón · Fotografía Newborn (Facebook)
Los bomberos de Breña despidieron a Spartan, el perro que acompañó sus emergencias| Foto: Piel de Algodón · Fotografía Newborn (Facebook)

Su presencia también quedó registrada en un informe elaborado cuando recién había llegado a la estación. Doce años después, esas imágenes volvieron a aparecer durante la cobertura de su despedida, como parte del recuerdo de sus primeros días en la compañía.

Acompañaba a incendios y rescates en Breña

El brigadier mayor Héctor Rojas señaló que Spartan solía estar cerca de los bomberos durante las emergencias. Según contó, la mascota acompañó a la compañía en varias salidas y, cuando no iba con ellos, aparecía por su cuenta en situaciones que ocurrían dentro de Breña.

“Siempre estuvo detrás de nosotros, siempre estuvo en cada emergencia”, afirmó Rojas. El brigadier mayor agregó que Spartan acudía a incendios que se registraban en el distrito, incluso cuando no había sido trasladado en las unidades de la compañía.

“Aparte de ser o haber sido nuestra mascota, era un efectivo más de la compañía”, expresó durante la ceremonia.

Para los bomberos, esa cercanía se construyó con el paso de los años. Spartan estaba en el cuartel, acompañaba las guardias y seguía a los miembros de la compañía cuando debían atender una emergencia. Su presencia se volvió parte del funcionamiento cotidiano de la estación.

El animal fue cremado luego de morir a causa del cáncer y sus restos quedaron rodeados por recuerdos de quienes lo acogieron cuando fue abandonado frente a la estación
El animal fue cremado luego de morir a causa del cáncer y sus restos quedaron rodeados por recuerdos de quienes lo acogieron cuando fue abandonado frente a la estación| Foto: Piel de Algodón · Fotografía Newborn (Facebook)

La última guardia de Spartan

Rojas confirmó que Spartan realizó su última guardia en el cuartel antes de morir. “Ayer hizo su última guardia aquí en el cuartel y ya está descansando en paz”, dijo el brigadier mayor, visiblemente afectado por la pérdida.

La muerte del perro dejó tristeza entre los integrantes de la compañía, aunque también abrió espacio para recordar los años que pasó junto a ellos. Durante la despedida, las tarjetas colocadas cerca de la urna reunieron frases dedicadas a su compañía y fidelidad.

“Tus patas ya no caminarán junto a nosotros, pero tu recuerdo permanecerá entre los cascos, las botas y las historias de esta hermandad que también supiste representar”, se lee en la despedida del Cuerpo de Bombertos del Rímac.

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