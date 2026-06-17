Daniel Vallejo le endosa a Perú el favoritismo en la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Tienen un equipo muy completo”

Daniel Vallejo se pronunció sobre el duelo que sostendrá Paraguay ante Perú por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.

A tres meses de una de las series más importantes del año para el tenis peruano, desde Paraguay ya reconocen la dificultad que supondrá visitar Lima. Daniel Vallejo, principal raqueta ’guaraní’ y actual número 71 del ranking ATP, se refirió al enfrentamiento que sostendrán ambas selecciones por el Grupo Mundial I de la Copa Davis y no dudó en señalar a Perú como favorito para quedarse con la eliminatoria.

Las declaraciones del tenista de 22 años llegaron en una entrevista concedida a los canales oficiales de la Copa Davis, donde destacó el nivel que atraviesa el equipo dirigido por Luis Horna y el peso que tendrá la localía en una serie que promete ser una de las más atractivas de la ronda.

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“Creo que no somos favoritos, en Perú va a ser duro y ellos tienen un equipo muy completo con ’Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno”, manifestó Vallejo al analizar el desafío que afrontará Paraguay en septiembre.

Juan Pablo Varillas junto a Daniel Vallejo en l premiación del Challenger de Tigre 2025.

Las palabras del paraguayo tienen especial valor considerando el momento que atraviesa su selección. El conjunto ’guaraní’ vuelve a esta instancia después de 22 años de ausencia, una clasificación histórica que tuvo a Vallejo como gran protagonista. El asunceno ganó los tres partidos individuales que disputó frente a Rumania y lideró la remontada que permitió a su país regresar a una ronda que no alcanzaba desde principios de siglo.

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Por ello, no ocultó su satisfacción por el logro conseguido. “Es algo histórico. Estoy muy contento de formar parte del equipo y de lo que se logró”, señaló el joven tenista, quien ya se ha consolidado como la principal referencia de una nueva generación paraguaya.

Sin embargo, el número 71 del mundo también dejó claro que Paraguay no llegará a Lima resignado a cumplir un papel secundario. “Ojalá podamos llegar en las mejores condiciones y buscar la victoria”, agregó, consciente de que una buena actuación podría colocar nuevamente a su país entre las selecciones protagonistas de la competición.

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Perú se medirá ante Paraguay por un lugar en las 'qualifiers' de la Copa Davis 2027. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

¿Cuándo jugarán Perú y Paraguay por Copa Davis?

La serie entre Perú y Paraguay ha sido programada para el fin de semana comprendido entre el 18 y el 20 de septiembre, apenas unos días después de la conclusión del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El escenario será nuevamente el Lawn Tennis de la Exposición, recinto que se ha convertido en una auténtica fortaleza para el equipo nacional. Allí, el conjunto capitaneado por Luis Horna ha construido una notable racha que alimenta el optimismo de cara al enfrentamiento.

Desde 2022, Perú se mantiene invicto como local en la Copa Davis. Durante ese periodo derrotó a Irlanda, Noruega y Portugal, resultados que le permitieron consolidarse como una de las selecciones más competitivas de la región cuando actúa en casa. La última derrota en suelo peruano se produjo precisamente en 2022, frente a Chile.

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El recuerdo más reciente también invita al entusiasmo. En septiembre del año pasado, la escuadra nacional sorprendió al vencer a Portugal y clasificó a las ‘qualifiers’, una de las mejores actuaciones del tenis peruano en la competición durante los últimos años.

Gonzalo Bueno derrotó a Nuno Borges en un reñido encuentro que le da al equipo peruano su primer punto en la Copa Davis 2025. | TV Perú

El auspicioso presente de los tenistas peruanos

Aunque todavía falta tiempo para conocer la convocatoria definitiva, el panorama resulta alentador para Luis Horna. El capitán peruano cuenta con varias alternativas que atraviesan momentos importantes en el circuito internacional.

La presencia de Ignacio Buse parece inamovible. El limeño vive la mejor temporada de su carrera y actualmente ocupa el puesto 35 del mundo, una ubicación que lo ha convertido en la principal carta del tenis nacional. A ello se suma Gonzalo Bueno, quien recientemente ingresó al Top 200 y busca seguir escalando posiciones tras recuperar confianza en el Challenger de Poznan.

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La principal incógnita gira alrededor de Juan Pablo Varillas. El ex número uno del país ha perdido protagonismo en los últimos meses y su situación abre la puerta a nuevas opciones. Entre ellas destaca Nicolás Baena, una de las mayores promesas del tenis peruano y actual número 14 del ranking ITF juvenil.

En dobles, los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino continúan siendo los especialistas habituales, aunque Alexander Merino también aparece como una alternativa de experiencia para complementar el equipo.