Antonio Rizola reveló las drásticas condiciones en la convocatoria tras no clasificar al Mundial: “Necesitamos un grupo comprometido”

La fortaleza de Perú para el Sudamericano 2026, según Antonio Rizola, nace de la unión del plantel. El entrenador destacó que las voleibolistas se motivan entre sí y mantienen un compromiso común. (FPV)

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La selección peruana de vóley concluyó su participación en el Campeonato Sudamericano 2026 con un triunfo ante Chile, resultado que le permitió despedirse con una alegría después de una serie de tropiezos en el Maracanãzinho.

La campaña de la bicolor acumuló cinco partidos. El conjunto nacional solo ganó el último compromiso y sufrió derrotas frente a Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. El cierre positivo no modificó el balance de un torneo condicionado por los resultados adversos. Su actuación dejó con la necesidad de revisar lo ocurrido en cada encuentro, debido a que el rendimiento en el certamen repercutió en su puntaje internacional.

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Antonio Rizola y las drásticas condiciones en las convocatorias

Tras la mala campaña en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026, el técnico brasileño y las jugadoras fueron punto de críticas por el flojo rendimiento. Ante ello, el DT tomó una drástica decisión y reveló las firmes condiciones que una voleibolista deberá cumplir para ser convocada a la selección peruana.

“La liga debe finalizar el 17 de abril. El tercer partido de la final debe ser hasta el 20 de abril máximo. Y esto, ya comuniqué a las atletas que estaban conmigo y voy a hacer un comunicado oficial para todas las otras. Les dije que las que estamos aquí en este proceso ya están convocadas para la selección del próximo año, que empiece a cuidarse dentro del club para presentarse en mejores condiciones, pero van a estar convocadas si se presentan bien en la liga”, apuntó el DT en conversación con Latina Deportes.

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El técnico brasileño dio detalles del nuevo método que usará para realizar la nómina para las siguientes competiciones de la selección peruana. (Latina Deportes)

Además, Antonio Rizola fue firme en mencionar que necesita a jugadoras comprometidas con la ‘bicolor’, y ya les advirtió que no habrán consideraciones personales que las aleje del objetivo.

“Así como las comuniqué, desde el momento en que su equipo sale del campeonato, ellas tienen quince días de descanso y el último grupo se presenta el día 3 de mayo. Por tanto, ya les comuniqué quién tiene que organizar viajes, cumpleaños del perro, se organicen todo hasta el 3 de mayo, porque a partir del 3 de mayo la selección empieza a trabajar y necesitamos de un grupo comprometido con la selección nacional”, añadió.

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Yadhira Anchante y Daniela Muñoz forman parte del nuevo proceso de la selección peruana de vóley. Crédito: Instagram Daniela Muñoz

Perú cayó en el ránking mundial de vóley

Perú cayó cuatro puestos en el ránking mundial tras completar su participación en el Campeonato Sudamericano 2026, pese a que la victoria final ante Chile evitó un retroceso mayor.

La selección peruana había comenzado el certamen en la posición 42 y, como efecto de sus resultados, llegó a descender hasta el puesto 49. Al cierre, quedó en la casilla 46 de la clasificación global.

Perú se ubica en el puesto 46° del ranking mundial de vóley. Crédito: FIVB

El partido de la última fecha ofrecía una oportunidad para recuperar terreno, aun cuando el equipo ya estaba fuera de la pelea por los lugares principales del torneo.

Perú se impuso 3-1 a Chile, con marcadores de 26-24, 23-25, 25-20 y 25-20. El triunfo le dio el quinto puesto y la alejó del último escalón.

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Además, sumó 5,94 puntos para escalar tres lugares desde su registro más bajo. La reacción en Río de Janeiro resultó insuficiente para volver al sitio previo al campeonato continental recién terminado oficialmente.

Revive el emocionante punto final con el que la selección peruana de vóley derrotó a Chile en el Campeonato Sudamericano. Un bloqueo decisivo selló la victoria por 3 sets a 1, desatando la alegría de las jugadoras. - Latina