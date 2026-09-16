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Chile evalúa comprar el F-35 para renovar su flota aérea: ¿Son mejores que los F-16 de Perú?

La Fuerza Aérea chilena proyecta retirar los cazabombarderos que operan desde hace décadas y analiza qué plataforma asumirá la misión en los próximos años, en un contexto regional marcado por nuevas compras militares

F-16 Block 70 y F-35 Lightning II: diferencias clave entre dos cazas de distintas generaciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)
La FACh evalúa alternativas para reemplazar sus cazas F-5 entre 2030 y 2035 y el F-35 Lightning II aparece entre las opciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)
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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) evalúa alternativas para reemplazar sus cazas F-5 entre 2030 y 2035, y entre las aeronaves que aparecen en el horizonte figura el F-35 Lightning II, un modelo de quinta generación fabricado por Lockheed Martin, según informó BioBioChile. La eventual incorporación de ese avión abre una comparación con los F-16 Block 70 que Perú adquirirá para modernizar su capacidad aérea.

Los F-5 llevan casi medio siglo en servicio. Llegaron en 1976 y representaron la entrada de la Fuerza Aérea chilena a la aviación de combate supersónica. Su llegada se produjo en un período de tensiones regionales, en especial por las diferencias territoriales entre Chile y Argentina.

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La flota tuvo un papel relevante durante la crisis del Beagle, en 1978, cuando ambos países estuvieron cerca de un conflicto armado y reforzaron sus recursos militares en el extremo austral. Con el paso de los años, los aviones recibieron procesos de actualización que permitieron prolongar su uso operativo.

Perú apuesta por el F-16 y Chile evalúa el F-35: la nueva carrera militar en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Perú apuesta por el F-16 y Chile evalúa el F-35: la nueva carrera militar en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La principal modernización derivó en el F-5 Tigre III, equipado con cambios en radar, aviónica, sistemas de guerra electrónica y armamento. Esa reconversión extendió la vida útil de una plataforma concebida en la década de 1960, aunque la institución ya proyecta su relevo para la próxima década.

El F-35 como opción

Durante una ceremonia por los 50 años desde el ingreso de los F-5 a la FACh, el director de Planificación y Doctrina, general de Brigada Aérea Milton Zablah, se refirió a las capacidades del F-35, señalado como la aeronave que podría ocupar el lugar de esos cazas.

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“Su sistema de radar, de visión, electromagnético, le permite superioridad en todo el espectro. Es un computador que básicamente tiene alas; se conecta con todos los estamentos que participan de la multidimensionalidad que tiene la guerra, y es capaz de abastecer información y colectar información de inteligencia al mismo tiempo en el campo de batalla. Por lo tanto, es un administrador de información tremendo”, detalló Zablah.

De acuerdo con la información publicada por BioBioChile, el F-35 cuenta con sensores que permiten recoger datos de su entorno y transmitirlos a otras aeronaves, unidades y sistemas. Su diseño responde a criterios de sigilo, con superficies alineadas, bodegas internas para armas y recubrimientos que absorben señales de radar.

F-16 Block 70 vs F-35: la comparación de los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
F-16 Block 70 vs F-35: la comparación de los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El excomandante en jefe de la FACh, Osvaldo Sarabia, vinculó la planificación de la renovación con la experiencia operativa de los F-5. “El F-5 nos enseña que la planificación rigurosa, el mantenimiento especializado y la visión a largo plazo evitan que las capacidades se pierdan. Este aniversario es un recordatorio de que la defensa no es un gasto, sino una inversión en soberanía”, puntualizó.

La FACh deberá definir qué modelo y qué nivel tecnológico asumirán la misión de reemplazar a los F-5, cuya salida de servicio se prevé entre 2030 y 2035.

Perú y los F-16

En paralelo, Perú inició la renovación de su flota de combate con la compra de 24 F-16 Block 70, también producidos por Lockheed Martin. Según la información oficial publicada, la operación contempla una inversión de 2.000 millones de dólares.

Los F-16 Block 70 corresponden a la versión más reciente de un modelo cuyo primer vuelo ocurrió en 1974. Se trata de un caza multirrol de cuarta generación avanzada, con radar AESA APG-83, cabina digital con pantalla central de gran formato, sistema automático de prevención de colisiones Auto GCAS y mejoras estructurales que amplían su vida útil a más de 12.000 horas.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya
F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

La aeronave mantiene su configuración aerodinámica tradicional, con alas en flecha y tomas de aire ventrales. Su diseño privilegia la maniobrabilidad y la relación entre empuje y peso. Puede alcanzar aproximadamente Mach 2, una velocidad superior a la del F-35, que llega cerca de Mach 1,6.

El F-16 Block 70 puede transportar misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y AIM-9X Sidewinder, bombas guiadas JDAM y Paveway, misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, además de un cañón interno M61A1 Vulcan de 20 milímetros. También admite pods externos para designación láser, guerra electrónica y reconocimiento.

La comparación

La diferencia principal entre ambos aviones se vincula con su generación y su concepción operativa. El F-16 Block 70 concentra sus capacidades en la velocidad, la maniobrabilidad y una amplia capacidad de carga externa. Es una plataforma preparada para tareas aire-aire, ataques contra objetivos terrestres y apoyo cercano.

El F-35 Lightning II, en cambio, fue diseñado bajo criterios de furtividad, fusión de sensores y operaciones en red. Puede llevar misiles AIM-120 AMRAAM dentro de sus bodegas, bombas GBU-31 y GBU-32 JDAM, así como bombas SDB. La versión F-35A incorpora un cañón interno GAU-22/A de 25 milímetros.

Su capacidad para transportar armamento en compartimientos internos permite conservar el perfil de baja detección por radar. El modelo también puede utilizar una configuración de máxima carga con armas externas, además de contar con sistemas integrados de guerra electrónica e interferencia.

Según la información especializada y técnica, el F-16 conserva ventajas en velocidad y maniobrabilidad para combates cerrados. El F-35 prioriza el combate a larga distancia, el control por software, la detección anticipada y el intercambio de información con otras plataformas.

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