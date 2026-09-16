Perú

Campaña veterinaria gratis para este 22 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los propietarios recibirán información sobre el registro de canes y felinos, así como los requisitos para realizar este trámite

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La campaña incluirá desparasitación interna y externa como parte de las acciones preventivas para las mascotas - Créditos: Magnific.
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Una jornada dedicada al bienestar de los animales de compañía llegará al Cercado de Lima este martes 22 de septiembre. La Municipalidad de Lima anunció una nueva edición de la Brigada Pet, iniciativa que permitirá a los vecinos acceder gratuitamente a prestaciones destinadas a sus perros y gatos.

La actividad se desarrollará en la Casa Municipal Vecinal n.º 1, ubicada en el Parque Santa Rosa, en el jirón Conde de Superunda, cuadra 5. La atención se realizará durante la mañana, por lo que los interesados deberán acudir dentro del horario establecido por la comuna.

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¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Consulta médico-veterinaria: orientación especializada para conocer las condiciones generales de la mascota.
  • Desparasitación interna y externa: medida preventiva frente a organismos que pueden afectar a los animales.
  • Charla sobre tenencia responsable: recomendaciones para fortalecer los cuidados y deberes de los propietarios.
  • Orientación para el registro de canes y felinos: información sobre el procedimiento y los requisitos correspondientes.
La iniciativa promueve compromisos vinculados con la alimentación, higiene, salud, protección y seguridad de los animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.
La iniciativa promueve compromisos vinculados con la alimentación, higiene, salud, protección y seguridad de los animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.

La propuesta busca acercar este tipo de actividades a los ciudadanos y promover una convivencia responsable con los animales de compañía. Para ello, la municipalidad ha concentrado la atención en un espacio vecinal del Cercado, con una programación que combina asistencia especializada e información útil para las familias.

La tenencia responsable implica asumir una serie de compromisos durante toda la vida del ejemplar. Esto comprende garantizar alimentación adecuada, protección, higiene, atención ante posibles problemas de salud y un entorno seguro. Asimismo, supone adoptar medidas que favorezcan una convivencia adecuada tanto dentro del hogar como en los espacios públicos.

Las campañas de esta naturaleza también permiten que los propietarios reciban orientación directa de especialistas y conozcan procedimientos relacionados con sus mascotas. De esta manera, los participantes pueden resolver dudas y obtener información que contribuya a una atención más adecuada.

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Con esta convocatoria, la comuna busca fomentar prácticas responsables entre las personas que tienen mascotas y facilitar el acceso de la población a orientación especializada.

Los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias gratuitas para sus perros y gatos - Créditos: Magnific.
Los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias gratuitas para sus perros y gatos - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Rodrigo Rondón, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), destaca que la desparasitación es una medida fundamental dentro del cuidado preventivo de perros y gatos. Según explica, su aplicación periódica permite reducir riesgos tanto para los animales como para las personas que conviven con ellos.

  • Contribuye a prevenir enfermedades: forma parte de las medidas de medicina preventiva y favorece el bienestar general del animal.
  • Puede identificar infecciones sin señales visibles: una mascota puede mantener una apariencia saludable, alimentarse con normalidad y, aun así, presentar parásitos.
  • Reduce alteraciones en el organismo: los parásitos internos pueden provocar trastornos digestivos, disminución de peso, anemia y deficiencias nutricionales.
  • Disminuye el riesgo de complicaciones: una infestación considerable puede ocasionar cuadros de mayor gravedad si no recibe atención oportuna.
  • También protege a la familia: determinadas especies de parásitos tienen capacidad zoonótica y pueden transmitirse de los animales a los seres humanos, con especial atención en los menores.
  • Debe adecuarse a cada mascota: la periodicidad no es igual para todos los ejemplares, ya que depende de factores como la edad, raza, estado de salud, hábitos y nivel de exposición.

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