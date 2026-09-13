Gol de Christian Cueva tras remate esquinado en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Con nervios de acero, Christian Cueva ejecuta un penal impecable para darle la ventaja a Sport Boys. La celebración de los jugadores y la tribuna lo dice todo |L1MAX

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Sport Boys se enfrentaba en condición de local ante Deportivo Garcilaso en el marco de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, las ocasiones fueron generadas por parte de los dos equipos, aunque los dueños de casa se perdieron la mayoría de las chances en los pies de Pablo Erustes. No obstante, esa persistencia de cara al arco rival dio sus frutos, ya que lograron aperturar el marcador a través del gol de Christian Cueva, quien anotó con un disparo certero.

Esta acción se llevó a cabo a los 81 minutos de la contienda. Los dirigidos por Carlos Desio tenían el balón y buscaban ocasionar daño en campo contrario, pero el ‘pedacito de cielo’ cerró filas en la defensa. Justamente, Hansell Riojas tuvo que iniciar desde el fondo con Carlos Zambrano, aunque este le devolvió el balón para un Riojas que metió un pase filtrado para Luis Urruti que dio un mal pase.

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La defensa visitante reventó la pelota, empero, el ‘Kaiser’ con un balón largo alcanzó a habilitar a Yuriel Celi, quien descargó con Emilio Saba por la banda derecha. El lateral se insertó en área contraria y enganchó, pero fue derribado con falta por Agustín Gómez. El árbitro Sebastián Lozano no dudó en cobrar la pena máxima.

El pisotón de Agustín Gómez sobre el pie derecho de Emilio Saba y el penal a favor de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso.

Emilio Saba quedó tendido en el césped mientras era atendido por el personal médico de Sport Boys. Eso sí, el VAR no tuvo que intervenir debido a la convicción del juez principal.

Gol de Christian Cueva en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

En un principio, Yuriel Celi se paró frente al balón como posible ejecutor, estando rodeado de Hansell Riojas y Jostin Alarcón. Incluso Beto da Silva le dijo algunas palabras al portero Patrick Zubczuk para detener el disparo. De pronto, Christian Cueva apareció y se postuló como el verdadero lanzador.

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Fil a su estilo, ‘Aladino’ ejecutó el penal rasante, con ‘paradinha’ incluida, y esquinó la pelota al palo derecho del guardameta de Deportivo Garcilaso, que pese a que acertó y se estiró para el mismo lado, la forma en la que se abría le impidió atajar el penal.

Cueva Bravo celebró con mucha euforia su gol y fue cargado por Gustavo Dulanto, mientras el resto de la delegación de Sport Boys y su hinchada festajaban sin cesar en el estadio Miguel Grau. El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, también vio esta anotación del ‘Cholo’ desde el palco del recinto deportivo.

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Gol de Christian Cueva tras remate esquinado en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

Por si fuera poco, la cámara de la transmisión enfocó a la tribuna de occidente del estadio y se vio a la pareja de Christian Cueva, Pamela Franco, quien también se unió a la celebración y la alegría de Sport Boys.

Declaraciones de Christian Cueva tras el triunfo de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso

Christian Cueva celebró la victoria de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso y destacó la respuesta del equipo, que mantiene sus aspiraciones en la competencia. “Contentos porque creo que merecimos el triunfo. Generamos ocasiones de gol y solamente faltaba concretar. Contento porque seguimos en la lucha”, dijo para L1 MAX.

El menudo volante también se refirió a la celebración con el técnico Carlos Desio. “Yo creo que Carlos ya lo sabe, es una persona muy especial, igual que todo su comando técnico. Pero rescato mucho también lo que el grupo me genera a mí y me da en este momento de mi carrera. Y la verdad que agradezco mucho por la confianza de todos mis compañeros también”, precisó.

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La dedicatoria de su gol estuvo dirigida a su familia, a su padre y a su pareja Pamela Franco. Aunque puso el foco en su fe: “Sobre todo a Dios, porque Él es el que hace las cosas, el que obra y el que te da las oportunidades”.