Regatas Lima confirmó el equipo que enfrentará en la Noche Regatas, programada para el martes 6 de octubre

Karina Del Castillo anuncia que el duelo amistoso se juega el martes 6 de octubre en el club Regatas, con aforo de mil personas, como presentación del plantel antes del arranque de la liga (Movistar Deportes)

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La gerente deportiva de Regatas Lima, Karina Del Castillo, confirmó este martes que Alianza Lima será el equipo rival en la Noche Regatas, el evento con el que el club blanquiazul presentará a su plantel ante sus socios.

La cita quedó fijada para el martes 6 de octubre, once días antes del inicio oficial de la liga, previsto para el 17 de ese mismo mes. Del Castillo entregó los detalles durante su participación en el programa Se Formaron las Parejas, donde también precisó que el escenario será el propio club Regatas, el mismo que albergó la edición anterior, con un aforo de aproximadamente mil personas.

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Reciprocidad con Alianza Lima y elección del escenario

Regatas Lima prepara una Noche Regatas con Alianza Lima como invitado especial. Karina Del Castillo explicó que la elección responde a la reciprocidad entre ambos clubes y al deseo de vivir el evento en casa. (Movistar Deportes)

La convocatoria al cuadro aliancista no fue casual. Según explicó Del Castillo, existe un vínculo de cortesía deportiva entre ambas instituciones que motivó la invitación. “Ellos nos invitaron el año pasado. Este año les estamos invitando nosotros y felices de que ellos sean parte de nuestra noche”, señaló la directiva. La decisión de repetir el escenario dentro del club también respondió a una lógica pensada en la comodidad del público asistente.

Del Castillo descartó trasladar el evento a Villa El Salvador y explicó los motivos detrás de esa elección. A diferencia de clubes con una hinchada más numerosa, Regatas Lima apunta a una experiencia íntima y cercana para sus seguidores. “Queríamos que sea mucho más en casa. Sentirse en casa”, expresó la gerente. Esa búsqueda de calidez y pertenencia fue el eje que guio la organización del evento desde su concepción.

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El aforo de mil personas, aunque acotado, se ajusta al perfil del público que habitualmente acompaña al club. En la conversación, el conductor del programa anticipó que las localidades se agotarán con rapidez entre los socios. Del Castillo respondió con una risa y un “ojalá”, aunque el tono general de sus palabras dejó en evidencia la expectativa positiva que rodea al evento dentro de la institución.

Fechas clave: la Noche Regatas y el arranque de la liga

La temporada de Regatas Lima tendrá dos fechas importantes en octubre. La Noche Regatas se realizará el martes 6 ante Alianza Lima, mientras que la competencia oficial comenzará el día 17. (Regatas Lima)

El calendario que trazó Del Castillo ubica a la Noche Regatas como el primer hito de la temporada. El 6 de octubre funcionará como el acto oficial de presentación del equipo, con un partido amistoso frente a uno de los clubes más reconocidos del vóley peruano. Apenas once días después, el 17 de octubre, comenzará la competencia oficial con el inicio de la liga.

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La gerente confirmó ambas fechas en el programa como primicias, lo que generó reacción inmediata en los conductores. La proximidad entre el evento de presentación y el arranque del torneo sugiere que el cuerpo técnico y el plantel ya tienen definida la hoja de ruta para la pretemporada. La Noche Regatas, en ese esquema, opera como el cierre de la preparación y el punto de partida simbólico hacia la competencia.

Vale señalar que el fin de semana del 3 al 5 de octubre coincide con las elecciones municipales, según mencionó Del Castillo al pasar. Sin embargo, el evento del club está programado para el martes 6, por lo que no se superpone con esa jornada cívica. El tema fue rozado brevemente en la conversación, pero la directiva evitó cualquier comentario de índole política.

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Entradas y próximos anuncios

La Noche Regatas tendrá un aforo aproximado de mil personas y los detalles sobre las entradas todavía están pendientes. El club anunciará posteriormente los canales y modalidades para adquirirlas. (Regatas Lima)

Los detalles sobre la venta de localidades aún no fueron precisados. Del Castillo adelantó que la institución informará oportunamente los canales de comercialización y el procedimiento de compra. “Más adelante les vamos a ir contando dónde se van a vender las entradas, cómo las tienes que comprar”, anticipó.

Dado el aforo limitado y la demanda esperada entre los socios del club, la adquisición temprana de entradas se perfila como un factor determinante para quienes deseen asistir. La organización optó por no adelantar precios ni modalidades de acceso, reservando esa información para una comunicación oficial posterior.

La Noche Regatas se consolida así como uno de los eventos más aguardados del calendario del vóley peruano en los próximos meses, con un cartel de presentación que enfrenta a dos de los clubes con mayor historia en la disciplina dentro del país.

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