Cortes de luz: Distritos de Lima y Callao tendrán suspensión del servicio el jueves 17 de setiembre

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

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Varios puntos de Lima, Callao y otras localidades tendrán cortes de luz este jueves 17 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según la zona comprendida en el cronograma.

San Martín de Porres concentra varios de los puntos incluidos, mientras que también figuran sectores de San Juan de Lurigancho, Callao, Carabayllo, Canta y otros distritos de la provincia de Lima. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas para cada horario.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz?

Estas son las zonas y horarios contemplados para la interrupción temporal del servicio eléctrico:

San Martín de Porres — 08:30 a 18:30 horas: Asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P; Asoc. de Viv. Brisas de Santa Rosa, manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J; Asoc. Viv. Los Portales de Santa Rita, manzanas A, B, C y D; Pro. Viv. Res. California, manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S; Asoc. Viv. Los Robles de Santa Rosa, manzanas D y F; Urb. Las Casuarinas de Santa Rosa, manzanas C, G, H y J; Urb. Res. San Remo, manzanas C y C1; Asoc. Viv. Res. Venecia, manzana A.

San Martín de Porres — 08:00 a 18:00 horas: Coop. Huaytapallana, manzanas N, O y P; Asoc. Viv. Señor de los Milagros, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U y V; Asoc. de Viv. Trabajadores del Establo de Condevilla Señor, manzanas A, B, C y D; Asoc. Viv. Oasis, manzanas A, B, C, D, E, F y G; Coop. Viv. Cajabamba, cuadras A, B, C, K y L; Coop. Viv. Miguel Grau Zona Norte, manzanas A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P y Q; Asoc. San Juan de Dios 1ra ETP, manzanas D y L; Asoc. Viv. Rosario del Norte, manzanas A, A1, B2, F, W, Y1 y Y2; Asoc. Señor de los Milagros, manzanas B1, F, M y O; Urb. San Francisco de Cayrán, manzanas F1, H1 e I1; Asoc. Viv. Los Alisos, manzanas D y Q; APVTECS. Prog. El Manantial, manzanas A, B, C, D, E, F, F2 y J; Asoc. Prop. María Reiche, manzanas A y M.

San Juan de Lurigancho — 09:30 a 16:30 horas: A.H. Santa Fe, manzanas A, B, C y D; A.H. Señor de los Milagros, manzanas A, B, D, F y G; Coop. Santa Martha, manzanas O1, O2, O3, W1 y W2; A.H. Los Vencedores, manzanas A, B y C; Agrup. Fam. Vista Alegre, manzana A; A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio, manzanas A, B y C.

Callao — 09:00 a 18:00 horas: pasaje Capricornio, cuadras 0 y 1; Av. Néstor Gambetta, kilómetros 11.5, 13, 14.2 y 14.5.

Canta, Santa Rosa de Quives y San Buenaventura — 08:30 a 17:30 horas: Jr. Grau, cuadras 1, 2, 3, 4 y 5; Jr. Sangrar, cuadras 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Av. Cayetano Quiroz, cuadras s/n, 0, 1, 2 y 3; Jr. Independencia, cuadras s/n, 1, 2 y 3; Jr. Tarapacá, cuadras s/n, 1, 3, 5, 6 y 7; Jr. Bolognesi, cuadras s/n, 0, 1, 3 y 4; Av. 26 de Junio, cuadras s/n, 1, 6 y 7; Jr. Circunvalación, cuadra 2; pasaje Olaya, cuadra 0; Jr. El Carmen, cuadra 1; Jr. Cayetano Quiroz, cuadras s/n, 0, 2 y 3; carretera a Obrajillo (Canta); C.P. Canta, manzanas 123, 125, 127, 133, 135, 142 y 143; carretera Pacchacruz.

Carabayllo — 09:00 a 18:00 horas: Urb. Santa María, manzanas A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, F1, F2, F3, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F32, I5, I6, I9 e I10; Urb. Los Ficus de Carabayllo, manzanas B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O y Q.

San Martín de Porres — 09:00 a 13:00 horas: Urb. Los Huertos de Naranjal, manzana I; calle Ambo; calle Ambo con calle Yurumayo.

Ravira — 08:30 a 17:30 horas: Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos; Viscas, del distrito de Pacaraos; Chauca y Santa Cruz, del distrito de Santa Cruz de Andamarca; Pasac y Chisque, del distrito de Atavillos Altos.

¿Cómo presentar un reclamo ante Pluz?

Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el usuario considera que existe un problema con su servicio eléctrico o tiene alguna disconformidad relacionada con su suministro, puede presentar un reclamo a través de los canales de atención de Pluz.

El trámite puede realizarse mediante la plataforma virtual de la empresa o comunicándose con el Fonocliente al 517-1717. Para iniciar la gestión, se debe proporcionar la información solicitada sobre el suministro y explicar el motivo del reclamo.

También es posible acudir a los centros de atención habilitados por la empresa. Antes de presentar el reclamo, es recomendable tener a la mano el número de suministro y los datos relacionados con el inconveniente reportado.

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Los usuarios también pueden consultar información sobre su servicio y las interrupciones programadas mediante los canales digitales de Pluz.