Beca Generación del Bicentenario 2026: Pronabec ofrece 20 becas integrales para estudiar un posgrado en el extranjero

El Pronabec promueve la Beca Generación del Bicentenario 2026 para financiar estudios de posgrado en instituciones extranjeras. (Agencia Andina)

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrió la convocatoria extraordinaria de la Beca Generación del Bicentenario 2026, dirigida a profesionales peruanos con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados que aspiran a cursar estudios de posgrado en el extranjero. Según informó Andina Noticias, el proceso está orientado a candidatos que ya cuenten con una vinculación académica firme con instituciones de prestigio internacional.

La convocatoria contempla 20 becas integrales en modalidad presencial a tiempo completo: 17 vacantes para programas de maestría y tres para programas de doctorado. Las universidades elegibles deben figurar entre las primeras 400 posiciones mundiales en los rankings QS, ARWU o THE durante los últimos cinco años.

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo difundió herramientas para que los alumnos administren mejor su tiempo frente a las distracciones| Foto: Pronabec

Subvención cubre gastos integrales

El financiamiento otorgado por Pronabec incluye matrícula, pensión de estudios, tramitación del grado o título, trabajo de investigación, transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, seguro médico y costos administrativos. Los beneficios comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027, fecha que marca el inicio formal del apoyo económico para los seleccionados.

No existe límite de edad para postular, pero los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos indispensables. Entre ellos figura tener nacionalidad peruana y contar con el grado de Bachiller o título profesional/técnico para maestría, o grado de Maestro para quienes opten por el doctorado. También se exige acreditar un rendimiento académico mínimo equivalente al tercio superior al cierre de los estudios previos.

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¿Qué deben acreditar los postulantes?

Los candidatos deben presentar una carta de aceptación definitiva en un programa presencial de una institución Top 400, con fecha de inicio de clases entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Se requiere, además, un mínimo de dos años de experiencia profesional contados desde la obtención del grado o título, junto con ingresos brutos mensuales per cápita familiares que no superen las siete Remuneraciones Mínimas Vitales (S/ 7.910).

La evaluación también contempla aspectos de salud y situación financiera. Los postulantes no deben registrar calificación negativa en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y deben presentar certificados de salud física y mental expedidos por profesionales colegiados y habilitados. A este perfil se suman exigencias específicas según el grado: en maestría, se pide acreditar experiencia docente reciente o la culminación de un diplomado de especialización de al menos 120 horas académicas; en doctorado, se requiere ser autor de un artículo científico indexado, de un libro publicado en los últimos cinco años, o figurar activo en el Registro Nacional Científico y Tecnológico (Renacyt).

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Pronabec comparte 8 técnicas prácticas para evitar la procrastinación mientras estudias| Foto: Pronabec

Cronograma hasta diciembre

El concurso se desarrolla de manera completamente virtual a través del Módulo de Postulación del Sistema Integrado de Becas y Créditos Educativos (SIBEC). El cronograma oficial establece las siguientes etapas:

Postulación: del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2026, con cierre a las 23:59:59 horas.

Subsanación de documentos: del 3 al 24 de noviembre de 2026.

Revisión de postulaciones: del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

Publicación de seleccionados: 15 de diciembre de 2026.

Aceptación de la beca: del 16 al 21 de diciembre de 2026.

Publicación de la lista final de becarios: a partir del 22 de diciembre de 2026.

El proceso exige una postulación digital estructurada en pasos consecutivos. Los interesados deben crear una cuenta con su DNI y un correo electrónico personal, para luego cargar la documentación exigida en archivos PDF, en formato A4 y con un peso máximo de 2 megabytes por archivo.

Una vez completada la carga de documentos, el postulante debe firmar electrónicamente el expediente virtual para dar por concluido el envío de su solicitud. Este paso resulta obligatorio para que la postulación quede registrada dentro del sistema y avance a la etapa de revisión correspondiente.

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