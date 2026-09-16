Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

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La presidenta Keiko Fujimori sostuvo el 23 de agosto que “el Gobierno que más rápido entregó el pedido de facultades lo hizo en 44 días” y prometió que su administración lo haría “en menos de 30 días”. Cinco días después, el 28 de agosto, la Presidencia del Consejo de Ministros ingresó ante la Cámara de Diputados la Proposición 98, que agrupa 66 solicitudes de delegación legislativa por 120 días en ocho bloques temáticos que van desde seguridad ciudadana hasta vivienda y saneamiento. Según PerúCheck, ese ingreso ocurrió 31 días después de la toma de mando, aunque el cómputo podría extenderse a 34 si el Congreso toma como fecha formal el 31 de agosto, cuando se incorporó el acta del Consejo de Ministros.

El antecedente que desmiente la cifra

La revisión completa de PerúCheck de todos los gobiernos peruanos identificó que Valentín Paniagua presentó el Proyecto de Ley 991/2000-PE el 11 de diciembre de 2000, apenas 19 días después de asumir la presidencia de transición. La propuesta solicitaba que el Congreso delegara facultades al Poder Ejecutivo durante 60 días para crear una comisión nacional contra la corrupción y regular su funcionamiento. El proyecto fue rechazado en mayo de 2001, pero ese desenlace no altera la comparación: Fujimori se refirió al gobierno que más rápido “entregó el pedido”, no al que obtuvo su aprobación.

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Si el análisis se restringe a gobiernos de mandato completo de cinco años —excluyendo administraciones de transición como la de Paniagua—, el antecedente que contradice la afirmación es el Proyecto de Ley 125/2011-PE, presentado por el gobierno de Ollanta Humala el 31 de agosto de 2011, 34 días después de su toma de mando. Aunque el objeto principal del proyecto era la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el texto incluía de manera expresa una solicitud de facultades legislativas para que el Ejecutivo elaborara la Ley de Organización y Funciones del entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Que el pedido estuviera incluido en un proyecto con una materia más amplia no elimina su naturaleza jurídica: la delegación fue recogida en la segunda disposición complementaria final de la Ley 29792 y figura en el informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso que recopila las delegaciones aprobadas desde 2001.

El presidente Óscar Reto preside una sesión de la Cámara de Diputados de Perú donde se aprobó la distribución de integrantes de comisiones legislativas para el periodo 2026-2027. (Congreso de la República)

Solicitudes antes de los 44 días

Los registros legislativos muestran que otros mandatarios también presentaron sus solicitudes antes de los 44 días que citó Fujimori. Dina Boluarte lo hizo a los 34 días con el Proyecto de Ley 3941/2022; Martín Vizcarra, a los 40 con el PL 2791; José Jerí, a los 41 con el PL 13280; y Pedro Pablo Kuczynski, a los 42 con el PL 228. En el extremo opuesto, Pedro Castillo tardó 91 días, Alan García 119 y Alejandro Toledo 528. Manuel Merino, Francisco Sagasti y José Balcázar no presentaron ninguna solicitud durante sus mandatos.

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Si se toman solo los periodos de gobierno completos, el orden de mayor a menor celeridad es el siguiente: Humala a los 34 días, el periodo Kuczynski-Vizcarra a los 42, el periodo Castillo-Boluarte a los 91, García a los 119 y Toledo a los 528.

Sin respuesta del gobierno

PerúCheck solicitó la posición del gobierno de Fujimori a través de un contacto cercano antes de publicar su análisis. Al cierre de la verificación, la presidencia no había respondido.