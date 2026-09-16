Perú

Cortes de luz: Distritos de Lima y Callao tendrán suspensión del servicio el jueves 17 de setiembre

Los cortes tendrán horarios diferentes y, en algunos puntos, se extenderán durante varias horas desde las primeras horas de la mañana.

Vista aérea nocturna de una ciudad, con múltiples edificios residenciales, algunos con luces encendidas y otros completamente oscuros, bajo un cielo gris
Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)
Guardar

Varios puntos de Lima, Callao y otras localidades tendrán cortes de luz este jueves 17 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según la zona comprendida en el cronograma.

San Martín de Porres concentra varios de los puntos incluidos, mientras que también figuran sectores de San Juan de Lurigancho, Callao, Carabayllo, Canta y otros distritos de la provincia de Lima. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas para cada horario.

PUBLICIDAD

¿Qué zonas tendrán corte de luz?

Estas son las zonas y horarios contemplados para la interrupción temporal del servicio eléctrico:

  • San Martín de Porres — 08:30 a 18:30 horas: Asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P; Asoc. de Viv. Brisas de Santa Rosa, manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J; Asoc. Viv. Los Portales de Santa Rita, manzanas A, B, C y D; Pro. Viv. Res. California, manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S; Asoc. Viv. Los Robles de Santa Rosa, manzanas D y F; Urb. Las Casuarinas de Santa Rosa, manzanas C, G, H y J; Urb. Res. San Remo, manzanas C y C1; Asoc. Viv. Res. Venecia, manzana A.
  • San Martín de Porres — 08:00 a 18:00 horas: Coop. Huaytapallana, manzanas N, O y P; Asoc. Viv. Señor de los Milagros, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U y V; Asoc. de Viv. Trabajadores del Establo de Condevilla Señor, manzanas A, B, C y D; Asoc. Viv. Oasis, manzanas A, B, C, D, E, F y G; Coop. Viv. Cajabamba, cuadras A, B, C, K y L; Coop. Viv. Miguel Grau Zona Norte, manzanas A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P y Q; Asoc. San Juan de Dios 1ra ETP, manzanas D y L; Asoc. Viv. Rosario del Norte, manzanas A, A1, B2, F, W, Y1 y Y2; Asoc. Señor de los Milagros, manzanas B1, F, M y O; Urb. San Francisco de Cayrán, manzanas F1, H1 e I1; Asoc. Viv. Los Alisos, manzanas D y Q; APVTECS. Prog. El Manantial, manzanas A, B, C, D, E, F, F2 y J; Asoc. Prop. María Reiche, manzanas A y M.
  • San Juan de Lurigancho — 09:30 a 16:30 horas: A.H. Santa Fe, manzanas A, B, C y D; A.H. Señor de los Milagros, manzanas A, B, D, F y G; Coop. Santa Martha, manzanas O1, O2, O3, W1 y W2; A.H. Los Vencedores, manzanas A, B y C; Agrup. Fam. Vista Alegre, manzana A; A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio, manzanas A, B y C.
  • Callao — 09:00 a 18:00 horas: pasaje Capricornio, cuadras 0 y 1; Av. Néstor Gambetta, kilómetros 11.5, 13, 14.2 y 14.5.
  • Canta, Santa Rosa de Quives y San Buenaventura — 08:30 a 17:30 horas: Jr. Grau, cuadras 1, 2, 3, 4 y 5; Jr. Sangrar, cuadras 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Av. Cayetano Quiroz, cuadras s/n, 0, 1, 2 y 3; Jr. Independencia, cuadras s/n, 1, 2 y 3; Jr. Tarapacá, cuadras s/n, 1, 3, 5, 6 y 7; Jr. Bolognesi, cuadras s/n, 0, 1, 3 y 4; Av. 26 de Junio, cuadras s/n, 1, 6 y 7; Jr. Circunvalación, cuadra 2; pasaje Olaya, cuadra 0; Jr. El Carmen, cuadra 1; Jr. Cayetano Quiroz, cuadras s/n, 0, 2 y 3; carretera a Obrajillo (Canta); C.P. Canta, manzanas 123, 125, 127, 133, 135, 142 y 143; carretera Pacchacruz.
  • Carabayllo — 09:00 a 18:00 horas: Urb. Santa María, manzanas A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, F1, F2, F3, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F32, I5, I6, I9 e I10; Urb. Los Ficus de Carabayllo, manzanas B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O y Q.
  • San Martín de Porres — 09:00 a 13:00 horas: Urb. Los Huertos de Naranjal, manzana I; calle Ambo; calle Ambo con calle Yurumayo.
  • Ravira — 08:30 a 17:30 horas: Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos; Viscas, del distrito de Pacaraos; Chauca y Santa Cruz, del distrito de Santa Cruz de Andamarca; Pasac y Chisque, del distrito de Atavillos Altos.

¿Cómo presentar un reclamo ante Pluz?

Tres trabajadores con uniformes azules y cascos blancos operan junto a un camión elevador de Pluz cerca de un poste de luz y un semáforo en rojo en la calle
Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el usuario considera que existe un problema con su servicio eléctrico o tiene alguna disconformidad relacionada con su suministro, puede presentar un reclamo a través de los canales de atención de Pluz.

El trámite puede realizarse mediante la plataforma virtual de la empresa o comunicándose con el Fonocliente al 517-1717. Para iniciar la gestión, se debe proporcionar la información solicitada sobre el suministro y explicar el motivo del reclamo.

También es posible acudir a los centros de atención habilitados por la empresa. Antes de presentar el reclamo, es recomendable tener a la mano el número de suministro y los datos relacionados con el inconveniente reportado.

PUBLICIDAD

Los usuarios también pueden consultar información sobre su servicio y las interrupciones programadas mediante los canales digitales de Pluz.

Temas Relacionados

corte de luzLimaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque: partido en Montevideo por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ visita a los ‘charrúas’ con una ventaja 2-0 tras ganar en la altura de Cusco. Conoce los horarios de este encuentro

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque: partido en Montevideo por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Capturan en Yurimaguas a propietario de camioneta vinculada al secuestro de Jenss Lara y señalado como presunto integrante de ‘Los Pulpos’

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue intervenido en el barrio Los Maderos. Según el reporte policial, portaba un arma de fuego y se produjo un enfrentamiento antes de que los agentes consiguieran reducirlo

Capturan en Yurimaguas a propietario de camioneta vinculada al secuestro de Jenss Lara y señalado como presunto integrante de ‘Los Pulpos’

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela todos los detalles de su presentación en Tiny Desk: las canciones y fecha del estreno

Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, reveló que la agrupación interpretó “La danza de los Mirlos”, “Entre la selva” y otras canciones de su nuevo álbum

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela todos los detalles de su presentación en Tiny Desk: las canciones y fecha del estreno

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Víctor Caballlero apoya una posible demanda del exfutbolista contra Medina luego de que fuera vinculado públicamente con las amenazas extorsivas que recibe la conductora.

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Helen Valleau compartió un video en el que exfutbolista aparece bailando y lo describió como su “guardaespaldas”, “Google Maps”, “masajista”, “chef” y “entrenador”.

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide 5 años de prisión contra María Vidal La Rosa Sánchez, la jueza vinculada a Andrés Hurtado

Fiscalía pide 5 años de prisión contra María Vidal La Rosa Sánchez, la jueza vinculada a Andrés Hurtado

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Presidenta Keiko Fujimori promete “respaldo político y económico” a Fredy López como nuevo comandante General de la PNP

Juan Sheput apunta a Roberto Sánchez por postura de JPP: “Hay un asesor que todavía está picón porque perdió las elecciones”

Así queda la Junta de Fiscales Supremos tras el cese de Zoraida Ávalos

ENTRETENIMIENTO

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

‘Chisti Raymi’, el espectáculo cusqueño que agotó sus primeras cinco funciones en Lima

¿Convocará a María Pía Copello y competirá con ‘Esto es Guerra’? Las respuestas de Marisol Crousillat sobre el regreso de ‘Combate’

Katia Palma minimiza casting de Combate con inesperado comentario en ‘Esto es Guerra’: “¿Cómo está vestido así? Se equivocó de canal"

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

DEPORTES

Kevin Becerra anhela seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026 tras Cienciano vs Montevideo City: “Uno quiere llevar la clasificación a Perú”

Kevin Becerra anhela seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026 tras Cienciano vs Montevideo City: “Uno quiere llevar la clasificación a Perú”

Antonio Rizola defendió la campaña de Perú tras el quinto lugar en el Sudamericano: “Misión cumplida, con orgullo”

Perú vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alianza Lima suma refuerzo para la Brasil Cup 2026: Daniela Bulaich, jugadora de la selección argentina, se incorpora al equipo de vóley

Canal TV exclusivo que transmitirá la Noche Blanquiazul 2026: presentación oficial de Alianza Lima