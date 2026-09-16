Perú

Atacan a balazos a bus de la empresa Allinbus que viajaba de Lima a Huaraz: Chofer queda herido

Dos hombres en motocicleta interceptaron la unidad cerca del paradero Fiori, en San Martín de Porres. La víctima fue identificado como Wilmer Martínez Sánchez

Un bus de la empresa de transporte interprovincial Allinbus fue atacado a balazos por sicarios en motocicleta en el distrito de Los Olivos. El chofer resultó gravemente herido y se encuentra en cuidados intensivos, mientras 44 pasajeros vivieron momentos de pánico. | Video: América Noticias
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Un bus de la empresa Allinbus que había partido desde el terminal de Plaza Norte hacia Huaraz fue atacado a tiros a la altura del paradero Fiori, en San Martín de Porres. El conductor recibió un disparo y permanece en una unidad de cuidados intensivos, mientras que los 44 pasajeros no resultaron heridos.

Según la información de América Noticias, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron la unidad cuando avanzaba por la Panamericana Norte en dirección al norte. Luego efectuaron varios disparos contra el vehículo, lo que provocó temor entre los ocupantes y afectó el tránsito en la zona.

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El chofer fue identificado como Wilmer Martínez Sánchez, de 41 años, quien recibió un impacto de bala que atravesó una de sus manos y alcanzó la zona abdominal, lo que le causó una lesión de gravedad.

Chofer de Allinbus permanece en cuidados intensivos tras atentado en la Panamericana Norte
Chofer de Allinbus permanece en cuidados intensivos tras atentado en la Panamericana Norte| Foto: Roger García (Facebook)

Martínez Sánchez fue trasladado a la clínica Jesús del Norte,ubicado en Independencia, cerca del kilómetro 13 de la Panamericana Norte, donde continúa internado en cuidados intensivos.

Es el primer ataque a la empresa

El ataque constituye la primera agresión de este tipo contra Allinbus, según indicaron trabajadores. El caso se suma a otros episodios registrados contra empresas de transporte interprovincial en la zona norte de Lima.

De acuerdo con la información difundida, Allinbus sería la séptima empresa de transporte interprovincial afectada por ataques atribuidos a extorsionadores en lo que va del año. Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento de los representantes de la compañía.

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Atacaron a balazos un bus de Allinbus que iba de Lima a Huaraz y el conductor quedó internado
Atacaron a balazos un bus de Allinbus que iba de Lima a Huaraz y el conductor quedó internado|Foto: América Noticias

La unidad transportaba 44 pasajeros con destino a Huaraz al momento de la balacera. Ninguno sufrió heridas. La empresa suspendió por el momento la atención en su local, cuyas puertas permanecían cerradas durante la mañana posterior al ataque.

Ataque reciente a otra empresa

Como antecedente, el viernes 11 de septiembre, un conductor de la empresa de transporte San Genaro fue baleado en la calle Fernando Velasco, en Chorrillos. El atacante esperó el paso del bus, se acercó cuando la puerta estaba abierta y disparó contra el chofer.

Luego realizó disparos hacia las ventanas y los asientos de la unidad. El trabajador fue trasladado a un centro de salud y quedó con pronóstico reservado. El vehículo no llevaba pasajeros, pero había vecinos y niños cerca.

Peritos hallaron al menos nueve casquillos. Policía y Fiscalía iniciaron diligencias para identificar al agresor y esclarecer el móvil.

Canales de emergencia

SAMU: Ante una emergencia médica, como una persona herida, inconsciente o con dificultades para respirar, se puede llamar gratis al 106. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda orientación telefónica y, de ser necesario, coordina el envío de una ambulancia para la atención o el traslado del paciente.

Bomberos: La Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende en el 116. Esta línea debe utilizarse para reportar incendios, fugas de gas, accidentes, rescates y otras situaciones que impliquen riesgo para las personas o sus bienes.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe alertas a través del 105. El número está destinado a denunciar delitos, agresiones, actos de violencia, accidentes de tránsito o cualquier hecho que requiera intervención policial inmediata.

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